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    Сколько зарабатывают самые доходные клубы мира. Только факты


    3.7
    Голосов: 6
    23.01.2018 11:15
    Главные цифры планеты – в ежегодном исследовании Deloitte.

    Авторитетная компания Deloitte каждый год публикует рейтинг футбольных клубов согласно их реальным доходам. На этот раз ей были подведены итоги прошедшего сезона-2016/17. Вот 11 главных выводов из исследования Deloitte:

    • В первую двадцатку самых зарабатывающих клубов мира входят исключительно представители европейского футбола.
    • «Манчестер Юнайтед» удержал первую строчку – за прошедший год «красные дьяволы» заработали 676 млн евро. Ближайший преследователь «Реал» заработал на 1,7 млн меньше.
    • «Барселона» идет на третьем месте с годовым доходом в 648 млн евро.
    • Совокупный доход первых трех клубов впервые достиг 2 млрд евро.
    • Два других места в топ-5 оккупировали «Бавария» (587 млн) и «Манчестер Сити» (527 млн).
    • У испытывающего игровой кризис «Арсенала» все в порядке с финансами. Команда Арсена Венгера расположилась на шестой строчке с 487 млн дохода, опередив «ПСЖ» (486 млн) и «Челси» (428 млн).
    • Первую десятку замкнули «Ливерпуль» (424 млн) и «Ювентус» (405 млн).
    • Из российских клубов выше других поднялся «Зенит» – 23-е место и 180 млн дохода.
    • АПЛ продолжает давить на конкурентов финансовой мощью. Так, в первой двадцатке мы видим сразу 10 английских клубов – такого в Money League еще не было.
    • Скромный английский «Саутгемптон» расположился в рейтинге выше, чем «Наполи» (18-е место против 19-го). Бадибэг!
    • И чтобы вы окончательно прочувствовали мощь АПЛ: «Борнмут», играющий на стадионе, который вмещает 11 тысяч зрителей, в этом году заполз на 28-ю строчку в Money League. Деньги от продажи телеправ делают чудеса.

    На красивую инфографику от Deloitte можно полюбоваться тут.

    Список первых 20 клубов Money League выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед» (676 млн евро дохода)

    2. «Реал» (674 млн евро)

    3. «Барселона» (648 млн евро)

    4. «Бавария» (587 млн евро)

    5. «Манчестер Сити» (527 млн евро)

    6. «Арсенал» (487 млн евро)

    7. «ПСЖ» (486 млн евро)

    8. «Челси» (428 млн евро)

    9. «Ливерпуль» (424 млн евро)

    10. «Ювентус» (405 млн евро)

    11. «Тоттенхэм» (355 млн евро)

    12. «Боруссия Дортмунд» (332 млн евро)

    13. «Атлетико» (272 млн евро)

    14. «Лестер» (271 млн евро)

    15. «Интер» (262 млн евро)

    16. «Шальке» (230 млн евро)

    17. «Вест Хэм» (213 млн евро)

    18. «Саутгемптон» (212 млн евро)

    19. «Наполи» (200 млн евро)

    20. «Эвертон» (199 млн евро)

    Президент УЕФА хочет ввести налог на роскошь для богатых клубов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Teamtalk, Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 25 января 2018, 19:00

      вот поэтому апл лучшая лига в мире

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 23 января 2018, 21:17

      доходы выросли после введения финансового феерплей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 23 января 2018, 18:24

      странно! очень часто слышу, футбол дорогая игрушка для богатых
      то есть минус, а тут такие доходы
      что то не сходится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > SERGEY1965 23 января 2018, 21:37

      Это просто доходы.А есть ещё и расходы.Если я правильно понял,то это не чистая прибыль.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > андрей андреев 24 января 2018, 02:39

      Нет конечно. Туда еще включаются кредиты и вливания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 января 2018, 17:10

      Если УЕФА примет новую концепцию ! В следующем году рейтинг сильно поменяется !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 января 2018, 13:39

      Не плохо... Но уж очень коротко... Если зарабатывают, то на чём кроме ТВ?!..
      Ещё бы к 11ти выводам, добавить бы 2-3 главных вывода с начертанием перспектив взаимовлияния клубов и денег на развитие футбола... ИМХО

      9
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      ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 > insider_retro 23 января 2018, 15:58

      1. Содержание детских футбольных академий.... А в Манчестере ,Реале и Барсе детские академии лучшие в Мире 2.Строительство или реконструкция старых футбольных сооружений на новые более безопасные стадионы.3.Ну и благотворительность...Каждый гранд при переходе той или иной звезды в свои ряды, выплачивает бонусы мини клубам вырастивших звёзд....А зарабатывают очень много на чём... 1. реклама топ продукции топ компаний.2. Продажа своих атрибутов через свои фирменные сети.....3. И наконец зарабатывают на своих воспитанниках и очень хорошей селекции...Купить за 15 мл.ев. и продать за 150 мл.ев , чем не заработак ...Как то так.....

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > ron 80 23 января 2018, 16:17

      При всём уважении... Так-то я знаю, что мяч круглый...
      Хотелось бы, что бы редакция сделала информативную статью, а не цифры с нулями в глаза накидать...

      5
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > insider_retro 24 января 2018, 04:24

      Редакция такого не сделает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > ron 80 24 января 2018, 04:28

      И Аякс, ПСВ, Сантос, Сан-пауло, Ливерпуль, Саутгемптон, Вест хэм, Спортинг, Вивер плэйт, Бока хуниорс, Бавария, Боруссия, Челси.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 > insider_retro 24 января 2018, 21:10

      Согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 января 2018, 13:36

      в 20-ке 10 английских клубов -чудеса телеправ и рекламы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 января 2018, 12:40

      Россия ау, клубы могут только тратить чужие, бюджетные деньги.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 23 января 2018, 12:00

      Да и чёрт с ними, с этими богатенькими буратинами. Я всё равно болею за "Спартак"!

      1
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