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  • «Ливерпуль» и «Арсенал» забили семь голов. Роналду останется в «Реале». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили семь голов. Роналду останется в «Реале». Дайджест событий дня

Боатенг признан лучшим игроком года в Германии

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам прошлого сезона. В голосовании журналистов 27-летний немец обошел своих одноклубников Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, занявших второе и третье место соответственно. В прошедшем сезоне Боатенг провел за «Баварию» в Бундеслиге 19 матчей, в которых заработал три желтых карточки.

«Лацио» увеличил предложение «Ростову» по Баштушу до 6 миллионов

«Лацио» во время летнего трансферного окна намерен приобрести защитника «Ростова» Баштуша. Сообщается, что итальянский клуб увеличил предложение по ангольскому футболисту до 6 миллионов евро, включая бонусы. Ранее римляне предлагали 4 миллиона. Отметим, что сделка близка к успешному завершению. В нынешнем сезоне Баштуш провел за «Ростов» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

Денисов приступил к тренировкам в общей группе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов полностью восстановился от травмы и присоединился к работе в общей группе бело-голубых. Ранее сообщалось, что московский клуб планирует внести футболиста в заявку команды на матчи ФНЛ. Напомним, в июне российский хавбек получил повреждение задней поверхности бедра и с тех пор на поле не появлялся.

Макгрегор: «Роналду подписал с «Реалом» новый контракт»

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что при личной беседе лидер «Реала» Криштиану Роналду сообщил о продлении контракта с мадридским клубом. «Сейчас обогнать Роналду в списке Forbes весьма трудная задача. Дело в том, что он мне сказал о подписании с «Реалом» нового контракта», – отметил Макгрегор.

Сборная России в 2016 году проведет шесть товарищеских матчей

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что до конца текущего года сборная России проведет шесть товарищеских матчей. Отметим, что двумя соперниками станут команды Ганы и Турции. «До конца года мы проведем все шесть матчей. По поводу места проведения матча с командой Ганы мы разберемся на следующей неделе. Там где будет удобно для болельщиков, там и сыграем – может на «Локомотиве», может на «Открытие-Арене», – сказал Мутко.

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м туре АПЛ. Команды на двоих забили семь мячей. В середине первой половины Уолкотт открыл счет, но затем «Арсенал» пропустил четыре мяча – дубль сделал Коутинью, еще по голу забили Лаллана и Мане. Затем Окслейд-Чемберлен и Чамберс сократили преимущество «Ливерпуля», но на большее «канониров» не хватило.

Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал» – кто станет чемпионом Англии?

Каррера не покинет тренерский штаб «Спартака»

Тренер «Спартака» Массимо Каррера не покинет тренерский штаб московского клуба вне зависимости от того, кто будет назначен новым наставником красно-белых. По информации источника, итальянский специалист приглашался в клуб с прицелом на будущее и продолжит работать согласно действующему контракту. Напомним, ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев. Основным претендентом на данную должность является Курбан Бердыев.

Лукаш Тесак: «Глупо ждать чемпионства через полгода. Аленичеву надо было дать время»

Могиливец выбирает между «Спартаком» и «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец близок к уходу из команды. На 23-летнего россиянина претендуют «Спартак» и «Локомотив». Сам игрок отдает приоритет красно-белым, сообщает Вести.Ru. Напомним, прошлый сезон Могилевец провел в «Ростове» на правах аренды. За донской клуб он сыграл в 26 матчах Преьмер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Летом Могилевец вернулся в «Зенит», но главный тренер команды Мирча Луческу не видит для него места в составе. Игрок решил покинуть команду.

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