Домашнее Поля. Почему Погба стоит этих колоссальных денег

Прямо сейчас Погба почти невозможно любить хоть за что-нибудь. Рвотная эпопея с его трансфером, гигабайты пустых новостей и хитрая политика агента Мино Райолы, который впаривает своего игрока с отвратительной настырностью продавца дынь на турецком рынке, отбили от самого дорогого игрока мира все симпатии. Но на самом деле Поль Погба − отличный парень.

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Он позитивный и смешной, всегда улыбается, много танцует , со всеми дружит и выкладывает фото с дорогими авто без ощущения студенческого понта. Уехав в Манчестер, он трогательно попрощался с тиффози «Ювентуса». По вечерам Погба созванивается с мамой и по-прежнему боится критики отца, который тренировал его в детстве параллельно с секцией. После чемпионата мира-2014 Поль ездил в родную провинцию Руассин-ан-Бри и провел там встречу для сотни местных. Если не смотреть на маленького пухлого дьяволенка Райолу на его плече, то француз − ангел со взрывной прической (впрочем, раньше у него были гнилые эпизоды, вроде этого плевка). Почти идеальный образ для лица футбола будущего. Которое ему прогнозировали и которое в последний год от него ускользает.

Все дело в характере и возрасте. Погба до сих пор слишком молодой и слишком добрый. Он лидер по игре, но это совсем не то лидерство, что было, например, у Зидана, Фигу или Джеррарда. Те ребята − львы. Они заходили в раздевалку, и от их крутости воздух заряжался тестостероном в коктейле с хладнокровием. Погба так не сумеет − пока или никогда. В команде он классный талантливый парень, которого все любят, но который не вытянет роль альфа-босса. Как Флэш в Лиге Справедливости или Лайнус Колдуэлл из «11 друзей Оушена». Для поддержки у Флэша были Бэтмен и Супермен, а у персонажа Мэтта Дэймона − герои Джорда Клуни и Бреда Питта.

В «Ювентусе» рядом с Погба царствовали Антонио Конте, Андреа Пирло, Артуро Видаль, Джиджи Буффон. Под их опекой француз спокойно рос и взрослел. Это была идеальная химия коллектива. Мастера давали Погба авторитет и хладнокровную уверенность, он им − задор и наглость.

Конте ушел в 2014-м, Пирло и Видаль − через год. Остался один Буффон − да и тот в воротах. Без крыши Погба немного растерялся. Все прошлое лето он тянулся в Испанию, по итогу остался, растворился на старте и в целом провел сезон-2015/2016 тише, чем до этого (хотя по статистике − наоборот). Отсюда − вялая игра на Евро, где Франция, кстати, ждала от него именно роли лидера.

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Чтобы не заболеть и встряхнуть карьеру, Погба надо было собирать чемоданы из Турина. Плюс Италия давно не самая топовая лига в мире. Реальных вариантов в той ситуации у француза набегало всего пять. Два в Испании и три в Англии. Ну, и один во Франции. Только ехать в Париж ради 10-12 матчей ЛЧ − опасный ход, поэтому «ПСЖ» почти сразу выпадает за скобки. «Реал» и «Барселона» − космос. Но там вечно крутятся мутные закулисные игры и бьются самые хитрые агенты. Если Погба к началу августа все еще туда не уехал, вряд ли бы уехал вообще. К тому же Ла Лига против АПЛ − это как ST против Оксимирона: первые могут стараться, но вторые просто в другой категории. Внутри Англии уровень цен и амбиций Погба, несмотря на всеобщее богатство, вытягивают только «Челси», «Манчестер Сити» и «МЮ». Выиграл последний. Во многом потому, что для Погба манкунианцы действительно больше, чем клуб.

«Манчестер Юнайтед» заметил Погба во французской провинции, забрал к себе в возрасте 16 лет, всему научил и дал пропуск в элитный европейский футбол. У клуба подрастал новый Скоулз, пока в идеальной модели не обнаружился баг дерзости. Погба не понравилось, что его задвигают назад, не давая достаточно времени на поле, и тогда он предъявил самому Фергюсону. Успокоить юниора не получилось − тот шумел по-взрослому. Когда выяснилось, что к этому скандалу ловко пристроился «Ювентус», Погба было не удержать. Перед микрофонами сэр Алекс мужественно говорил, что такой игрок ему не нужен и пусть он лучше уходит. За стенами зала пресс-конференций тренер пробовал разговаривать с Погба и даже направил к нему для беседы Патриса Эвра. Матерый шотландец, лупивший в лоб Бекхэма и контролирующий Роя Кина, ни за что бы не показал волнение, но внутри переживал: его клуб из-за ерунды потерял бриллиант. Погба приехал в Турин злым и мотивированным. На энергии от конфликта он первое время и рос, сходу спрогрессировав на 27 матчей в дебютном чемпионате.

Все изменилось. Теперь это другой Погба и другой «МЮ». Нет ни Фергюсона, ни ссоры, ни подростковых обид. Зато остались ностальгия по родному и чувство недосказанности. Погба никуда не приходил − он просто вернулся.

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Задолго до ясности по трансферу интернет выплюнул вот это фото. Жена Моуринью сняла мужа во время работы и засветила край тактической доски, где в схему «МЮ» уже вписана фамилия Погба. Реальность это или пиар-ход, не так важно. Даже без всяких фотоинсайдов понятно, что в новой команде у француза будет свое место. Хотя бы потому что это Погба − его крутой осьминожий футбол войдет и в «Реал», и в «Гавр», и в новотроицкую «Носту».

По коллективу вопросов тоже нет. Так необходимые менталитету Погба лидеры в раздевалки «МЮ» живут всегда. Сейчас там есть Ибрагимович ... и в принципе на этом можно заканчивать. Но на всякий случай рядом еще Руни и помудревший Моуринью.

У Погба и «Манчестер Юнайтед» все будет хорошо. Самый дорогой трансфер в истории футбола не провалится.

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