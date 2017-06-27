Марадона будет тренировать сборную России. «Зенит» сделал предложение по Павону. Дайджест событий дня

Марадона ведет переговоры о вхождении в тренерский штаб сборной России

В ближайшие дни легенда аргентинского футбола Диего Марадона прибудет в Россию. Экс-главный тренер «альбиселесте» побывает в Москве и Санкт-Петербурге с целью осмотра спортивных объектов. При этом сообщается, что специалист посетит РФ не только ради так называемой экскурсии. По информации источника, Марадона ведет переговоры на предмет работы в тренерском штабе сборной России, которую возглавляет Станислав Черчесов.

Три клуба из топ-пять АПЛ, Бундеслиги и Серии А делали предложения «Ростову» о переходе Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун мог продолжить карьеру в Европе. По информации источника, руководство донского клуба получало официальные предложения от трех топ-5 клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А. При этом наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 22-летнего иранца называется «Рубин», где он, как сообщалось ранее, уже прошел медицинский осмотр. В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

«Славия» объявила о заключении контракта с Данни

Экс-полузащитник «Зенита» Данни стал игроком «Славии». О сроках соглашения пока не сообщается. Напомним, 33-летний игрок достался пражскому клубу бесплатно, так как в этом месяце истек его контракт с сине-бело-голубыми. За петербургский клуб португалец выступал с 2008 года. За девять лет Данни провел за «Зенит» 257 матчей и забил 68 голов.

Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Агент Оливер Карбера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, сообщил, что бразилец хотел бы выступать в составе сборной России и принять вместе с ней участие в чемпионате мира-2018. Ранее 31-летний игрок сообщил, что уже в этом году он может стать гражданином РФ. «Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира. Действительно, в свое время Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», – сказал Кабрера.

Агент: «Зенит» действительно предложил за Павона 18 миллионов»

Футбольный агент Фернандо Идальго, представляющий интересы нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, заявил, что «Зенит» предложил за его клиента 18 миллионов евро. «Это правда, что «Зенит» предложил за моего клиента 18 миллионов евро. Теперь мы должны изучить предлагаемые условия», – приводит слова Идальго TyC Sports. Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер 21-летнего аргентинца за 16 миллионов.

Источник: Медель интересен «Зениту» и ЦСКА

Полузащитник «Интера» Гари Медель может продолжить карьеру в России. К 29-летнему футболисту проявляют интерес «Зенит» и ЦСКА, утверждает Inter News. Рыночная стоимость чилийца оценивается в 12 миллионов евро. Следует отметить, что с учетом ценника на игрока вероятность его ухода в ЦСКА выглядит маловероятным. В минувшем сезоне Медель провел 31 матч.

Сейду Думбия может перебраться в «Жирону»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия все ближе к уходу из клуба, несмотря на то, что его контракт рассчитан до июня 2019 года. Ивуариец не вписывается в планы «волков» и после сорвавшегося перехода в лиссабонский «Спортинг» может продолжить карьеру в «Жироне», которая в сезоне-2017/18 впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе чемпионата Испании. Минувший сезон форвард, выступавший ранее за ЦСКА, провел в аренде в «Базеле», приняв участие в 34-х матчах, забив 21 мяч и сделав две голевые передачи. Вчера появилась информация, что «Жирону» могут приобрести владельцы «Манчестер Сити».

«Урал» арендовал у «Локомотива» Портнягина

«Урал» арендовал у московского «Локомотива» нападающего Игоря Портнягина. Игрок взят в аренду на один сезон, сообщает официальный сайт и твиттер клуба из Екатеринбурга. Сообщается, что игрок присоединится к своей новой команде на сборах в Словении. За «Локомотив» 28-летний форвард провел лишь пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы.