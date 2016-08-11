Черчесов возглавил сборную России. «Арсенал» покупает Мустафи. Дайджест событий дня

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер российской национальной команды – Станислав Черчесов. Контракт подписан до 1 августа 2018 года. По словам Виталия Мутко, помимо Черчесова в список кандидатов входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк.

«Положа руку на сердце, я не волнуюсь. В нынешней обстановке отвечать приятно – это важно всегда. Один тренер не может ничего сделать, а только испортить. Так что надо работать в команде. Обстановка в сборной будет зависеть от того, насколько мы открыты, а вы, журналисты, информированы. «Дом-2» мы не будем устраивать, но будем делиться информацией», – поделился своим мнениием Черчесов.

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Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

Нападающий «Монако» Вагнер Лав заявил, что согласится вернуться в ЦСКА, если армейцы захотят его пригласить. Нынешнее соглашение бразильца с монегасками истекает в 2017 году. «Сейчас выступаю за «Монако» и очень доволен, что нахожусь здесь. Но когда контракт завершится, если ЦСКА захочет видеть меня у себя, – почему нет?» – добавил Вагнер.

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«Зенит» полетит в Китай или Бразилию

По словам генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, в качестве мест проведения зимних сборов петербургской команды рассматриваются Китай и Бразилия. Данную информацию функционер озвучил на сегодняшней пресс-конференции в честь продления контракта с авиакомпанией, являющейся официальным перевозчиком сине-бело-голубых.

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Эскриба – новый главный тренер «Вильярреала»

Новым тренером полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева станет Фран Эскриба. 51-летний специалист заключил с «желтой субмариной» соглашение на один сезон. Отмечается, что новый наставник уже приступил к работе. Предыдущим местом работы Эскрибы был «Хетафе», откуда его уволили в апреле этого года. На посту главного тренера «Вильярреала» он сменил Марселино Гарсию Тораля

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«Арсенал» покупает Шкодрана Мустафи

Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи станет игроком «Арсенала» в ближайшие дни. Клубы почти договорились о переходе футболиста. Сумма сделки составит около 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Мустафи провел в составе «Валенсии» 30 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Вместе с Бердыевым в «Спартак» перейдут Азмун, Нобоа, Кудряшов и Джанаев

Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером «Спартака». 63-летний специалист уже подписал с московским клубом контракт по схеме «2+1». Высока вероятность, что вместе с ним в «Спартак» перейдут нападающий Сердар Азмун, полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Федор Кудряшов и голкипер Сослан Джанаев, которые играли под руководством Бердыева в «Ростове».

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Виктор Гусев госпитализирован с травмами в Москве

Врачи уже диагностировали у спортивного комментатора неосложненный перелом поперечных отростков первого, второго и третьего позвонков слева и серьезный ушиб грудной клетки. Гусев по неосторожности оступился на железнодорожной платформе на станции Внуково, после чего упал спиной на пути. При этом он сильно ударился о рельсы. «Ничего серьезного не случилось. У меня небольшие проблемы со спиной, и только. В больнице проведу, наверное, дней десять. Получается, до конца Олимпиады. Буду проходить курс физиотерапии», – сказал Гусев.

«Зенит» заявил Жулиано на сезон

Хавбек «Зенита» Жулиано сегодня был внесен петербургским клубом в заявку на текущий сезон. Напомним, бразилец будет выступать под седьмым номером. Жулиано перешел в стан сине-бело-голубых из «Гремио» в июле текущего года. На счету 26-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в 15 поединках бразильской Серии А нынешнего сезона.