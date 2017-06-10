«Зенит» интересуется Дугласом Костой. «Ахмат» хочет выиграть РФПЛ. Дайджест событий дня

«Зенит» нацелился на Дугласа Косту

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах бразильца также нуждаются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Напомним, что Коста принял решение покинуть «Баварию» в это межсезонье. В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард провел 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Журналист из Чили сообщил о переходе Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити»

По данным Ferplei, авторитетный журналист из Чили Фернандо Солабарриета, являющийся сотрудником Mega и Fox Sports, сообщил о переходе нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити». В настоящее время «горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, которому 28-летний футболист хорошо знаком по совместной работе в «Барселоне». Помимо этого, ранее сообщалось о предметном интересе к чилийцу со стороны «Баварии». Санчес выступает за «канониров» с июля 2014 года. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провел 38 матчей, записав на свой счет 24 гола и восемь результативных передач.

Источник: «Рубин» предлагал Нобоа контракт с зарплатой 2 миллиона в год, но игрок выбрал «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа до перехода в петербургский клуб мог стать игроком «Рубина». По информации источника, руководство казанской команды предлагало экс-футболисту «Ростова» контракт на 2 миллиона евро в год плюс бонусы, но в последний момент сине-бело-голубые выдвинули более выгодные условия, на которые эквадорец согласился. Отметим, что 32-летний полузащитник уже выступал за «Рубин» в период с 2007 по 2011 год.

Кришито может подписать пятилетний контракт с «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа», откуда он перешел в петербургский клуб в 2011 году. По информации Calcionapoli24, «гриффоны» предлагают 30-летнему игроку соглашение сроком на пять лет и зарплату в районе 1,2 миллиона евро. При этом частью сделки может стать защитник генуэзцев Армандо Иццо. Сам итальянец ранее заявлял, что намерен вернуться на родину. Действующий договор футболиста рассчитан до июня 2018 года, и он не намерен его продлевать. В минувшем розыгрыше РФПЛ Кришито провел 25 поединков, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

Конте – Косте: «Диего, ты не входишь в мои планы на следующий сезон»

Стало известно содержание сообщения, которое отправил главный тренер «Челси» Антонио Конте нападающему Диего Косте. «Привет, Диего. Надеюсь, ты в порядке. Спасибо за проведенный вместе сезон. Удачи тебе в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», – написал Конте. Как сообщает источник, руководство лондонского клуба недовольно, что эта информация попала в прессу, так как теперь команде будет сложнее выгодно продать футболиста. Ранее сам Коста заявил, что он вынужден искать новый клуб из-за плохих отношений с Конте. Новым местом работы 28-летнего форварда может стать «Милан».

Кононов заявил, что «Ахмат» должен стремиться к победе в чемпионате России

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов провел с грозненским клубом первое собрание, на котором заявил, что цель команды – победа в чемпионате России. Напомним, Кононов возглавил «Ахмат» в мае. По итогам завершившегося сезона клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место. «Все требования, которые у меня есть к вам, – только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава. Путь только наверх. А наверх – это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», – сказал Кононов.

Головин за 10 миллионов может перейти в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал». По информации источника, стороны близки к завершению сделки. Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. После перехода 21-летний россиянин на год может остаться в ЦСКА или же на правах аренды перейти в «Халл Сити». В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Гранат сменил «Ростов» на «Рубин»

Защитник «Ростова» Владимир Гранат продолжит карьеру в «Рубине». Как сообщает пресс-служба казанского клуба, стороны достигли договоренности о переходе. Напомним, Гранат стал игроком «Ростова» в сентябре 2016 года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин провел за донскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.