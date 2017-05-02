Карасев будет работать на полуфинале Лиги Европы. «Спартак» вернет Мельгарехо в «Бенфику». Дайджест событий дня

«Краснодар» выступил с важным обращением

«Краснодар» опубликовал обращение к футбольной общественности по поводу судейства. В клубе недовольны уровнем арбитража в двух последних домашних матчах РФПЛ – в 24-м туре с «Арсеналом» (2:0) и 26-м – с «Анжи» (0:0). «Краснодар» призвал отказаться от практики влияния на судей и затронул тему введения видеоповторов. Полный тест обращения – тут.

Глушаков рассказал, как Каррера выгонял игроков с тренировок

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поведал несколько любопытных историй о главном тренере команды Массимо Каррере. «Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьем съесть игроков «Спартака».

Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: «Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим». После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!», – рассказал Глушаков.

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«Бенфика» может вернуть себе игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Бенфике», в составе которой выступал еще пять лет назад, в том числе и против красно-белых в Лиге чемпионов. «Спартак» намерен продать парагвайца за четыре миллиона евро, однако португальцы не готовы платить за футболиста такую сумму и рассчитывают на вариант с арендой. Напомним, Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. Его контракт рассчитан до июня 2020 года.

Карасев будет судить полуфинальный матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на первую игру 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед». Вместе с Карасевым матч будут обслуживать судьи на линии Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощники за воротами Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, а четвертым рефери выступит Игорь Демешко. «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед» в четверг, 4 мая. Игра начнется в 22:05 по московскому времени.

«Трабзонспор» интересуется двумя игроками ЦСКА

Полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо попали в сферу интересов «Трабзонспора». Представители турецкого клуба присутствовали на дерби 26-го тура между армейцами и «Спартаком» (1:2), а после игры встретились с сербским футболистом. Контракт Тошича с ЦСКА рассчитан до июня, и пока стороны не могут договориться о его продлении. Соглашение Натхо с клубом истекает в конце следующего сезона.

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«Краснодар» продаст двух игроков основного состава

«Краснодар» рассматривает вопрос об уходе из клуба опорного полузащитника Шарля Каборе и нападающего Вандерсона. Буркинийского легионера рассчитывают продать за максимально возможную сумму, а бразилец практически стопроцентно покинет «Краснодар». Каборе в нынешнем сезоне сыграл в 18-ти матчах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу. На счету Вандерсона восемь встреч, три гола и один результативный пас.

Мбаппе готов перейти в топ-клуб

Дядя нападающего «Монако» Килиана Мбаппе рассказал, какие клубы интересуются его племянником. «Килиан каждую неделю смотрит матчи с участием «Ювентуса», «Челси», «Реала», «Барселоны»... Возможен ли его переход в один из этих клубов в будущем? Да. «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Барселона». В будущем мы все оценим, но вы никогда не знаете, что может произойти в футболе», – подытожил Пьер Мбаппе. Притом у «Баварии» монегаски требуют сумасшедших денег за покупку игрока.

Завтра «Монако», за который выступает Килиан Мбаппе, проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Озил нагрубил врачу «Арсеналу» после дерби

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил после игры 35-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2) грубо отреагировал на напоминание одного из медработников клуба о необходимости стать традиционный допинг-тест. Озил ответил двумя словами, которые всем известны: «Fuck off». Напомним, по итогам этой встречи команда Арсена Венгера впервые за 22 года лишилась шансов закончить сезон на более высоком месте, чем принципиальный соперник «Тоттенхэм».

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