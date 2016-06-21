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    Фанаты шумно празднуют выход в пятую немецкую лигу


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    Голосов: 0
    21.06.2016 12:55
    Пока вы расстраиваетесь вылету сборной России с Евро, маленький клуб «Хеми» из Лейпцига празднует чемпионство в шестом немецком дивизионе, а фанаты закатывают по этому поводу шикарное представление.

    Пару дней назад лейпцигский клуб «Хеми», который был основан в 1950 году и с тех пор дважды терпел банкротство, наконец-то добился промежуточного успеха: последний матч против «Эмпора» из Глахау команда выиграла со счетом 3:0 и сумела стать первой в Заксенлиге (шестой немецкий дивизион). Фанаты клуба в количестве 3622 человек отпраздновали это событие с широким размахом, а затем побежали поздравлять своих героев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: facebook.com/Charly-on-Tour-1446289192366106
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июня 2016, 13:41

      У нас и в Премьер-Лиге столько болельщиков не набирается. Да и дивизионов у нас не 6. И даже не 5. Если сравнить уровень футбола в странах, а также размеры стран, то становится ясно, что мы находимся в футбольном средневековье. Если не хуже.

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