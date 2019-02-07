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    Жамалетдинов: «Проблема российского футбола – в низком уровне подготовки молодых игроков. Клубам проще заплатить за иностранца»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, почему в России появляется так мало хороших молодых футболистов.

    Этой зимой 21-летний футболист перешел из московского клуба в польский «Лех» на правах аренды.

    «Знаете, в чем проблема российского футбола? Уровень подготовки молодых игроков невысок. Нам не хватает квалифицированных тренеров. Клубам проще заплатить за иностранца, чем искать молодых российских футболистов, среди которых много плохо обученных. От этого страдают самые талантливые.

    А когда иностранец попадает в российский клуб, его нужно ставить в состав, потому что это обходится дешевле [чем вырастить своего игрока. Жалею, что не получил в Москве очень много шансов. Но так уж бывает в России», – сказал Жамалетдинов.

    Источник: Przeglad Sportowy

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    07.02.2019 15:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1969

      Niko 7 февраля 2019, 21:33

      Успеха Тимур. Жаль что не вышло. Даст бог вернёшься сильнее

      0
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      Рейтинг: +21

      Тодин 7 февраля 2019, 21:18

      А Слуцкий-молодец,быстро его раскусил,как человека

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:37

      А работать на поле не пробовал? Уровень подготовки его не устраивает. Сам-то не пробовал над собой работать, чтоб уровень повысить? Ну там после тренировки задержаться на часок, чтоб удары отработать?
      Все беды в России. Правильное гейропейское заявление, глядишь, за своего проканаешь.
      Тьфу.

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 февраля 2019, 18:23

      Уехал из России и язык развязался

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 февраля 2019, 17:53

      Система подготовки СССР развалена -- новой не создано , да и платно стало -- а из богатеньких Буратин футболистов не получается !!!

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 17:13

      Проблема, Тимур, в лимите. И непомерно высокой ЗП у российских футболеров.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 февраля 2019, 16:37

      Я слышу речь не мальчика, но мужа. Всегда это говорил, а за отмену лимита выступают "денежные мешки" им проще Агрентину и Скандинавию спонсировать, а потом под пивко обсирать национальную сборную. И хоть надеюсь они не удивляются, почему у нас нет игроков способных заиграть в Европе (Головин это пародия, а Черешев благодаря папе в Испании вырос) последнее покаление способных игроков было тогда когда еще не успели развалить советскую детскую школу.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 февраля 2019, 16:11

      Подготовка футболистов это бизнес,нужно просто создать для этого правовые основы.Не буду пересказывать ,у Федуна на этот счёт есть дельные мысли.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 февраля 2019, 16:07

      А почему Тимур все это польской прессе говорит, а не нашей?
      Боится, что наши его заклюют за это? Но он в аренде, пока и есть вероятность, что назад вернется.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 февраля 2019, 15:44

      Проблема в том что вместо тренировок наши игроки больше обвиняют в своих бедах других! Долбо*бы

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > panmon 7 февраля 2019, 16:26

      Проблема в том, что 90% денег в нашем футболе- государственные. И руководителям клубов выгоднее быстро «крутануть» эти деньги на покупке иностранца и получить откат от агента, чем вложить средства на долгосрочной основе в воспитание молодых футболистов.

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