Лукман, Осимхен и еще три сумасшедших трансфера, которые вы не заметили

Виктор Осимхен

Откуда: «Ультимэйт Страйкерс»

Куда: «Вольфсбург»

Стоимость: €3,5 млн

На чемпионате мира среди юношей в 2015 году солировала сборная Нигерия, в итоге выигравшая турнир. Тогда лучшим игроком первенства признали полузащитника Келечи Нвакали, сейчас принадлежащего «Арсеналу», но выступающего в голландском «Маастрихте». Лучшим бомбардиром чемпионата стал Виктор Осимхен. Нигерийский форвард отличился десять раз в семи играх турнира. Нападающим «Ультимэйт Страйкерс» заинтересовались в Европе уже тогда.

«Из множества европейских команд, которые хотели меня купить, я выбрал «Вольфсбург». Почему не «Арсенал»? Там было бы очень тяжело пробиться в первую команду», – говорит сам Осимхен о том, почему остановился именно на «Вольфсбурге». Его покупка осталась незамеченной даже для поклонников Бундеслиги. Деньги за Дракслера «Вольфсбург» в основном потратил на Малли и Базура, а в лице Осимхена получил действительно перспективного таланта, которого в будущем сможет продать в топ-клуб за приличные деньги.

Альберто Аквилани

Откуда: «Пескара»

Куда: «Сассуоло»

Стоимость: бесплатная аренда

Игрок волшебного таланта, которого давно называли преемником Пирло. Травмы не позволили Альберто заиграть в топовых командах уровня «Ювентуса» и «Ливерпуля». Первую половину нынешнего сезона Аквилани вообще провел в скромной «Пескаре», а к декабрю тренер команды Массимо Оддо тоже в нем разочаровался. Ходили слухи, что «Пескара» вообще расторгнет контракт с игроком, но в итоге стороны выбрали другое решение. До конца соглашения с «Пескарой» Аквилани будет играть в «Сассуоло».

Команда Ди Франческо имеет большие проблемы с креативом в полузащите. Результат достигается только за счет классной и быстрой линии нападения. Аквилани в «Сассуоло» может решить проблему распасовщика, а заодно и разобраться в собственной голове. Здесь собраны совершенно разные футболисты, среди которых есть победитель рака и таланты, которых клуб растит для «Ювентуса». В таком коллективе Аквилани способен раскрыть хотя бы часть своего потенциала, а «Сассуоло» до конца футбольного года еще пошумит сенсациями и уйдет с конца таблицы. Тем более что скоро должен восстановиться от повреждения Берарди, которому и предстоит откликаться на пасы Аквилани.

Клеман Ленгле

Откуда: «Нанси»

Куда: «Севилья»

Стоимость: €5 млн

Французский «Нанси» в последние годы обитал в Лиге 2 и спокойно воспитывал таланты. Клеман Ленгле – один из футболистов, которых «Нанси» вырастил, обогрел, а теперь выпускает в плавание по Европе. С 17-ти лет футболист привлекался к основе команды и постепенно прогрессировал, сумев дорасти до капитанской повязки. Сейчас ему 21 год, а в первой половине нынешнего сезона он без замен отыграл 18 матчей чемпионата. Произошло это уже в Лиге 1, куда «Нанси» наконец-то пробился и сейчас сидит крепко.

Скауты «Севильи», которая в Примере идет в топ-4, но пропустила больше остальных конкурентов, присмотрели Ленгле именно для усиления обороны. Колодзейчака, ранее покупавшегося для основы, севильцы отправили в гладбахскую «Боруссию». В немецком футболе его приняли креативно и весело, а Ленгле, пришедший на место Коло, пока выглядит обычным скромным парнем. Но именно он должен в ближайшие годы стать лицом обороны «Севильи», где возраст и чрезмерный опыт давно мешают прогрессу.

Адемола Лукман

Откуда: «Чарльтон»

Куда: «Эвертон»

Стоимость: €8,8 млн

В «Эвертоне» задумали проект, который в течение ближайших лет поставит команду на один уровень с топами английского футбола. Приобретение Лукмана – первый шаг к тому, чтобы в будущем стать великими. Адемола засветился в английском футболе еще в прошлом сезоне. Он стал единственным, кто по-настоящему пытался спасти от вылета из Чемпионшипа скромный «Чарльтон». Задачу не выполнил, но рекламу себе сделал.

Тащить клуб в третьем английском дивизионе оказалось даже сложнее. Пока большие клубы смущались перед статистикой 19-летнего атакующего игрока, забившего только 10 голов за 45 матчей в «Чарльтоне, «Эвертон» решил действовать. Аутсайдер получил 8 миллионов евро, а «Эвертон» – талантливого игрока на перспективу. Пару лет назад «Тоттенхэм» нашел в команде «МК Донс» Деле Алли, купив которого, оставил там же получать игровую практику. Тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен вписывать Лукмана в игровую модель уже сейчас. Учитывая прогресс Дэвиса и Кэлверта-Льюина, у Адемолы все может получиться.

Руди Жестеде

Откуда: «Астон Вилла»

Куда: «Мидлсбро»

Стоимость: €7,1 млн

У Жестеда было два сверхудачных сезона. Оба произошли в его карьере еще до «Астон Виллы». В «Блэкберне» он мог наколотить 20 голов за год, чем заинтересовал клубы посильнее. «Вилла» брала Руди на роль ударного форварда в Премьер-лиге, фанаты пели в его честь песни, но Руди по-настоящему запомнился только двумя голами «Ливерпулю». Стиль игры «Астон Виллы» ему не подходил. Вылетевшая в Чемпионшип команда окончательно перестала рассчитывать на огромного форварда. Жестеде же смирился с ролью джокера и начал забивать в те моменты, когда от него требовалось. В нынешнем сезоне на его счету всего четыре гола, но и играл Руди в среднем меньше тайма.

Слабо выступающая «Астон Вилла» легко согласилась на предложение «Мидлсбро». Коллектив Каранки же получил игрока того плана, которого ему не хватало. Если Негредо способен носиться весь матч и играть разнопланово, то Жестед – типичный таран, берущий свое мощью корпуса. Теперь «Мидлсбро» сможет менять тактику прямо во время матча, а 28-летний форвард получает еще один большой карьерный шанс. Первый шаг к успеху – приложить руку к спасению «Мидлсбро» от вылета из АПЛ.

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