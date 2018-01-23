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    Президент УЕФА хочет ввести налог на роскошь для богатых клубов

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что готов бороться с богатыми клубами на европейской арене, которые скупают лучших игроков за огромные суммы.

    «Сейчас складывается такая ситуация, когда самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Нам следует поработать над тем, чтобы остановить это», – сказал Чеферин.

    Глава организации планирует обсудить с владельцами топ-клубов введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков. В случае, если клуб не сможет соблюсти эти ограничения, будет вынужден заплатить налог на роскошь.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.01.2018 10:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:21

      теоретически просто а вот на деле может и не получиться, богатые включат свои способы чтобы этого не случилось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 января 2018, 13:02

      Это легко можно обойти,то есть указать нужную сумму в документе а остальное сами знаете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 13:00

      Браво Чеферин! Намерение стоит похвалы. Но скорее это будет борьба с ветряными мельницами.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 23 января 2018, 12:58

      Чиновники не поддержат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 23 января 2018, 12:53

      Привести в действие эту идею будет очень сложно.Сопротивление будет большим вплоть до угроз.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 января 2018, 12:14

      Возможно, такая борьба закончится самоотделением богатых клубов и созданием своей лиги со своим статусом и регалиями!... А за ними потянутся ТВ и другие ресурсы СМИ со всеми вытекающими последствиями...
      Идея, вроде, праведная, только её надо облачить в мантию взаимодействия, но никак не борьбы... Против денег сложно воевать...

      8
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 января 2018, 11:56

      Идея хорошая, но невыполнимая...это не то, что ввел налог и все, это вообще всю систему организации придется перекраивать. А то и просто развалит УЕФУ

      1
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 23 января 2018, 10:49

      богатые клубы сделают свое новое УЕФА, а это останется ни с чем.

      2
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 23 января 2018, 10:36

      Денег ему сыпанут, он и успокоится)

      3
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