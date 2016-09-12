Фигу не исключает появления Роналду в «Барселоне». «Зенит» планирует увеличить зарплату Витселю. Дайджест событий дня

Фигу не видит ничего криминального в возможном переходе Роналду в «Барселону»

Действительно. Ведь он и сам так делал. В 2000 году полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу со скандалом перебрался из «Барселоны» в мадридский «Реал» и теперь считает, что Криштиану Роналду тоже может последовать его примеру. «Это свободный трансферный рынок. У каждого игрока есть своя сумма отступных. Поэтому может произойти все, что угодно», – философствует Фигу.

Тевес оскорбил сестру арбитра и был выдворен с поля

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес не сдержал эмоций в матче чемпионата Аргентины против «Бельграно». На 33-й минуте он открыл счет, а через три минуты грубо сфолил и получил желтую карточку, а вслед за этим и красную, оскорбив сестру главного судьи матча. Тем не менее, его клуб добился победы со счетом 3:0.

Митрюшкина боготворят фанаты «Сьона»

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин – игрок матча с «Туном» по мнению болельщиков его клуба, 50% из которых проголосовало в опросе как раз за него. В этой игре нашему вратарю удалось отразить пять ударов в створ ворот и впервые уйти с поля без пропущенных голов, а его команда добилась минимальной победы 1:0. Сейчас «Сьон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

Матч «Легии» с дортмундской «Боруссией» обслужит бригада Карасева

Российский судья Сергей Карасев будет работать на игре первого тура Лиги чемпионов «Легия» – «Боруссия Дортмунд» в Варшаве. Помогать ему в этом будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а также дополнительные судьи – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Игорь Демешко назначен резервным судьей.

Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ

Защитник «Кристал Пэлас» был доставлен на вертолете в больницу после ДТП

Сенегалец Папе Суаре, защищающий цвета «Кристал Пэлас», угодил в серьезное ДТП на одной из английских трасс в воскресенье, 11 сентября. Его «Мерседес» столкнулся с другим автомобилем и лишился крыши. Сам футболист тоже серьезно пострадал, поскольку его пришлось переправлять в больницу прямо на вертолете. В настоящий момент жизни футболиста ничего не угрожает.

Миллер недоволен ходом строительства нового стадиона «Зенита».

Представитель правления компании «Газпром» Алексей Миллер посетил новую арену «Зенита», лично проконтролировав ход ее строительства. Увиденное не слишком впечатлило Миллера, по словам очевидцев, после обхода объекта он остался в недоумении от увиденного, поскольку стадион пока еще совсем не готов к сдаче и проведению футбольных матчей. При этом Миллер не проронил ни слова, но удовлетворения на его лице никто не заметил. Что ж, ожидаемо, если учесть, что еще девять лет назад Валентина Матвиенко предсказала, что «Зенит» откроет новую арену в марте 2009 года.

«Зенит» не договорился с Нобоа и хочет серьезно увеличить зарплату Витселю

«Зенит» намерен сохранить в команде полузащитника Акселя Витселя, который так и не был продан в «Ювентус» минувшим летом. Действующий контракт закончится в июне следующего года, и если соглашение не будет продлено, бельгиец покинет питерский клуб бесплатно. Отмечается, что в конце августа «Зениту» не удалось договориться с игроком на замену Витселю – речь шла о хавбеке Кристиане Нобоа из «Ростова». Теперь футболисту питерского клуба будет предложен новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

«Рубин» завершил шестой тур РФПЛ победой над «Уралом»

В последнем матче шестого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле переиграл «Урал» со счетом 3:1. Голами в составе казанской команды отметились Денис Ткачук и Максим Лестьенн, также автогол на счету Александра Новикова. От разгрома уральцев спас забитый мяч Романа Павлюченко.

Автогол пяткой, выстрел Ткачука и дебютный гол Лестьенна. Как «Рубин» обыграл «Урал» и покинул зону вылета (ВИДЕО)

Траоре, Промес, Салугин и другие герои и антигерои 6-го тура РФПЛ