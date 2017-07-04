Роналду останется в «Реале». Луческу снова раскритиковал РФПЛ. Дайджест событий дня

Источник: Роналду сообщил руководству «Реала», что не покинет команду летом

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не покинет команду во время летнего трансферного окна. По информации источника, 32-летний португалец уже уведомил о своем намерении руководство клуба. Ранее сообщалось, что форвард этим летом может сменить клубную прописку из-за проблем с испанской налоговой службой. В прошедшем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: «Зенит» готов заплатить за Бонифаци 7–8 миллионов

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци может продолжить карьеру в России. Как сообщается, 21-летний футболист является трансферной целью «Зенита». Питерский клуб оценивает итальянца в 7-8 миллионов евро. При этом «Торино» не заинтересован в продаже футболиста. В минувшем сезоне Бонифаци на правах аренды провел за СПАЛ 20 матчей в Серии В, в которых забил три гола.

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Гинтера

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха. О сроках соглашения не сообщается. «Это команда с невероятным потенциалом, атмосфера в клубе потрясающая. Я счастлив находиться здесь», – сказал Гинтер. Ранее в СМИ появилась информация, что приобретение 23-летнего игрока обойдется «жеребятам» в 17 миллионов евро, а контракт с ним будет подписан на четыре года.

Журналист: «Трансфер Мораты в «Манчестер Юнайтед» почти завершен»

Журналист Эктор Фернандес сообщил, что сделка по переходу нападающего Альваро Мораты из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» близка к своему завершению. «Почти завершено. Альваро хочет начать предсезонку с «Манчестер Юнайтед», – написал Фернандес на своей странице в твиттере. Напомним, 24-летний форвард перебрался в мадридский клуб из «Ювентуса» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, записав на свой счет 20 голов и шесть результативных передач.

Луческу: «СМИ и Мутко хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу порассуждал о причинах, не позволивших ему привести сине-бело-голубых к чемпионству в РФПЛ по итогам прошлого сезона. «Спартак» является самым популярным клубом в России, не выигрывавшим чемпионат с 2001 года. СМИ хотелось, чтобы красно-белые взяли титул. «Спартаку» необходимо выступать в Лиге чемпионов, потому что у них не так много денег, как у «Зенита». Президент РФС Виталий Мутко тоже хотел, чтобы выиграл «Спартак». Матчи Премьер-лиги обслуживали 11 арбитров из Москвы. В итоге «Спартак» стал чемпионом. Мои им поздравления», – приводит слова Луческу Star.com.

Источник: Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не намерен менять клуб в летнее трансферное окно. 30-летний футболист отказался от варианта перехода в «Барселону». Бонуччи хочет и дальше выступать за «старую синьору», сообщает TMW. Ранее сообщалось, что каталонцы в рамках текущего трансферного окна намерены заполучить центрального защитника. Рыночная стоимость итальянца оценивается в 45 миллионов евро. Бонуччи выступает в Турине с 2010 года.

Луис Густаво стал игроком «Марселя»

«Марсель» объявил о заключении контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Подробности трансфера и срока договора не разглашаются. В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 32 матча, заработав восемь желтых карточек и одно удаление. Ранее в Европе бразилец защищал цвета «Баварии» и «Хоффенхайма».

«Севилья» сообщила о переходе Иборры в «Лестер»

Хавбек «Севильи» Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере». На днях 29-летний игрок прибудет в Англию для прохождения медицинского обследования и заключения контракта. По информации СМИ, трансфер испанца обойдется «лисам» в 14 миллионов евро. Иборра защищал цвета андалусийцев с 2013 года. В прошлом сезоне хавбек записал на свой счет восемь мячей и четыре голевые передачи в 44-х поединках.