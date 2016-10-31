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  • Кокорин и Мамаев получили 30 миллионов. Веркаутерен уволен из «Крыльев». Дайджест событий дня

Кокорин и Мамаев получили 30 миллионов. Веркаутерен уволен из «Крыльев». Дайджест событий дня

Мамаев и Кокорин получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России на Евро-2016

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев в сумме получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы во Франции. Премиальные были выплачены игрокам за участие в оборочном раунде к турниру. «В общей сложности, по моим данным, Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев – чуть менее 11 миллионов», – сообщил источник, близкий к тренерскому штабу сборной.

Моуринью вернул Швайнштайгера в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернул к тренировкам с основным составом хавбека Бастиана Швайнштайгера. Напомним, накануне старта сезона решением португальского специалиста 32-летний игрок был переведен в молодежную команду «красных дьяволов». Вчера же появилась информация, что немцу запретили принимать участие в занятиях резервистов.

В «Боруссии» не думают о возвращении Мхитаряна

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг информацию о возможном возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Напомним, что армянский футболист перебрался из Дортмунда в Манчестер прошедшим летом. «Не понимаю, почему Мхитарян должен вернуться в «Боруссию»? Он сам сделал этот выбор. Вопрос о его возвращении не обсуждается в «Боруссии», – приводит слова Ватцке Sky.

Главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен отправлен в отставку

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Франка Веркаутерена. Об этом сообщил член совета директоров футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. «Веркаутерена сняли из-за отсутствия результатов. У нас уже есть кандидатура нового главного тренера, которого мы в ближайшее время представим. Может быть, кандидатура будет озвучена даже завтра», – сказал Шляхтин.

«Вратарь не оправдал ожиданий». 4 аргумента в пользу того, что матч «Урала» и «Терека» был честным

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Суареса 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать «Барселоне» предложение о приобретении нападающего Луиса Суареса. В услугах 29-летнего игрока заинтересован лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью, которого не устраивает результативность команды в нынешнем сезоне. Сумма вероятной сделки может составить 150 миллионов евро. Именно столько готовы заплатить «красные дьяволы» за одного из лучших бомбардиров Примеры и всего европейского футбола. В случае совершения данный трансфер станет самым дорогим за всю историю.

Бывший форвард ЦСКА Жо перешел в «Коринтианс»

Бывший нападающий ЦСКА Жо вернулся в Бразилию. 29-летний футболист заключил трехлетний контракт с «Коринтиансом». Форвард перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как срок его соглашения с «Цзянсу Сунин», где он выступал ранее, истек. Напомним, Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев бразилец провел 53 матча, в которых забил 30 голов.

«Это настоящий позор Бразилии». Почему ЦСКА нужно избавиться от Витиньо

Федерация футбола Германии объявила о продлении контракта с Левом

Федерация футбола Германии достигла соглашения о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом. Стороны заключили новое соглашение сроком до 2020 года. Напомним, 56-летний специалист занимает пост наставника бундестима с 2006 года. Под его руководством команда завоевала золотые медали на чемпионате мира в Бразилии. Прошлый контракт Лева был рассчитан до лета 2018 года.

Ярмоленко помирился с ультрас «Динамо»

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко организовал встречу с ультрас клуба после инцидента, произошедшего по завершении матча 12-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией» (1:1). Напомним, что тогда Ярмоленко подошел после неудачного матча к болельщикам на трибуне и услышал в свой адрес оскорбительную речь, на что он ответил в нецензурной форме. «Состоялся серьезный мужской разговор, который поставил точку в этом вопросе. Андрей объяснил свою позицию и подчеркнул, что у него не было желания негативно вести себя по отношению к кому-либо из представителей движения», – говорится на фанатской странице в соцсети ВКонтакте.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Манчестер Юнайтед Россия Боруссия Д Крылья Советов ЦСКА Динамо К Германия Мамаев Павел Швайнштайгер Бастиан Кокорин Александр Суарес Луис Ярмоленко Андрей Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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арейская
1477956103
Компенсировали затраты Кокорина и Мамаева в Монте-Карло...
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KB_Krasnogorsk
1477981389
Все слили на шампанское в Монте Карло :)
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firs04
1477984321
А при чем здесь КокоМамаи, это бошки надо рубить тем кто их мотивировал такими суммами и прописывал в договоре
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mihail1980
1478016550
опять нажрутся
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