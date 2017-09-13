Жамалетдинова в детстве отчислили из «Локомотива» ввиду маленького роста

Первый тренер нападающего московского ЦСКА в системе армейцев Тимура Жамалетдинова Денис Первушин рассказал о первых шагах своего экс-подопечного в футболе. По словам специалиста, игрока в свое время отсеял московский «Локомотив».

«Он пришел к нам в апреле 2010 года. Из-за маленького росточка Тимура освободили из «Локомотива», а у нас на просмотре он в первом же матче пять мячей забил. Естественно, зачислили его в школу. Несмотря на заметное отставание от ровесников в физическом развитии, было видно: футбольный мальчик. Быстрый, техничный. Это сейчас он за метр восемьдесят вымахал, а тогда был самым маленьким, на голову ниже всех.

Все четыре года совместной работы индивидуально к нему подходили, дозировали нагрузку. Так, выходя на замену, на 15-20 минут, он, не спеша и доплыл до финиша – в отличие от большинства ребят, всегда игравших в основе. За четыре года мы только раз вторыми стали – то четвертое, то пятое место занимали. Банально уступали соперникам в антропометрии.

И где сейчас мальчишки, которые были чемпионами? Нигде. А двое наших выпускников играют в ЦСКА (Жамалетдинов, Астемир Гордюшенко), один в «Бенфике-Б» (Иван Злобин) и еще один – Денис Никитин – в ФНЛ», – рассказал Первушин.

Напомним, что 12 сентября Жамалетдинов забил свой первый гол в Лиге чемпионов.