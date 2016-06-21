Фанаты шумно празднуют выход в пятую немецкую лигу

Пока вы расстраиваетесь вылету сборной России с Евро, маленький клуб «Хеми» из Лейпцига празднует чемпионство в шестом немецком дивизионе, а фанаты закатывают по этому поводу шикарное представление.

Пару дней назад лейпцигский клуб «Хеми», который был основан в 1950 году и с тех пор дважды терпел банкротство, наконец-то добился промежуточного успеха: последний матч против «Эмпора» из Глахау команда выиграла со счетом 3:0 и сумела стать первой в Заксенлиге (шестой немецкий дивизион). Фанаты клуба в количестве 3622 человек отпраздновали это событие с широким размахом, а затем побежали поздравлять своих героев.