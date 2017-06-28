Полоз и Ерохин пополнили состав «Зенита». Трансфер Маноласа – под угрозой срыва. Дайджест событий дня

Трансфер Маноласа в «Зенит», скорее всего, не состоится

Защитник «Ромы» Костас Манолас, похоже, не перейдет в «Зенит». Игрока не устроила предложенная клубом зарплата в рублях, и сегодня он проигнорировал запланированный в «Зените» медосмотр. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался недоволен поведением футболиста, так что переговоры между клубами пока приостановлены.

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Полоз и Ерохин пополнили состав «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе в команду игроков «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Оба футболиста достались клубу бесплатно, а контракты с ними заключены на три года. «Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего самого лучшего в составе сине-бело-голубых!» – говорится в заявлении санкт-петербургского клуба.

Луческу получил 2,5 миллиона от «Зенита»

«Зенит» расстался с бывшим главным тренером команды Мирчей Луческу, добившись компромисса по размеру компенсации за досрочное прекращение сотрудничества. Таким образом, Луческу получил от «Зенита» 2,5 миллиона евро, хотя первоначально рассчитывал, что санкт-петербургский клуб заплатит четыре миллиона. Изначально контракт Луческу был подписан на два года, но тренера уволили по окончании первого сезона.

Головина желает приобрести «Марсель»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Марселя». Во французской прессе не исключают, что трансфер будет оформлен уже летом. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку сборной России со стороны «Арсенала». Скауты английского клуба посещали матчи Кубка конфедераций ради того, чтобы просмотреть полузащитника.

«Краснодар» усилится полузащитником «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Михайло Ристич в скором времени пополнит состав «Краснодара». Российский клуб заплатит за 21-летнего футболиста два миллиона евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Спартака». В минувшем сезоне Ристич провел в чемпионате Сербии 26 матчей, в которых забил четыре гола.

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Календарь нового сезона РФПЛ на первые восемь туров уже готов

РФПЛ опубликовала календарь стартовых восьми туров нового чемпионата. Сезон начнется 15 июля. Каждый из туров будет разбит минимум на три дня. Откроют чемпионат-2017/18 своим матчем «Урал» и «Ростов» в субботу, 15 июля. «Спартак» и «Локомотив», которые проведут 14 июля в пятницу матч за Суперкубок России, сыграют матчи первого тура во вторник. Ознакомиться с расписанием можно здесь.

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«Рома» объявила о покупке защитника «Фейеноорда»

Бывший защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп перешел в «Рому» за 14 миллионов евро. Кроме того, клуб, ставший в этом году чемпионом Голландии, получит еще пять миллионов в виде различных бонусов по итогам выступления игрока в Италии. Что касается Карсдорпа, то его контракт рассчитан на пять лет. На его счету 30 матчей, один гол и четыре голевых паса в минувшем сезоне.

Коман был задержан полицией из-за соцсетей

Чудная история. Два дня назад форвард «Баварии» Кингсли Коман угодил в полицию по обвинению в домашнем насилии. Ранее сообщалось, что причиной этому послужили финансовые споры пары. Оказалось, что девушка футболиста пыталась воспользоваться его аккаунтом в инстаграме, разместив там рекламный пост. Это и стало причиной конфликта. Коман свою вину признал, а суд по этому делу состоится в сентябре.