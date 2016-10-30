Мутко пообещал разобраться с матчем «Урал» – «Терек». Моуринью грозят серьезные санкции. Дайджест событий дня

ФА может запретить Моуринью находиться на стадионах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может получить запрет на посещение стадионов. В матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (0:0) португалец был удален со скамейки и досматривал игру с трибун после того, как вступил в спор с арбитром.

Ранее Моуринью был обвинен ФА в ненадлежащем поведении, выражавшемся в комментариях относительно судьи матча против «Ливерпуля» Энтони Тэйлора. Этот инцидент произошел через несколько дней после того, как истек условный годичный запрет на посещение португальцем стадионов, который был наложен на него, когда он тренировал «Челси». Теперь Моуринью может быть запрещено находиться на аренах или на скамейке.

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Промес «окрасил» Москву в цвета «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура РФПЛ.

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Мутко не оставит в стороне странную игру «Урала» и «Терека»

Президент РФС Виталий Мутко поручит РФПЛ внимательно рассмотреть обстоятельства матча чемпионата страны между «Уралом» и «Тереком». В перерыве при равном счете (1:1) некоторые букмекерские компании отдавали победу «Тереку», при этом выставляя очень маленький коэффициент.

«Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.

Все также дискутировали об их прошлом матче, а в итоге матч закончился вничью. О них постоянно какие-то легенды складывают», – сказал президент РФС.

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Тульский «Арсенал» проиграл «Уфе»

В матче 12-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях благодаря голам Сильвестра Игбуна и Кеинде Фатая добилась победы над тульским «Арсеналом» – 2:0.

0:1 – Игбун, 45

0:2 – Фатай, 80

Президент «Урала»: «Я вообще не разбираюсь в ставках»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию вокруг матча 12-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«До матча не было никаких разговоров, они начались после. Что касается котировок букмекеров, то я вообще не разбираюсь в ставках. Никогда в жизни не ставил и не знаю, как это делается. Они не верят в нашу победу? Ну пусть, нам-то что делать? Я сейчас прочитал слова Мутко, полностью с ним согласен. Пускай проверяют все: кто поставил, кто это делает. Откуда я могу знать? В прошлом году тоже все ставили на «Терек», а мы два раза сыграли ничью. Это нормально, нет? Лучше бы дома выиграли и там проиграли – еще бы по очку заработали. А мы там 1:1 и здесь 3:3 играем. 2:0 дома вели, потом проигрывали 2:3, отыгрались на последних минутах – матч был сумасшедший. А сейчас опять что-то говорят», – сказал Иванов.

Кокорин принес «Зениту» победу над «Томью»

В матче 12-го тура РФПЛ «Зенит» одержал победу над «Томью» – 1:0.

1:0 – Кокорин, 26

Рейнгольд: «Место «Ростова» – в первом дивизионе»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

«Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.

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