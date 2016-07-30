Русские против легионеров. Какой «Рубин» сильнее?

Новички «Рубина» – почти все как на подбор в самом расцвете сил, исключение – юный Рифат Жемалетдинов и защитник Серхио Санчес, хотя 30 лет для центрдефа – далеко еще не преклонный возраст. Люди съехались с разных континентов – есть и перуанец Самбрано с бразильцем Жонатасом, и камерунец Сонг, испанцев прибыло трое, подтянулись швейцарец и бельгиец. На столь бурную трансферную кампанию потрачено более 40 миллионов евро.

А теперь смотрим на картинку и серьезно думаем над вопросом – как «Рубину» распределить свои лучшие силы в чемпионате России при лимите, который допускает появление всего шести легионеров на футбольном поле:

Как «Рубин» меняет вообще все

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

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