Президент УЕФА хочет ввести налог на роскошь для богатых клубов

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что готов бороться с богатыми клубами на европейской арене, которые скупают лучших игроков за огромные суммы.

«Сейчас складывается такая ситуация, когда самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Нам следует поработать над тем, чтобы остановить это», – сказал Чеферин.

Глава организации планирует обсудить с владельцами топ-клубов введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков. В случае, если клуб не сможет соблюсти эти ограничения, будет вынужден заплатить налог на роскошь.