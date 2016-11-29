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  • Разбился самолет с командой «Шапекоэнсе». Слуцкий близок к уходу из ЦСКА. Дайджест событий дня

Разбился самолет с командой «Шапекоэнсе». Слуцкий близок к уходу из ЦСКА. Дайджест событий дня

В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»

В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». 27 игроков, а также журналисты, направлялись в город Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя», который должен был состояться 1 декабря. Всего в самолете, выполнявшем рейс из Боливии, находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Выжили всего пять человек. Судьба вратаря «Шапекоэнсе» Данило, которого сначала объявили выжившим, а потом признали мертвым, все еще остается неизвестной.

Крушение самолета с бразильской командой. Главное

Самедов подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года и заработает около 8,5 миллионов евро

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов согласовал переход в «Спартак» и присоединится к команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро. Согласно источнику, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад хавбека составит около 2,4 миллиона евро, также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать порядка 8,5 миллионов евро.

«Анжи» планирует назначить Кононова на пост главного тренера

Белорусский специалист Олег Кононов может возглавить «Анжи» по завершению осеннего отрезка чемпионата России. Сообщается, что клуб рассматривает вопрос о расставании с текущим наставником команды Павлом Врбой. Напомним, Кононов был уволен из «Краснодара» в сентябре этого года, а чешский специалист руководит дагестанской командой с июня этого года. «Анжи» после 15-ти туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Слуцкий может покинуть ЦСКА 7 декабря

ЦСКА в ближайшее время может лишиться главного тренера Леонида Слуцкого. Рулевой красно-синих, по всей вероятности, покинет свой пост после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря. Сообщается, что наставник армейцев намерен подать в отставку. В этом случае наибольшие шансы возглавить ЦСКА имеет возглавит главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. В контракте белорусского специалиста с уфимцами есть пункт, позволяющий ему в любой момент вернуться в московский клуб, в тренерском штабе которого он работал ранее.

Митрюшкин не желает возвращаться в Россию

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал информацию об интересе к голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину со стороны «РБ Лейпцига» и «Зенита». По его словам, 20-летний вратарь хочет и дальше выступать за клуб из Европы. «Интерес к Митрюшкину от немецких клубов подтверждается. Агенты уже вступили в переговоры. Есть интерес и в России. Но игрок хочет играть в Европе», – сообщил Арустамян.

Боккетти не согласен на зарплату, предлагаемую «Спартаком» по новому контракту

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккети не желает принимать условия нового контракта, предлагаемого руководством клуба. Текущее соглашение 29-летнего игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона, и стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Однако при этом красно-белые настаивают на значительном уменьшении зарплаты итальянца с 2,7 до 1,4 миллиона евро без учета различных бонусов. Отметим, сегодня в турецких СМИ появилась информация, что ввиду сложившейся ситуации Боккетти намерен принять предложение «Галатасарая» и переехать в Стамбул уже в январе.

«Локомотив» хочет уволить Семина и назначить Бердыева

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен после следующего тура РФПЛ, если команда не наберет три очка. Напомним, в 16-м туре железнодорожники встречаются с «Томью». Руководство клуба рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева, который согласен уйти из «Ростова» после того, как команда завершит выступления на групповой стадии Лиги чемпионов. После возвращения Семина «Локомотив» в 11 матчах чемпионата страны потерпел четыре поражения, столько же раз сыграл вничью и одержал три победы.

20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17

Два топ-скаута «Манчестер Сити» продолжат работу в «Манчестер Юнайтед»

Селекционный отдел «Манчестер Юнайтед» с первого января пополнят два топ-скаута «Манчестер Сити» – Дэйв Харрисон и Линдон Томлисон. Специалисты были приглашены по инициативе вице-президента «красных дьяволов» Эда Вудворда, который хочет улучшить работу клубных селекционеров по поиску талантливых молодых игроков.

Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (7)
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Rebrova
1480447251
Новость о Шапкоенсе меня шокировала. Жалко ребят.
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Ral13
1480447811
Мои соболезнования близким игроков да и всех погибших.
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Супермачо
1480458019
Ну и новости... Погибшим земля пухом, а по поводу переходов и рокировок скажу так - ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ!!!
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yaran56
1480484524
Руки прочь от Бердыева!
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daniktikhonov
1480501371
Сначала он говорит, что уходит из сборной, чтобы больше работать с ЦСКА. Не проходит и 3 месяцев, он уходит и из московского клуба. Чётко!
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K1slo
1480516432
Мои соболезнования шапекоэнсе
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