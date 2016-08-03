«Интер» подписал Кандреву. Кокорин отложил свадьбу из-за скандала. Дайджест событий дня

Кандрева стал игроком «Интера»

Полузащитник «Лацио» Антонио Кандрева стал игроком «Интера». Как сообщает официальный сайт миланского клуба, 29-летний футболист подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года. Сумма трансфера не разглашается. В прошедшем сезоне Кандрева провел за «Лацио» в Серии 30 матчей, в которых забил 10 голов.

Таблица летних трансферов Серии А

«Терек» убрал Семенова из заявки команды на сезон

Защитник «Терека» Андрей Семенов убран из заявки грозненского клуба на матчи нынешнего сезона. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Локомотив». По данным Transfermarkt, стоимость Семенова составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Терек» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб футболистов

РФС получил от ФИФА официальный запрос по поводу допинг-проб ряда футболистов. Напомним, ранее сообщалось, что в данный список попали полузащитники «Краснодара» и «Рубина» Сергей Петров и Руслан Камболов. «Российский футбольный союз подтверждает получение от ФИФА запроса относительно допинг-проб ряда игроков. Мы будем работать по данному вопросу со всеми уполномоченными организациями и окажем ФИФА всестороннее содействие», – заявил источник.

«Барселона» готова расстаться с Браво

Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво раздумывает над тем, чтобы покинуть каталонский клуб, сообщает Catalunya Ràdio. Случиться это может из-за недостатка игрового времени. Он уже поставил о своем решении в известность руководство и тренерский штаб клуба. Руководство клуба не намерено идти на поводу у игроков, которые ставят условия. Поэтому чилийского футболиста готовы отпустить в любую другую команду, которая способна будет выплатить сумму отступных за 33-летнего игрока в размере 40 миллионов евро.

Форвард «Реала» Хесе перейдет в «ПСЖ» за 25 миллионов

В ближайшее время состав «ПСЖ» должен пополнить нападающий «Реала» Хесе, сообщает L'Equipe. Клубы нашли общие точки соприкосновения по этому трансферу, который составил 25 миллионов евро. 23-летний испанец станет уже пятым новичком чемпионов Франции в текущее межсезонье. Ранее «ПСЖ» подписал Атема Бен Арфа, Томаса Менье, Гжегожа Крыховяка, а также вернул из аренды Альфонсе Ареола.

Кокорин отложил свадьбу из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отложил свадьбу со своей невестой Дарьей Валитовой. Футболист принял решение не устраивать пышное и роскошное торжество после инцидента в Монте-Карло. Отмечается, что пара планирует провести свадьбу после того, как уляжется шум и их праздник не вызовет негативных эмоций у общественности.

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

«Спартак» не ведет переговоров о новом контракте с Джано

Полузащитник «Спартака» Джано не получал предложений о новом контракте от руководства московского клуба. Напомним, что действующее соглашение грузинского футболиста с красно-белыми истекает в июне 2017 года. «На данный момент клуб не вышел с предложением нового контракта к Джано. Никаких переговоров не ведется», – сказал источник, близкий к «Спартаку». Напомним, что в нынешнем сезоне Джано провел два официальных матча, в которых забил три гола.

«Челси» объявил о переходе Салаха в «Рому»

Полузащитник «Челси» Мохамед Салах официально перешел в «Рому». Итальянский клуб выкупил у лондонцев права на игрока сборной Египта. Напомним, что Салах в прошлом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды. В 34 матчах Серии А футболист забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.