Цифра дня. Парень, которого Дортмунд дорого продаст, и который опять красиво забил

Перед нынешним сезоном состав «Боруссии» пополнил защитник, который тут же принялся забивать и ассистировать. Еще бы – единственный чемпион Европы во всей команде. Сегодня вечером он снова оправдал наши ожидания.

Португалец Рафаэль Геррейру никогда не играл на родине. Воспитываясь во французском «Кане», он застал будущего форварда «Милана» М’Байе Ньянга, в первом же взрослом сезоне в Лиге 2 сыграл сразу все матчи, а затем отбыл за 2,5 миллиона евро в «Лорьян». А там еще три года и целых десять забитых мячей.

В сборной Португалии Геррейру дебютировал пару лет назад в игре против армян (1:0), а через несколько дней уже забил победный гол в ворота Аргентины в товарищеском матче. В 2015-м помог молодежной команде Португалии выиграть серебро Евро (U-21), а уже следующим летом стал чемпионом Европы с главной национальной сборной.

«Боруссия» еще за месяц до этого триумфа утащила Геррейру к себе за 12 миллионов евро и уж вряд ли когда-то пожалеет об этом трансфере. Смотрите, как португалец влился в свой новый коллектив:

Посмотреть на Геррейру и его команду, забившую аж 17 голов в трех предыдущих матчах, можно было сегодня в игре против идущего девятым «Фрайбурга» в очередном туре немецкой Бундеслиги. Португалец вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 и великолепным ударом в дальний угол снял все вопросы о победителе этой встречи.