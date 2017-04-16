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  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси». Месси не будет извиняться за оскорбление судьи. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси». Месси не будет извиняться за оскорбление судьи. Дайджест событий дня

Иско хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что не намерен добиваться смены команды в летнее трансферное окно. Футболист отметил, что счастлив находиться в Мадриде.

«Я всегда давал понять, что хочу быть здесь еще много лет. Не знаю, почему людей удивляет мое желание больше играть. Мы с клубом примем правильное решение о будущем. Знаю, что нахожусь в лучшей команде мира», – рассказал Иско.

«Манчестер Юнайтед» готов платить Ибрагимовичу 20 миллионов в год, чтобы сохранить его в составе

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. По информации источника, «красные дьяволы» готовы платить 35-летнему шведу 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отбить интерес клубов из Китая и США и сохранить игрока в команде.

Алли может подписать с «Тоттенхэмом» третий контракт за последние 16 месяцев

«Тоттенхэм» готов предложить полузащитнику команды Деле Алли новый контракт. Как сообщается, «шпоры» разработали для футболиста долгосрочное соглашение, при котором его зарплата увеличится практически вдвое. Если Алли подпишет контракт, то он станет для него уже третьим в «Тоттенхэме» за последние 16 месяцев. 21-летний хавбек интересен нескольким европейским грандам, в том числе и «Реалу».

Деле Алли: путь Кокорина или курс на «Золотой мяч»?

Полузащитник сборной Панамы был застрелен около своего дома

Полузащитник сборной Панамы Амилкар Энрикес погиб в результате вооруженного нападения. 33-летнего хавбека застрелили возле собственного дома. Энрикес был доставлен в больницу города Сабанитас, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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РФПЛ. «Оренбург» вырвал победу у «Терека» в концовке матча

В матче 23-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле вырвал победу у «Терека» – 2:1. Таким образом, команда Роберта Евдокимова набрала 19 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович (Нехайчик, 85), Благо, Григорьев (Драгун, 80), Дюриш (Лобжанидзе, 88).

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Вилькер, Плиев, Пирис (Роши, 64), Норберт, Кузяев, Митришев (Бериша, 88), Грозав, Мбенгуе (Балай, 83).

Предупреждения: Дюриш, 31 – Вилькер, 3; Плиев, 79.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Бэйл пропустит ответный матч с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». 27-летний валлийский футболист не успевает восстановиться от травмы икроножной мышцы. Также на данный момент неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в поединке 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Месси не поедет в офис ФИФА и не планирует извиняться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи. Ранее в ФИФА заявили, что готовы сократить дисквалификацию до двух матчей, если капитан «альбиселесте» прилетит в Швейцарию и извинится за свое поведение. По информации Cope, Месси не намерен ехать в Цюрих и извиняться.

Месси уйдет из «Барселоны»? Что надо знать о возможной сенсации

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Челси»

В рамках 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл «Челси». Голами у хозяев отметились Маркус Рэшфорд и Андер Эррера.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» – первый.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:0 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 7; 2:0 – Эррера, 49.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Реал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Челси Оренбург Ахмат Аргентина Панама Месси Лионель Бэйл Гарет Ибрагимович Златан Плиев Заурбек Иско Грозав Георге Теодор Алли Деле Рэшфорд Маркус Энрикес Амилкар Попович Денис
Комментарии (2)
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igormaddog
1492401171
МЮ красавцы!!!Месси хоть и лучший игрок,но несёт мужика!!!
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sega77+
1492485584
не стабильная команда
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