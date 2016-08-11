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  • Черчесов возглавил сборную России. «Арсенал» покупает Мустафи. Дайджест событий дня

Черчесов возглавил сборную России. «Арсенал» покупает Мустафи. Дайджест событий дня

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер российской национальной команды – Станислав Черчесов. Контракт подписан до 1 августа 2018 года. По словам Виталия Мутко, помимо Черчесова в список кандидатов входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк.

«Положа руку на сердце, я не волнуюсь. В нынешней обстановке отвечать приятно – это важно всегда. Один тренер не может ничего сделать, а только испортить. Так что надо работать в команде. Обстановка в сборной будет зависеть от того, насколько мы открыты, а вы, журналисты, информированы. «Дом-2» мы не будем устраивать, но будем делиться информацией», – поделился своим мнениием Черчесов.

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Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

Нападающий «Монако» Вагнер Лав заявил, что согласится вернуться в ЦСКА, если армейцы захотят его пригласить. Нынешнее соглашение бразильца с монегасками истекает в 2017 году. «Сейчас выступаю за «Монако» и очень доволен, что нахожусь здесь. Но когда контракт завершится, если ЦСКА захочет видеть меня у себя, – почему нет?» – добавил Вагнер.

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«Зенит» полетит в Китай или Бразилию

По словам генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, в качестве мест проведения зимних сборов петербургской команды рассматриваются Китай и Бразилия. Данную информацию функционер озвучил на сегодняшней пресс-конференции в честь продления контракта с авиакомпанией, являющейся официальным перевозчиком сине-бело-голубых.

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Эскриба – новый главный тренер «Вильярреала»

Новым тренером полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева станет Фран Эскриба. 51-летний специалист заключил с «желтой субмариной» соглашение на один сезон. Отмечается, что новый наставник уже приступил к работе. Предыдущим местом работы Эскрибы был «Хетафе», откуда его уволили в апреле этого года. На посту главного тренера «Вильярреала» он сменил Марселино Гарсию Тораля

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«Арсенал» покупает Шкодрана Мустафи

Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи станет игроком «Арсенала» в ближайшие дни. Клубы почти договорились о переходе футболиста. Сумма сделки составит около 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Мустафи провел в составе «Валенсии» 30 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Вместе с Бердыевым в «Спартак» перейдут Азмун, Нобоа, Кудряшов и Джанаев

Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером «Спартака». 63-летний специалист уже подписал с московским клубом контракт по схеме «2+1». Высока вероятность, что вместе с ним в «Спартак» перейдут нападающий Сердар Азмун, полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Федор Кудряшов и голкипер Сослан Джанаев, которые играли под руководством Бердыева в «Ростове».

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Виктор Гусев госпитализирован с травмами в Москве

Врачи уже диагностировали у спортивного комментатора неосложненный перелом поперечных отростков первого, второго и третьего позвонков слева и серьезный ушиб грудной клетки. Гусев по неосторожности оступился на железнодорожной платформе на станции Внуково, после чего упал спиной на пути. При этом он сильно ударился о рельсы. «Ничего серьезного не случилось. У меня небольшие проблемы со спиной, и только. В больнице проведу, наверное, дней десять. Получается, до конца Олимпиады. Буду проходить курс физиотерапии», – сказал Гусев.

«Зенит» заявил Жулиано на сезон

Хавбек «Зенита» Жулиано сегодня был внесен петербургским клубом в заявку на текущий сезон. Напомним, бразилец будет выступать под седьмым номером. Жулиано перешел в стан сине-бело-голубых из «Гремио» в июле текущего года. На счету 26-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в 15 поединках бразильской Серии А нынешнего сезона.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Россия Арсенал ЦСКА Зенит Россия Валенсия Вильярреал Спартак Монако Вагнер Лав Кудряшов Федор Мамаев Павел Джанаев Сослан Кокорин Александр Мустафи Шкодран Черышев Денис Азмун Сердар Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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TUMS
1470953776
Ростов точно теперь может потерпеть фиаско в чемпионате.
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a-rakhmatov
1470971824
Очень жаль что команду Ростов разбазаривают, игроков можно было бы и не трогать
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simoron81
1470972045
да уж
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getta
1470972208
Ну почему все в Москву, да в Москву...жаль команду ,,Ростов,,
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Strig
1470974944
Ростов по -человечески жалко, всё столица кпк гидра себе тащит, Черчесов? Да бесполезно с нашими безногими пастуха менять..
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Karpathian
1470976243
Джанаев-то зачем при живом Реброве?
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Ильгизар И
1470976493
Ростов,почему не везет тебе?
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lihindic
1470979886
даааа
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Kurp
1470980435
Печально. Что будет с Ротовом? Каждый год умирает несколько команд из разных лиг. Скоро в ПФЛ останется 6-7 команд. Печально.
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СашкаГуров
1470984676
ссми
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