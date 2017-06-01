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Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

Приглашение Роберто Манчини – не авантюра, а просчитанный шаг. Фурсенко, работая во главе РФС, уже звал итальянца в Россию. Тренер тогда еще не освободился от работы в Англии, но готов был расписаться под шестилетним контрактом (до 2018 года), вот только после ухода Фурсенко история заглохла – новые руководители отказались от этой задумки. В прессе и сегодня периодически всплывает история о том, что когда в президентском кабинете Фурсенко вскрыли сейф, там обнаружили готовый договор под Манчини и российскую сборную.

Тренер давно известен в Европе по работе в «Интере» и «Манчестер Сити». Короткую командировку в «Галатасарай» в расчет не берем, как и второй интеровский период, поскольку миланцы тогда зависли в кризисе и не могли выкладывать большие суммы на трансферном рынке, а для Манчини это крайне важно.

Манчини до сих пор называет себя фанатом «Манчестер Сити» и периодически ездит на матчи клуба. Не так давно появилось видео, как он в шарфе «Сити» ехал на игру на общественном транспорте среди других поклонников. Когда итальянец был в Манчестере боссом, туда перебрались такие звезды, как Серхио Агуэро (45 миллионов евро), Самир Насри (27 миллионов), Давид Сильва (29 миллионов), Яя Туре (30 миллионов), Эдин Джеко (32 миллиона). За четыре неполноценные сезона Манчини потратил сотни миллионов евро на покупки суперзвезд.

Да и в середине нулевых в «Интере» с составом у тренера также проблем не было: заявка на одну половину состояла из сборной Италии, а на другую – из игроков уровня Станковича и Ибрагимовича. Как итог – три чемпионства в Италии (впервые для «Интера» за 16 лет), одна победа в АПЛ (первая для «горожан» за 44 года) и несколько национальных кубков. Манчини – классический тренер-результат, который пойдет в клуб либо с сильным составом, либо с жирным бюджетом.

Хотя на первый взгляд кажется, что Манчини – жуткий транжира. Тем не менее все его приобретения – точечные выстрелы по проблемным целям. При нем в «Зените» не будет трансферов для скамейки. Он не признает универсальных футболистов и читает, что каждый играет только на своей позиции. Так что мы больше не услышим заявлений от Артема Дзюбы о том, что Кокорин «должен играть на позиции форварда, а не мучаться на фланге». Вот только не факт, что Александр вообще понадобится Манчини в новом «Зените».

Недаром в клуб на должность спортивного директора вернулся Константин Сарсания. В условиях лимита итальянцу необходим человек, который мог бы консультировать его по российскому рынку. Обо всем остальном позаботился Фурсенко, который недавно сказал: «В межсезонье мы будем агрессивно вести себя на трансферном рынке». В Петербурге вновь готовы вкладывать деньги в звезд уровня Халка и Витселя.

«Зениту» необходим тренер со стержнем. Манчини не жалуется на плохие поля и некачественное судейство, зато регулярно наезжает на своих игроков. В «Манчестер Сити» он отправил Карлоса Тевеса во вторую команду, сказав: «Пока я здесь, Тевес не будет играть». Разумеется, это была жесткая, но воспитательная мера: аргентинца вернули в состав, когда тот перестал заниматься ерундой.

А уже в эпоху второго прихода в «Интер» он не стеснялся критиковать в прессе лидеров команды – Мауро Икарди и Жоффрея Кондогбию. Возможно, из-за своего вспыльчивого характера Манчини и не смог дважды поднять один клуб. Единственное, чего он добился тогда с миланцами, – возвращение в Европу.

Манчини любит собирать внутренние кубки. Но «Зенит» в условиях крупных трат такой расклад не устроит: питерцам в еврокубки хочется не только попадать, но и зажигать там каждый сезон. С последним у Роберто проблемы – на международном уровне он не выиграл ничего, за что удостаивался критики со стороны журналистов и своих работодателей. Поэтому на каждом этапе карьеры у него происходила стагнация, из которой он не мог выбраться.

Но Манчини любит новые вызовы, которые, конечно, ему нужны. «Надеюсь, что получу предложение от иностранного клуба, жду нового приключения, возможности познакомиться с новой культурой», – заявил тренер. По слухам, им интересовалась «Рома», но копаться в кризисном итальянском футболе ему больше неинтересно. К тому же, по информации СМИ, в Петербурге он будет зарабатывать пять-шесть миллионов евро в год. Такие деньги в Серии А получает только Аллегри в «Ювентусе».

«При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Манчини Роберто
Комментарии (34)
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lek!
1496132855
По моему вокруг него много шума , МС чего он добился ? купи любому тренеру столько игроков все чего то добились. Но все равно желаю удачи Зениту с этим тренером , но мое мнение ни чего нового он Зениту не даст .
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piligrim1986
1496133501
полетит бабло....
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lek!
1496134433
Лучше бы Тухеля с Борусии забрали , лн уходит с клуба 31 мая. Думаю он дал бы Зениту и РПЛ ту изюминку , что не хватало.
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chempion_cska
1496143052
В любом случае, удачи ему в Зените, хуже не будет.
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Konjaga
1496146325
А бездарных Дзюбов,Кокориных выкинут из бомжатника?
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Тоторо
1496148244
Не совсем понимаю политику партии. Понятно, что Манчини затребует немалую сумму на трансферы. Боюсь, что уйдут все заработанные деньги от Халка, Витцеля и иже с ними (если не больше). И всё лишь для того, чтобы в лучшем случае выиграть РФПЛ... Понятно, что газа в России много, но... Как-то не правильно это, не рационально что ли...
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prostoGorbunov
1496155911
хоть в Хабаровске побывает) когда еще такая возможность будет
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zenit2012
1496169220
Манчини нужен, чтобы пригласить топовых игроков в Зенит
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vodomut
1496204910
вывод простой-готовьте бабки господа,вот только Зенит это не Интер и даже не МанСити!
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sochi-2013
1496325641
Зенит заиграет или нет- неизвестно, а газ подорожает точно.))
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