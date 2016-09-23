Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. Парень, которого Дортмунд дорого продаст, и который опять красиво забил


    4.3
    Голосов: 3
    23.09.2016 23:20
    Перед нынешним сезоном состав «Боруссии» пополнил защитник, который тут же принялся забивать и ассистировать. Еще бы – единственный чемпион Европы во всей команде. Сегодня вечером он снова оправдал наши ожидания.

    Португалец Рафаэль Геррейру никогда не играл на родине. Воспитываясь во французском «Кане», он застал будущего форварда «Милана» М’Байе Ньянга, в первом же взрослом сезоне в Лиге 2 сыграл сразу все матчи, а затем отбыл за 2,5 миллиона евро в «Лорьян». А там еще три года и целых десять забитых мячей.

    В сборной Португалии Геррейру дебютировал пару лет назад в игре против армян (1:0), а через несколько дней уже забил победный гол в ворота Аргентины в товарищеском матче. В 2015-м помог молодежной команде Португалии выиграть серебро Евро (U-21), а уже следующим летом стал чемпионом Европы с главной национальной сборной.

    «Боруссия» еще за месяц до этого триумфа утащила Геррейру к себе за 12 миллионов евро и уж вряд ли когда-то пожалеет об этом трансфере. Смотрите, как португалец влился в свой новый коллектив:

    Посмотреть на Геррейру и его команду, забившую аж 17 голов в трех предыдущих матчах, можно было сегодня в игре против идущего девятым «Фрайбурга» в очередном туре немецкой Бундеслиги. Португалец вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 и великолепным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GettyImages
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 23 сентября 2016, 23:25

      снова забил!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 23 сентября 2016, 21:46

      Играет и в защите и в полузащите. Отличный трансфер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      cezar87 23 сентября 2016, 19:15

      удачная находка.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11