Месси ссорится с руководством «Барселоны». Пепе уедет в Китай. Дайджест событий дня

Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

Английское издание Express сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает руководство клуба виноватым в неудачах по ходу нынешнего сезона. Согласно источнику, аргентинец выразил возмущение в беседе с руководством сине-гранатовых после полуфинала Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» (3:0). В частности, Месси недоволен трансферной политикой клуба в последние годы. Команда Луиса Энрике выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Ювентусу» с общим счетом 0:3. В турнирной таблице команда занимает первое место при равенстве очков со сливочными и одной игре в запасе у подопечных Зинедина Зидана.

«Бавария» может отправить Саншеша в аренду

Руководство «Баварии» рассматривает возможность аренды для полузащитника Ренату Саншеша. Согласно немецкому изданию Kicker, клуб хочет, чтобы португалец получал больше игрового времени и возможностей развития. В нынешнем сезоне 19-летний Саншеш принял участие в 24-х играх команды Карло Анчелотти, не отметившись результативными действиями.

«Динамо» рассматривает вариант приглашения Олега Иванова

Столичное «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Терека» Олегу Иванову. Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с грозненцами истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны пока так и не договорились о его продлении. В текущем сезоне Иванов провел в составе «Терека» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В честь Буффона назвали вино

Фамилия вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона появилась на этикетке вина продукции итальянского предпринимателя Фабио Корделлы. Футболист поделился новостью с подписчиками в фейсбуке. «Я рад презентовать этот новый проект. С сегодняшнего дня мое вино доступно в продаже», – подписал чемпион мира-2006 фотографию бутылки вина со своей фамилией на этикетке. В продаже имеется красное, белое и розовое вино. В каталоге виноградника также присутствует вино «Уэсли Снейдер».

Источник: Гризманн согласился на зарплату 280 тысяч в неделю в «МЮ»

The Sun сообщает о договоренности по переходу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Игрока устраивает недельная зарплата в 280 тысяч фунтов. Первая информация о возможном трансфере появилась в сентябре 2016 года. В марте сообщалось об отказе английского клуба от идеи покупки 26-летнего француза. В нынешнем сезоне Гризманн забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 49-ти матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Интер».

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 61-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. В своем активе национальная команда имеет 561 рейтинговое очко. Возглавляет список команда Бразилии (1672). В тройку сильнейших также входят сборные Аргентины и Германии.

Пепе принял решение покинуть «Реал» ради китайского клуба

Защитник «Реала» Пепе принял решение покинуть мадридский клуб, сообщает El Confidencial. Португалец продолжит карьеру в Китае. Известно, что один из местных клубов предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Название клуба не уточняется, но по всей вероятности это «Хэбэй Чайна Форчун». Напомним, что футболист хотел продлить свой истекающий летом 2017 года контракт на два года, а руководство мадридцев готово было пойти только на подписание годичного соглашения.

Дисквалификация Строотмана за симуляцию оставлена в силе

«Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Хавбек «волков» Кевин Строотман был дисквалифицирован на два матча за симуляцию в эпизоде с участием защитника Уоллеса. «Рома» обратилась в Федерацию футбола Италии с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Организация ответила на заявление отказом. 27-летний футболист пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».