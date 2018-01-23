Сколько зарабатывают самые доходные клубы мира. Только факты

Главные цифры планеты – в ежегодном исследовании Deloitte.

Авторитетная компания Deloitte каждый год публикует рейтинг футбольных клубов согласно их реальным доходам. На этот раз ей были подведены итоги прошедшего сезона-2016/17. Вот 11 главных выводов из исследования Deloitte:

В первую двадцатку самых зарабатывающих клубов мира входят исключительно представители европейского футбола.

«Манчестер Юнайтед» удержал первую строчку – за прошедший год «красные дьяволы» заработали 676 млн евро. Ближайший преследователь «Реал» заработал на 1,7 млн меньше.

«Барселона» идет на третьем месте с годовым доходом в 648 млн евро.

Совокупный доход первых трех клубов впервые достиг 2 млрд евро.

Два других места в топ-5 оккупировали «Бавария» (587 млн) и «Манчестер Сити» (527 млн).

У испытывающего игровой кризис «Арсенала» все в порядке с финансами. Команда Арсена Венгера расположилась на шестой строчке с 487 млн дохода, опередив «ПСЖ» (486 млн) и «Челси» (428 млн).

Первую десятку замкнули «Ливерпуль» (424 млн) и «Ювентус» (405 млн).

Из российских клубов выше других поднялся «Зенит» – 23-е место и 180 млн дохода.

АПЛ продолжает давить на конкурентов финансовой мощью. Так, в первой двадцатке мы видим сразу 10 английских клубов – такого в Money League еще не было.

Скромный английский «Саутгемптон» расположился в рейтинге выше, чем «Наполи» (18-е место против 19-го). Бадибэг!

И чтобы вы окончательно прочувствовали мощь АПЛ: «Борнмут», играющий на стадионе, который вмещает 11 тысяч зрителей, в этом году заполз на 28-ю строчку в Money League. Деньги от продажи телеправ делают чудеса.

На красивую инфографику от Deloitte можно полюбоваться тут.

Список первых 20 клубов Money League выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (676 млн евро дохода)

2. «Реал» (674 млн евро)

3. «Барселона» (648 млн евро)

4. «Бавария» (587 млн евро)

5. «Манчестер Сити» (527 млн евро)

6. «Арсенал» (487 млн евро)

7. «ПСЖ» (486 млн евро)

8. «Челси» (428 млн евро)

9. «Ливерпуль» (424 млн евро)

10. «Ювентус» (405 млн евро)

11. «Тоттенхэм» (355 млн евро)

12. «Боруссия Дортмунд» (332 млн евро)

13. «Атлетико» (272 млн евро)

14. «Лестер» (271 млн евро)

15. «Интер» (262 млн евро)

16. «Шальке» (230 млн евро)

17. «Вест Хэм» (213 млн евро)

18. «Саутгемптон» (212 млн евро)

19. «Наполи» (200 млн евро)

20. «Эвертон» (199 млн евро)

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