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Президент УЕФА хочет ввести налог на роскошь для богатых клубов

23 января 2018, 10:31
9

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что готов бороться с богатыми клубами на европейской арене, которые скупают лучших игроков за огромные суммы.

«Сейчас складывается такая ситуация, когда самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Нам следует поработать над тем, чтобы остановить это», – сказал Чеферин.

Глава организации планирует обсудить с владельцами топ-клубов введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков. В случае, если клуб не сможет соблюсти эти ограничения, будет вынужден заплатить налог на роскошь.

Источник: Telegraph.co.uk
Европа Чеферин Александер
Комментарии (9)
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DeMoN-MUFC
1516692999
Денег ему сыпанут, он и успокоится)
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aaaaahhhh
1516693772
богатые клубы сделают свое новое УЕФА, а это останется ни с чем.
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SunRomeS
1516697777
Идея хорошая, но невыполнимая...это не то, что ввел налог и все, это вообще всю систему организации придется перекраивать. А то и просто развалит УЕФУ
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insider_retro
1516698888
Возможно, такая борьба закончится самоотделением богатых клубов и созданием своей лиги со своим статусом и регалиями!... А за ними потянутся ТВ и другие ресурсы СМИ со всеми вытекающими последствиями... Идея, вроде, праведная, только её надо облачить в мантию взаимодействия, но никак не борьбы... Против денег сложно воевать...
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zigbert
1516701218
Привести в действие эту идею будет очень сложно.Сопротивление будет большим вплоть до угроз.
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qawzsexdr
1516701489
Чиновники не поддержат
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DOCTOR PENALTY
1516701640
Браво Чеферин! Намерение стоит похвалы. Но скорее это будет борьба с ветряными мельницами.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1516701757
Это легко можно обойти,то есть указать нужную сумму в документе а остальное сами знаете
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OfaZavr
1516720874
теоретически просто а вот на деле может и не получиться, богатые включат свои способы чтобы этого не случилось.
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