Жамалетдинов: «Проблема российского футбола – в низком уровне подготовки молодых игроков. Клубам проще заплатить за иностранца»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, почему в России появляется так мало хороших молодых футболистов.

Этой зимой 21-летний футболист перешел из московского клуба в польский «Лех» на правах аренды.

«Знаете, в чем проблема российского футбола? Уровень подготовки молодых игроков невысок. Нам не хватает квалифицированных тренеров. Клубам проще заплатить за иностранца, чем искать молодых российских футболистов, среди которых много плохо обученных. От этого страдают самые талантливые.

А когда иностранец попадает в российский клуб, его нужно ставить в состав, потому что это обходится дешевле [чем вырастить своего игрока. Жалею, что не получил в Москве очень много шансов. Но так уж бывает в России», – сказал Жамалетдинов.