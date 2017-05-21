«Зенит» снова без Лиги чемпионов. «Терек» в Лиге Европы. Возможные расклады последнего тура в РФПЛ

Для начала напомним регламент чемпионата России – как распределяются места при равенстве очков у двух и более команд:

по наибольшему числу побед во всех Матчах;

во всех Матчах; по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

(число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;

мячей во всех Матчах; по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.

Интрига лигочемпионская – ЦСКА или «Зенит»?

ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко – 59 против 58, количество побед у обоих клубов одинаково, а по личным встречам в случае равенства по баллам ЦСКА соперника опережает (1:1 в гостях, 0:0 дома).

Чтобы финишировать на втором месте, ЦСКА необходимо выиграть у «Анжи». При ничьей или поражении – надеяться, что «Зенит» не победит «Локомотив». Соответственно, у питерцев шанс на ЛЧ остается лишь при победе над «Локо» и потере очков армейцев в игре с махачакалинцами. Любой другой результат кроме победы в игре с «Локомотивом» сразу же лишает «Зенит» шансов на серебро.

Интрига лигоевропейская – «Краснодар» или «Ростов»? А может «Терек»?

На четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, в РФПЛ сразу три претендента.

4. «Ростов» – 48 очков (13 побед)

5. «Краснодар» – 46 очков (11 побед)

6. «Терек» – 45 очков (13 побед)

Исходя из всех этих раскладов, «Ростову» для попадания в Лигу Европы вполне хватит не то что победы, а даже ничьи с «Оренбургом» в гостях. А вот если ростовчане уступят, то их выведут в еврокубки два расклада, только сбыться должны сразу оба: потеря очков «Краснодаром» (то есть, ничья или поражение) в Томске и потеря очков «Тереком» в Самаре.

Кто хочет видеть в ЛЕ «Краснодар» – болейте за два одновременных исхода: победу «быков» над «Томью» и поражение «Ростова» в Оренбурге. Иначе клуб Сергея Галицкого не будет представлен в еврокубках.

У «Терека» остается мизерный шанс. Чтобы сыграть в Лиге Европы, грозненцам нужны сразу три условия: 1) их победа над «Крыльями» в гостях; 2) поражение «Ростова» в Оренбурге; 3) потеря очков «Краснодаром» в Томске.

Сколько всего команд, не решающих глобальные задачи?

Шесть, как и в прошлом году перед последним туром. «Спартак» полторы недели назад выиграл чемпионство, «Локомотив» не поднимется выше седьмого места, «Уфа» займет либо седьмую строчку (если выиграет у «Урала», а «Локо» не победит «Зенит»), либо свою нынешнюю – восьмую. «Рубин» и «Амкар» будут рубиться в Перми за девятое место (если «Амкар» выиграет – он девятый, не выиграет – останется десятым). Ну, и «Томь», которая досрочно вылетела пару туров назад.

Кто же вылетит, а кто спасется?

Здесь, как и год назад, будет очень много раскладов. Читайте внимательно.

Итак, за выживание борются пять команд: одна из них вылетит напрямую (15-е место), две попадут в зону стыков (13-е и 14-е места), еще две – спасутся (11-е и 12-е места). Вот как выглядят позиции всех пяти клубов перед последним туром (количество побед указано в скобках, поскольку это главный критерий при равенстве очков между командами).

11. «Урал» – 30 очков (8 побед)

12. «Анжи» – 30 очков (7 побед)

13. «Крылья Советов» – 28 очков (6 побед)

14. «Оренбург» – 27 очков (6 побед)

15. «Арсенал» – 25 очков (6 побед)

Матчи:

«Уфа» – «Урал»

ЦСКА – «Анжи»

«Крылья Советов» – «Терек»

– «Терек» «Оренбург» – «Ростов»

– «Ростов» «Арсенал» – «Спартак»

Исходя из таблицы, видно, что «Урал» и «Анжи» напрямую вылететь не могут. Что нужно им, чтобы не рухнуть в зону стыков?

«Уралу» достаточно не проиграть в Уфе, поскольку в этом случае лишь одна команда способна уральцев обогнать – «Анжи» (в случае победы «Крыльев» и ничьей в своем матче «Урал» будет выше Самары по количеству побед). Если «Урал» уступит, ему надо, чтобы случилось одно из условий: 1) «Анжи» проигрывает ЦСКА; 2) «КС» не побеждают «Терек». Если не случатся оба – «Урал» в стыках. Здесь все просто.

С «Анжи» сложнее. Непопадание в стыки гарантирует махачкалинцам только победа над ЦСКА. Если «Анжи» вырвет ничью, то не загреметь в зону стыков им поможет соблюдение одного из двух условий: 1) поражение «Урала» в Уфе; 2) ничья или поражение «Крыльев» в игре с «Тереком» (поскольку в случае равенства очков «Анжи» с «КС» Самара будет выше по личным встречам).

Если же, что более вероятно, «Анжи» проигрывает ЦСКА, то для сохранения 12-й строчки махачкалинцам надо, чтобы «Крылья» не выиграли у «Терека». На «Оренбург» команда Александра Григоряна внимания не обращает – она будет выше его по личным встречам.

Следующие в раскладах – «Крылья Советов», которые могут, как спастись из зоны стыков, так и упасть в зону прямого вылета. Сначала более оптимистичный расклад. Чтобы «КС» выбраться на спасительное 11-е или 12-е место, необходимо обязательно побеждать «Терек», но при этом, чтобы сбылось еще одно из двух условий: 1) «Урал» проигрывает в Уфе; 2) «Анжи» не побеждает ЦСКА.

Чтобы не вылететь напрямую, хватит и ничьей с «Тереком». Но если «Крылья» уступят грозненцам, то им для того чтобы остаться в зоне стыков – обязательно нужно соблюдение одного из двух раскладов: 1) «Оренбург» проигрывает «Ростову»; 2) «Арсенал» не выигрывает у «Спартака».

Далее – «Оренбург». В лучшем случае новичок РФПЛ может рассчитывать на место в стыках – до 11-12 места уже не допрыгнуть по дополнительным показателям (меньше побед, чем у «Урала», хуже личные встречи с «Анжи»). Но команде Роберта Евдокимова нужно еще и обезопасить себя от прямого вылета. Чтобы не занять 15-е место, «Оренбургу» достаточно победы над «Ростовом».

Если ничья – необходимо одно из двух дополнительных условий: 1) «Крылья» проигрывают «Тереку» (тогда «Оренбург» опережает Самару по личным встречам); 2) «Арсенал» не выигрывает у «Спартака». Если «Оренбург» проигрывает «Ростову», ему остается болеть за «Спартак», чтоб он не проиграл в Туле.

Остается «Арсенал» – клуб с самой непростой ситуацией из всех. Понятно, что максимум туляки могут рассчитывать лишь на стыки. Чтобы покинуть 15-е место, «Арсеналу» нужно обязательно выигрывать у «Спартака», но кроме этого должен сбыться любой из двух следующих раскладов: 1) «Оренбург» не выигрывает у «Ростова»; 2) «Крылья Советов» проигрывают «Тереку».

Кто поджидает в стыках команды из РФПЛ?

Третья команда ФНЛ – «Енисей» – встретится с клубом Премьер-лиги, который завершит сезон на 14-м месте. Против 13-й команды РФПЛ сыграет клуб, финишировавший на четвертой строчке в таблице ФНЛ – это хабаровский СКА.

Две слабейшие команды РФПЛ – «Томь» и кто-то из тройки «Арсенал»-«Оренбург»-«Крылья Советов» будут заменены двумя лучшими командами ФНЛ – московским «Динамо» и «Тосно».

Когда же случится развязка в РФПЛ?

В воскресенье, все матчи 30-го тура начнутся в одно время – в 15:00 по Москве.

Еще раз, кто с кем сыграет:

Битва за место в ЛЧ: ЦСКА – «Анжи», «Локомотив» – «Зенит»

Битва за место в ЛЕ: «Оренбург» – «Ростов», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек»

Битва за невылет в стыки / из РФПЛ: «Уфа» – «Урал», «Арсенал» – «Спартак» (плюс вышеупомянутые ЦСКА против «Анжи» и «Оренбург» против «Ростова»).

Матч за никому не интересное девятое место: «Амкар» – «Рубин»

Турнирная таблица РФПЛ