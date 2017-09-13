Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жамалетдинова в детстве отчислили из «Локомотива» ввиду маленького роста

    Первый тренер нападающего московского ЦСКА в системе армейцев Тимура Жамалетдинова Денис Первушин рассказал о первых шагах своего экс-подопечного в футболе. По словам специалиста, игрока в свое время отсеял московский «Локомотив».

    «Он пришел к нам в апреле 2010 года. Из-за маленького росточка Тимура освободили из «Локомотива», а у нас на просмотре он в первом же матче пять мячей забил. Естественно, зачислили его в школу. Несмотря на заметное отставание от ровесников в физическом развитии, было видно: футбольный мальчик. Быстрый, техничный. Это сейчас он за метр восемьдесят вымахал, а тогда был самым маленьким, на голову ниже всех.

    Все четыре года совместной работы индивидуально к нему подходили, дозировали нагрузку. Так, выходя на замену, на 15-20 минут, он, не спеша и доплыл до финиша – в отличие от большинства ребят, всегда игравших в основе. За четыре года мы только раз вторыми стали – то четвертое, то пятое место занимали. Банально уступали соперникам в антропометрии.

    И где сейчас мальчишки, которые были чемпионами? Нигде. А двое наших выпускников играют в ЦСКА (Жамалетдинов, Астемир Гордюшенко), один в «Бенфике-Б» (Иван Злобин) и еще один – Денис Никитин – в ФНЛ», – рассказал Первушин.

    Напомним, что 12 сентября Жамалетдинов забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2017 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 сентября 2017, 22:48

      Представляю, если бы Месси в "Локо" в детстве попал... :-))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 сентября 2017, 20:28

      Большинство звезд футбола в детско- юношеском возрасте не были "великанами" и не блистали "габаритами".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 сентября 2017, 20:20

      в россии тренд на акселератов, хотя в европе от него давно отказались

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 сентября 2017, 20:12

      Попёрли мальчика. Ждать когда вырастет не было времени.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11