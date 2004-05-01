Блащиковски спасает «Вислу»: занимает деньги и готов играть бесплатно

Такой доброты вы еще не видели.

В этом сезоне Якуб Блащиковски сыграл за «Вольфсбург» всего 13 минут. Он выходил на поле только в октябрьском матче с «Вердером», а в январе расторг контракт и уехал из Германии. Теперь Блащиковски тренируется с польской «Вислой», у которой серьезные финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату с июля, а возможные новые владельцы сорвали сделку о покупке команды. «Висле» угрожает снятие с чемпионата, но Блащиковски участвует в ее спасении.

Пока уставшие от безденежья лидеры «Вислы» пишут заявления в клуб и могут расторгнуть контракты, Блащиковски готов играть бесплатно. При этом он одолжил команде 300 тысяч евро из собственных средств, чтобы «Висла» закрыла часть долгов. Дортмундская «Боруссия» уже порадовалась за такие действия бывшего игрока.

twit text — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 12 января 2019 г.

Клуб взял два кредита еще примерно по 600 тысяч и все-таки готовится к февральскому возобновлению чемпионата. Даже со всеми финансовыми проблемами «Висла» идет на восьмом месте в высшей лиге.

Болельщики «Вислы» тоже помогают деньгами. В социальных сетях они своими силами собирают средства и даже отдали в клуб 50 тысяч злотых. Эти деньги пошли на маленькую часть зарплат.

Кстати, за «Вислу» Блащиковски уже играл. Просмотр Якубу устроил дядя, когда еще 20-летний полузащитник ушел из неизвестной команды «Ченстохова». В «Висле» Блащиковски взяли и порадовались: он становился чемпионом Польши в сезоне-2004/05, а в 2007-м уехал в «Боруссию» за 3 миллиона евро.

В «Висле» все еще вспоминают удивительный матч с «Панатинаикосом» в Лиге чемпионов. Там Блащиковски поставили на место правого защитника, а во время матча ему сломали плюсневую кость. Удивительно, но о тяжелой травме Якуб узнал только после свистка и потом выбыл на три месяца.

Якуб Блащиковски не первый раз делает добрые дела. В 2014 году он оплатил лечение страдавшего от рака 11-летнего мальчика Доминика Млинковяка. Интересно, что мальчик болел за «Лех» – одного из главных соперников «Вислы». Блащиковски заплатил больше половины необходимой суммы и продлил ребенку жизнь. Доминик боролся с раком семь лет, но все-таки скончался в 2016-м.

На этом фоне реакция «Леха» на проблемы «Вислы» смотрится просто ужасно. «Вы тоже ждете перевода денег? Не нужно! Купите билет Весна19 только до конца года за 165 злотых», – написали в твиттере «Леха» с явным намеком на «Вислу».

twit text — Lech Poznań (@LechPoznan) 30 декабря 2018 г.

Блащиковски такой смех от соперников точно не интересует. Во время последней игры за «Вислу» он показал футболку «Я вернусь сюда», а теперь сделал это не только на словах.