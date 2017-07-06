Роналду тайно встречался с президентом «ПСЖ». Лукаку перейдет в «МЮ». Дайджест событий дня

Источник: Роналду провел тайную встречу с президентом «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на Ибице провел секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи. По информации OK Diario, в ходе встречи был обсужден возможный переход игрока сборной Португалии в парижский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что Роналду этим летом может покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. «ПСЖ» готов заплатить сливочным за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 150 миллионов евро.

Милевский стал игроком «Динамо»

Украинский нападающий Артем Милевский, на днях покинувший российский «Тосно», стал футболистом брестского «Динамо». Игрок подписал контракт сроком на полтора года. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси команда из Бреста занимает 11 строчку таблицу из 16. В прошлом сезоне ФНЛ украинец провел 17 матчей, ни разу не поразив ворота соперников. До «Тосно» Милевский выступал за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию».

Жирков сможет сыграть в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Юрий Жирков сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018. Напомним, что футболист получил удаление в поединке Кубка конфедераций против Мексики. «Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА. Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Арустамян: «Краснодар» хочет получить за Смолова Кокорина и 10 миллионов. «Зенит» предлагает Кокорина и Молло»

Известный телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит». Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что клуб не ведет переговоров по приобретению лучшего бомбардира прошлого розыгрыша РФПЛ. «По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло. «Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – сообщил Арустамян.

«Зенит», «Краснодар» или Европа? Где должен играть Кокорин

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере Лукаку за 75 миллионов

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 24-летнего форварда. Игрок сборной Бельгии обойдется «красным дьяволам» в 75 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет как можно скорее заполучить футболиста, чтобы тот вместе с командой прошел предсезонную подготовку. Напомним, что на Лукаку также претендовал «Челси». В прошедшем сезоне чемпионата Англии нападающий забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 36 матчах.

Диего Коста попрощался с партнерами по «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста близок к уходу из клуба. Английские издания уже сообщают, что испанец попрощался с игроками «пенсионеров». По всей видимости, трансфер форварда в другой клуб случится совсем скоро. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Косты является мадридский «Атлетико». Стороны в данный момент договариваются о цене сделки. Сумма, за которую «Челси» готов отпустить игрока, оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов. Уход испанца из стана лондонцев уже утвердил их владелец Роман Абрамович. Футболист выступал за «Челси» с 2014 года и успел провести за него 89 матчей и забить 52 гола.

Арбитр Мешков не сдал тест по физподготовке

Российский арбитр Виталий Мешков не сумел сдать один из тестов по физической подготовке на сборе судей высшей группы в Химках. Сообщается, что теперь он не сможет получать назначений на матчи. Напомним, что Мешков 8 июля должен был обслуживать игру 1-го тура ФНЛ между «Олимпийцем» и «Авангардом». Арбитра заменит Игорь Федотов.

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Стоит отметить, что сборная России поднялась с 63-го на 62-е место. Лидером рейтинга стала Германия, которая одержала победу на Кубке конфедераций-2017.