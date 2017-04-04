Ибрагимович уедет в МЛС. «Зенит» нацелился на Ерохина. Дайджест событий дня

Источник: Ибрагимович сменит «МЮ» на «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона

Нападающий Златан Ибрагимович покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. По информации FOX Deportes, 35-летний форвард сменит Англию на США, где будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее сообщалось, что американский клуб готов предложить шведскому футболисту контракт, согласно которому он будет получать 11 миллионов фунтов в год. Подобный оклад является самым высоким в МЛС. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

Тренер «Эльденсе» угодил за решетку после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12

Тренер клуба третьего испанского дивизиона «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был взят под стражу после унизительного поражения (0:12) в матче 32-го тура первенства от «Барселоны Б». Итальянцу предъявлены обвинения в коррупции. После проигрыша второй команде каталонцев, «Эльденсе» лишился шансов на сохранение прописки в дивизионе. Днем позже клубом было объявлено, что он не намерен продолжать выступления в турнире в текущем сезоне, и расторгнет контракты с группой итальянских инвесторов. Тем не менее, в понедельник, 3 апреля, президент «Эльденсе» сообщил, что они намерены выполнить свои обязательства.

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«Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Фернандеша на Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может оказаться в «Локомотиве». Турецкий клуб предложил форварда в обмен на хавбека железнодорожников Мануэля Фернандеша, сообщает Hurriyet. Сообщается, что экс-игрок «Спартака» не против возвращения в Россию, а турки недовольны отношением игрока к тренировкам. Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. На его счету 42 матча и 21 забитый мяч.

ФИФА запросила у российских телеканалов 120 миллионов за права на трансляцию ЧМ-2018

По информации Bloomberg, ФИФА затребовала 120 миллионов долларов у российских телеканалов за права на трансляцию матчей мирового первенства 2018 года. При этом сообщается, объединившись в единый пул, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» отказались платить такую сумму. Напомним, что стоимость телеправ на показ чемпионата мира-2014 составляла в три раза меньше запрашиваемой ныне суммы ФИФА. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что российские зрители обязательно увидят игры домашнего первенства планеты на отечественных каналах.

«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

«Зенит» хочет приобрести за 10 миллионов Ерохина

«Зенит» заинтересован в покупке полузащитника «Ростова» Александра Ерохина. Сообщается, что петербургский клуб намерен приобрести 27-летнего россиянина в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата России Ерохин провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он еще ни разу не вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. «Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать, и никто не попросить исключить», – сказал Черчесов. Денисов защищает цвета сборной России с 2008 года. За это время он принял участие в 54-х матчах.

19-летний защитник «Атлетико» перейдет в «Реал» за 24 миллиона

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес», в летнее трансферное окно перейдет в «Реал». Сообщается, что мадридский клуб уже достиг договоренности с «матрасниками» о трансфере 19-летнего француза. «Атлетико» получит за игрока 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эрнандес провел 24 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: долг «Кубани» превышает 278 миллионов

Сумма долгов «Кубани» составляет более 278 миллионов рублей, сообщил источник в налоговых органах Краснодарского края. Напомним, ранее появилась информация, что налоговая служба региона отправила в суд материалы о признании клуба банкротом. «Сумма долгов по документам уже превышает 278 млн рублей. Задолженность накапливалась более полугода», – сказал источник. «Кубань» на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.