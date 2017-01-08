Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Лукман, Осимхен и еще три сумасшедших трансфера, которые вы не заметили

Лукман, Осимхен и еще три сумасшедших трансфера, которые вы не заметили

Виктор Осимхен

Откуда: «Ультимэйт Страйкерс»

Куда: «Вольфсбург»

Стоимость: €3,5 млн

На чемпионате мира среди юношей в 2015 году солировала сборная Нигерия, в итоге выигравшая турнир. Тогда лучшим игроком первенства признали полузащитника Келечи Нвакали, сейчас принадлежащего «Арсеналу», но выступающего в голландском «Маастрихте». Лучшим бомбардиром чемпионата стал Виктор Осимхен. Нигерийский форвард отличился десять раз в семи играх турнира. Нападающим «Ультимэйт Страйкерс» заинтересовались в Европе уже тогда.

«Из множества европейских команд, которые хотели меня купить, я выбрал «Вольфсбург». Почему не «Арсенал»? Там было бы очень тяжело пробиться в первую команду», – говорит сам Осимхен о том, почему остановился именно на «Вольфсбурге». Его покупка осталась незамеченной даже для поклонников Бундеслиги. Деньги за Дракслера «Вольфсбург» в основном потратил на Малли и Базура, а в лице Осимхена получил действительно перспективного таланта, которого в будущем сможет продать в топ-клуб за приличные деньги.

Альберто Аквилани

Откуда: «Пескара»

Куда: «Сассуоло»

Стоимость: бесплатная аренда

Игрок волшебного таланта, которого давно называли преемником Пирло. Травмы не позволили Альберто заиграть в топовых командах уровня «Ювентуса» и «Ливерпуля». Первую половину нынешнего сезона Аквилани вообще провел в скромной «Пескаре», а к декабрю тренер команды Массимо Оддо тоже в нем разочаровался. Ходили слухи, что «Пескара» вообще расторгнет контракт с игроком, но в итоге стороны выбрали другое решение. До конца соглашения с «Пескарой» Аквилани будет играть в «Сассуоло».

Команда Ди Франческо имеет большие проблемы с креативом в полузащите. Результат достигается только за счет классной и быстрой линии нападения. Аквилани в «Сассуоло» может решить проблему распасовщика, а заодно и разобраться в собственной голове. Здесь собраны совершенно разные футболисты, среди которых есть победитель рака и таланты, которых клуб растит для «Ювентуса». В таком коллективе Аквилани способен раскрыть хотя бы часть своего потенциала, а «Сассуоло» до конца футбольного года еще пошумит сенсациями и уйдет с конца таблицы. Тем более что скоро должен восстановиться от повреждения Берарди, которому и предстоит откликаться на пасы Аквилани.

Клеман Ленгле

Откуда: «Нанси»

Куда: «Севилья»

Стоимость: €5 млн

Французский «Нанси» в последние годы обитал в Лиге 2 и спокойно воспитывал таланты. Клеман Ленгле – один из футболистов, которых «Нанси» вырастил, обогрел, а теперь выпускает в плавание по Европе. С 17-ти лет футболист привлекался к основе команды и постепенно прогрессировал, сумев дорасти до капитанской повязки. Сейчас ему 21 год, а в первой половине нынешнего сезона он без замен отыграл 18 матчей чемпионата. Произошло это уже в Лиге 1, куда «Нанси» наконец-то пробился и сейчас сидит крепко.

Скауты «Севильи», которая в Примере идет в топ-4, но пропустила больше остальных конкурентов, присмотрели Ленгле именно для усиления обороны. Колодзейчака, ранее покупавшегося для основы, севильцы отправили в гладбахскую «Боруссию». В немецком футболе его приняли креативно и весело, а Ленгле, пришедший на место Коло, пока выглядит обычным скромным парнем. Но именно он должен в ближайшие годы стать лицом обороны «Севильи», где возраст и чрезмерный опыт давно мешают прогрессу.

Адемола Лукман

Откуда: «Чарльтон»

Куда: «Эвертон»

Стоимость: €8,8 млн

В «Эвертоне» задумали проект, который в течение ближайших лет поставит команду на один уровень с топами английского футбола. Приобретение Лукмана – первый шаг к тому, чтобы в будущем стать великими. Адемола засветился в английском футболе еще в прошлом сезоне. Он стал единственным, кто по-настоящему пытался спасти от вылета из Чемпионшипа скромный «Чарльтон». Задачу не выполнил, но рекламу себе сделал.

Тащить клуб в третьем английском дивизионе оказалось даже сложнее. Пока большие клубы смущались перед статистикой 19-летнего атакующего игрока, забившего только 10 голов за 45 матчей в «Чарльтоне, «Эвертон» решил действовать. Аутсайдер получил 8 миллионов евро, а «Эвертон» – талантливого игрока на перспективу. Пару лет назад «Тоттенхэм» нашел в команде «МК Донс» Деле Алли, купив которого, оставил там же получать игровую практику. Тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен вписывать Лукмана в игровую модель уже сейчас. Учитывая прогресс Дэвиса и Кэлверта-Льюина, у Адемолы все может получиться.

Руди Жестеде

Откуда: «Астон Вилла»

Куда: «Мидлсбро»

Стоимость: €7,1 млн

У Жестеда было два сверхудачных сезона. Оба произошли в его карьере еще до «Астон Виллы». В «Блэкберне» он мог наколотить 20 голов за год, чем заинтересовал клубы посильнее. «Вилла» брала Руди на роль ударного форварда в Премьер-лиге, фанаты пели в его честь песни, но Руди по-настоящему запомнился только двумя голами «Ливерпулю». Стиль игры «Астон Виллы» ему не подходил. Вылетевшая в Чемпионшип команда окончательно перестала рассчитывать на огромного форварда. Жестеде же смирился с ролью джокера и начал забивать в те моменты, когда от него требовалось. В нынешнем сезоне на его счету всего четыре гола, но и играл Руди в среднем меньше тайма.

Слабо выступающая «Астон Вилла» легко согласилась на предложение «Мидлсбро». Коллектив Каранки же получил игрока того плана, которого ему не хватало. Если Негредо способен носиться весь матч и играть разнопланово, то Жестед – типичный таран, берущий свое мощью корпуса. Теперь «Мидлсбро» сможет менять тактику прямо во время матча, а 28-летний форвард получает еще один большой карьерный шанс. Первый шаг к успеху – приложить руку к спасению «Мидлсбро» от вылета из АПЛ.

Саксесс, Мэйсон и еще 4 футболиста АПЛ, деньги за которых было проще сжечь

Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Вольфсбург Мидлсбро Астон Вилла Чарльтон Эвертон Нанси Севилья Пескара Сассуоло Аквилани Альберто Жестеде Руди Лукман Адемола Лангле Клеман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1483902824
Лукман самое спорное приобретение,за такие деньги и взять непонятно кого
Ответить
brainstrike
1483908673
Зато Молодеж!!!
Ответить
NoN141
1484130450
а почему не заметил? - все я заметил, причем давно.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+