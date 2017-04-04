Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Ибрагимович уедет в МЛС. «Зенит» нацелился на Ерохина. Дайджест событий дня

Ибрагимович уедет в МЛС. «Зенит» нацелился на Ерохина. Дайджест событий дня

Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. По информации FOX Deportes, 35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

Тренер «Эльденсе» угодил за решетку после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12

Тренер клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был взят под стражу после унизительного поражения (0:12) в матче 32-го тура первенства от «Барселоны Б». Итальянцу предъявлены обвинения в коррупции. После проигрыша второй команде каталонцев, «Эльденсе» лишился шансов на сохранение прописки в дивизионе. Днем позже клубом было объявлено, что он не намерен продолжать выступления в турнире в текущем сезоне, и расторгнет контракты с группой итальянских инвесторов. Тем не менее, в понедельник, 3 апреля, президент «Эльденсе» сообщил, что они намерены выполнить свои обязательства.

«Четыре футболиста сдавали игру». Рекорд «Барселоны Б» в договорном матче

«Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Фернандеша на Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может оказаться в «Локомотиве». Турецкий клуб предложил форварда в обмен на хавбека железнодорожников Мануэля Фернандеша, сообщает Hurriyet. Сообщается, что экс-игрок «Спартака» не против возвращения в Россию, а турки недовольны отношением игрока к тренировкам. Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. На его счету 42 матча и 21 забитый мяч.

ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

По информации Bloomberg, ФИФА затребовала 120 миллионов долларов у российских телеканалов за права на трансляцию матчей мирового первенства 2018 года. При этом сообщается, объединившись в единый пул, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» отказались платить такую сумму. Напомним, что стоимость телеправ на показ чемпионата мира-2014 составляла в три раза меньше запрашиваемой ныне суммы ФИФА. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские зрители обязательно увидят игры домашнего первенства планеты на отечественных каналах.

«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

«Зенит» хочет приобрести за 10 миллионов Ерохина

«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника «Ростова» Александра Ерохина. Сообщается, что петербургский клуб намерен приобрести 27-летнего россиянина в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата России Ерохин провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он еще ни разу не вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. «Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать, и никто не попросить исключить», – сказал Черчесов. Денисов защищает цвета сборной России с 2008 года. За это время он принял участие в 54-х матчах.

19-летний защитник «Атлетико» перейдет в «Реал» за 24 миллиона

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес», в летнее трансферное окно перейдет в «Реал». Сообщается, что мадридский клуб уже достиг договоренности с «матрасниками» о трансфере 19-летнего француза. «Атлетико» получит за игрока 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эрнандес провел 24 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: долг «Кубани» превышает 278 миллионов

Сумма долгов «Кубани» составляет более 278 миллионов рублей, сообщил источник в налоговых органах Краснодарского края. Напомним, ранее появилась информация, что налоговая служба региона отправила в суд материалы о признании клуба банкротом. «Сумма долгов по документам уже превышает 278 млн рублей. Задолженность накапливалась более полугода», – сказал источник. «Кубань» на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Манчестер Юнайтед Локомотив Зенит Россия Реал Кубань (ЛФЛ) Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1491351064
Эменике прямо нарасхват, то его меняют на Попова, то уже "Локо" меняет на Фернандеша, хотя, как я думаю, ни того, ни другого обмена не случится, просто Эмми надумал покинуть "Фенербахче", а те с свою очередь не прочь на нем заработать, отсюда и слухи об заинтересованности им...
Ответить
igormaddog
1491360153
ФИФА вообще тилилю попутал!!!В 2014 в три раза меньше просили,а сейчас 120 миллионов!!!Хотят подоить Россию или всё ждут что мы откажемся от проведенния ЧМ!!!Да не дождутся!!!Зенит решил поиграть в Реал,скупают всех лучших и не только!!!Играть надо,а не деньгами сорить!!!
Ответить
LEKTOR_255
1491365130
Златан бабки поедет зарабатывать
Ответить
dyema
1491371409
Сейчас начнётся сватанье в Зенит всех подряд и за большие деньги, а глорам всяким пища для нападок, им только в радость....
Ответить
Cosh18
1491374174
Все новости про деньги.
Ответить
lihindic
1491380419
о как
Ответить
a-rakhmatov
1491389616
За Ерохина хорошие деньги дают.....Ростов воспитает еще новых игроков)))
Ответить
19asmodey54
1491394803
пример "Анжи" богатеньких Буратин ничему не научил? своих воспитывать надо и спрашивать с них сполна! а то ползают по полю, не утруждаются. а чего упираться? "бабосы" капают
Ответить
umarjon1935
1491449787
Нужно проверять разных игроков
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+