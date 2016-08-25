«Ростов» сыграет с «Баварией». Силлессен – официально в «Барселоне». Дайджест событий дня

Дринкуотер подписал с «Лестером» новый пятилетний контракт

«Лестер» подписал с полузащитником Дэниэлом Дринкуотером новый пятилетний контракт. Условия соглашения пока неизвестны. Футболист выступает за лис последние четыре года. Дринкуотер в прошедшем сезоне провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Алькасер перейдет в «Барселону» за 30 миллионов

Нападающий «Валенсии» Пако Алькасер в ближайшее время перейдет в «Барселону». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 22-летнего испанца. Сине-гранатовые заплатят за форварда 30 миллионов евро. Сам игрок подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт, согласно которому будет зарабатывать 2 миллиона за сезон. В прошлом сезоне чемпионата Испании Алькасер провел 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Таблица летних трансферов РФПЛ

«Барселона» подтвердила трансфер Силлессена

«Барселона» объявила о переходе голкипера «Аякса» Яспера Силлессена. 27-летний вратарь заключил с каталонским клубом пятилетний контракт. Трансфер Силлессена обошелся сине-гранатовым в 13 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. В трудовом договоре вратаря прописана сумма отступных в размере 60 миллионов.

«Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

Семин не хочет возвращаться в «Локомотив», если клуб возглавит Бердыев

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин в ближайшее время может стать вице-президентом красно-зеленых. Помешать этому может лишь назначение на пост главного тренера московской команды Курбана Бердыева. Сообщается, что Семин поставил перед «Локомотивом» ультиматум. 64-летний специалист готов вернуться лишь в том случае, если клуб откажется от услуг Бердыева.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Браво

Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво перешел в «Манчестер Сити». Чилиец заключил с «горожанами» соглашение до 2020 года. Ранее сообщалось, что трансфер 33-летнего вратаря обойдется «Сити» в 17 миллионов фунтов. Сам игрок будет зарабатывать в английском клубе 100 тысяч фунтов в неделю.

Лига чемпионов. «Ростов» сыграет с «Баварией», «ПСЖ» сразится с «Арсеналом»

УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17, в результате чего образовались восемь кваретов. Турнир стартует 13 сентября, а последний тур группового этапа состоится 7 декабря. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком прошлого сезона. Португальский форвард в голосовании опередил нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и своего одноклубника Гарета Бэйла.

Саввиди продолжит спонсировать «Ростов»

Компания «Группа Агроком», председателем совета директоров которой является Иван Саввиди, продолжит спонсировать «Ростов». «Сохранить в пятилетнем бюджете компании статью расходов на спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов» с принятием окончательного решения о сумме поддержки на сезон-2016/17 после определения стратегии развития клуба его учредителем», – говорится в сообщении. Кроме того, «Группа Агроком» потребовала от «Ростова» не допускать дискредитацию компании со стороны сотрудников клуба. Ранее с критикой в адрес Ивана Савиди выступил бывший тренер донской команды Курбан Бердыев.

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