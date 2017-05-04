Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Месси ссорится с руководством «Барселоны». Пепе уедет в Китай. Дайджест событий дня

Месси ссорится с руководством «Барселоны». Пепе уедет в Китай. Дайджест событий дня

Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

Английское издание Express сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает руководство клуба виноватым в неудачах по ходу нынешнего сезона. Согласно источнику, аргентинец выразил возмущение в беседе с руководством сине-гранатовых после полуфинала Лиги чемпионов «Реал»«Атлетико» (3:0). В частности, Месси недоволен трансферной политикой клуба в последние годы. Команда Луиса Энрике выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Ювентусу» с общим счетом 0:3. В турнирной таблице команда занимает первое место при равенстве очков со сливочными и одной игре в запасе у подопечных Зинедина Зидана.

«Бавария» может отправить Саншеша в аренду

Руководство «Баварии» рассматривает возможность аренды для полузащитника Ренату Саншеша. Согласно немецкому изданию Kicker, клуб хочет, чтобы португалец получал больше игрового времени и возможностей развития. В нынешнем сезоне 19-летний Саншеш принял участие в 24-х играх команды Карло Анчелотти, не отметившись результативными действиями.

«Динамо» рассматривает вариант приглашения Олега Иванова

Столичное «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову. Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны пока так и не договорились о его продлении. В текущем сезоне Иванов провел в составе «Терека» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В честь Буффона назвали вино

Фамилия вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона появилась на этикетке вина продукции итальянского предпринимателя Фабио Корделлы. Футболист поделился новостью с подписчиками в фейсбуке. «Я рад презентовать этот новый проект. С сегодняшнего дня мое вино доступно в продаже», – подписал чемпион мира-2006 фотографию бутылки вина со своей фамилией на этикетке. В продаже имеется красное, белое и розовое вино. В каталоге виноградника также присутствует вино «Уэсли Снейдер».

Источник: Гризманн согласился на зарплату 280 тысяч в неделю в «МЮ»

The Sun сообщает о договоренности по переходу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Игрока устраивает недельная зарплата в 280 тысяч фунтов. Первая информация о возможном трансфере появилась в сентябре 2016 года. В марте сообщалось об отказе английского клуба от идеи покупки 26-летнего француза. В нынешнем сезоне Гризманн забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 49-ти матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Интер».

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 61-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. В своем активе национальная команда имеет 561 рейтинговое очко. Возглавляет список команда Бразилии (1672). В тройку сильнейших также входят сборные Аргентины и Германии.

Пепе принял решение покинуть «Реал» ради китайского клуба

Защитник «Реала» Пепе принял решение покинуть мадридский клуб, сообщает El Confidencial. Португалец продолжит карьеру в Китае. Известно, что один из местных клубов предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Название клуба не уточняется, но по всей вероятности это «Хэбэй Чайна Форчун». Напомним, что футболист хотел продлить свой истекающий летом 2017 года контракт на два года, а руководство мадридцев готово было пойти только на подписание годичного соглашения.

Дисквалификация Строотмана за симуляцию оставлена в силе

«Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Хавбек «волков» Кевин Строотман был дисквалифицирован на два матча за симуляцию в эпизоде с участием защитника Уоллеса. «Рома» обратилась в Федерацию футбола Италии с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Организация ответила на заявление отказом. 27-летний футболист пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».

Испания. Примера Европа
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
igormaddog
1493945020
Пепе в Китай,Гризманн в МЮ!Ну что за бред?
Ответить
mihail1980
1493956392
сколько раз он уже ссорился-пора в китай
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+