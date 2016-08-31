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  • Гарай остановил свой выбор на «Валенсии». Давид Луис неожиданно вернулся в «Челси». Дайджест событий дня

Гарай остановил свой выбор на «Валенсии». Давид Луис неожиданно вернулся в «Челси». Дайджест событий дня

Время начала матчей в Лиге чемпионов изменится

УЕФА может изменить время начала матчей Лиги чемпионов начиная с сезона-2018/19. Как сообщает источник, матчи по вторникам и средам будут разбиты на две группы. Одни будут начинаться в 19:00 CET (21:00 по московскому времени), в другие – в 21:00 CET (23:00 по московскому времени).

Джо Харт – игрок «Торино»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт стал игроком «Торино». 29-летний страж ворот будет защищать цвета «быков» до окончания нынешнего сезона на правах аренды. Напомним, что Харт был вынужден покинуть «горожан» после перехода вратаря «Барселоны» Клаудио Браво, который рассматривается главным тренером Хосепом Гвардиолой в качестве основного. В минувшем розыгрыше АПЛ англичанин принял участие в 35 матчах, пропустив 36 голов.

Они уходят по-английски. Куда отправились Джо Харт и Джек Уилшир

Насри направился в «Севилью»

«Севилья» объявила об аренде полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Француз будет защищать цвета «рохибланкос» до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что новый главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 29-летнего футболиста, как на игрока основного состава.

Гарай все-таки выбрал «Валенсию»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай намерен продолжить карьеру в «Валенсии». Ради переезда в Испанию аргентинец отказался от предложения «Челси». Об этом на своей странице в Twitter сообщил известный журналист Гийом Балаге.

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Портнягин стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» официально подтвердил переход нападающего «Рубина» Игоря Портнягина. По информации СМИ, контракт будет заключен сроком на четыре года, а сумма трансфера составит три миллиона евро. В минувшем розыгрыше РФПЛ 27-летний игрок записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи в 24 матчах.

Давид Луис вернулся в «Челси»

«Челси» объявил о договоренности с «ПСЖ» по трансферу Давида Луиса. Для завершения сделки лондонцам осталось согласовать личный контракт с футболистом, а бразильцу пройти медосмотр. Сумма сделки не разглашается, но ранее сообщалось о том, что парижане получат 32 миллиона фунтов. Напомним, Луис перешел в «ПСЖ» из «Челси» в 2014 году. Всего в составе парижской команды он провел 89 матчей, в которых забил восемь мячей.

Джек Уилшир арендован «Борнмутом»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир перейдет в «Борнмут». Игрок уже прибыл на клубную базу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер хочет отдать игрока в аренду для того, чтобы тот приобрел игровую практику.

Новосельцев стал игроком «Зенита»

Экс-защитник «Ростова» Иван Новосельцев заявлен за «Зенит». Игрок будет выступать в составе команды из Санкт-Петербурга под 3-м номером. Отметим, в этом сезоне Новосельцев сыграл в девяти матчах в составе «Ростова» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

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Комментарии (3)
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rumbinaddd
1472673195
давно пора защиту зенита усилить своими мож и в сборную скоро пойдет
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Вомбат
1472677128
Гарай-то конечно Валенсию выбрал, только Валенсия его не купила. Он стоит 6 лямов евро, а Зенит запросил 20. Нереальные деньги за центрального защитника, если это не Хуммельс. Аналогично с Витселем и Ювентусом. Ювентус давал 15, Зенит сначала требовал 25, потом согласился подумать над цифрой 18, но все-таки решил меньше, чем за 20 не продавать. Так что эти, похоже, остаются. Вопрос - а играть-то они будут?
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Фан666
1472711805
Молодец Гарай, вырвался из помойного чемпионата, а вот Витсель застрял, последний квалифицированный игрок остался в России, ну ещё Чорлука в Локомотиве. А так скоро все свои да наши останутся да бразильцы с пляжа. Только наших игроков теперь хрен найдёшь, талантов то не видать.
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