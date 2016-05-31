Билет за 4 тысячи евро, плевки в «Барселону», Файзулин – лучший от «Зенита». Репортаж с миланского финала Лиги чемпионов

Изначально я планировал смотреть матч «Реал» – «Атлетико» по старинке на центральной площади родного города. Был запасной вариант с каким-нибудь кабаком или пабом, на случай отмены этого мероприятия в центре. Но судьба подарила мне шанс, от которого не отказываются. Знакомые ехали по работе в Милан на машине и предложили с ними прокатиться за компанию.

Почти две тысячи километров пролетели как один миг. Двое суток тяжелого и изнурительного пути и все ради присутствия в день матча в городе, где пройдет финал. В попадание на «Сан-Сиро» верилось с большим трудом. Срок подачи аккредитаций для журналистов уже давно истек, а купить билет на финальный матч по приемлемой цене в день игры – миссия невыполнимая. С последними словами всегда готов поспорить Томас из Берлина. В толпе прохожих он выделяется своей белой футболкой с черной надписью: «I need a ticket». «Я стараюсь посещать все финалы еврокубков. Найти билеты по нормальной цене сложно, но можно. Всегда бывает, что кто-то заболел или не доехал», – делится своим опытом немецкий путешественник. «В Базеле мне очень повезло. За 20 минут до начала матча «Ливерпуль» – «Севилья» нашел билет у одного испанца. Его девушка только что прислала ему СМС, что хочет расстаться. Парень не выдержал такого психологического удара, ему уже было не до футбола. Он продал мне билет по номиналу, а сам пошел заливать горе в бар». В голове мелькнула мысль, что может быть повезет и нам.

Хотя само нахождение в этом чудесном городе и великолепной праздничной атмосфере уже можно считать большим везением. Болельщики «Реала» и «Атлетико» творят все возможное, чтобы Милан в этот день стал частичкой Мадрида. Город, словно, разделился на две части – с одной стороны его захлестывает белая волна, с другой – красная. Ближе к обеду эти две волны смешиваются воедино. Испанцы дружно фотографируются на фоне исторических миланских достопримечательностей, обмениваются дружескими объятьями, рукопожатиями и шутят, что в любом случае Кубок будет их.

На фоне всеобщего испанского ликования, местные тиффози «Милана» и «Интера» наблюдают за всем не без доли зависти. «В 2003-м два наших клуба играли в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда я был горд за родной город», – рассказывает местный житель Массимо, поддерживающий сразу два миланских клуба. «В этом году мы опозорились. Ни «Милан», ни «Интер» даже в еврокубки не попали. Итальянский футбол в большом кризисе! Я по-хорошему завидую жителям Мадрида и всей Испании. Их команды забирают все еврокубки!», – жалуется миланец. Массимо рассказывает на ломанном английском несколько интересных историй про Сильвио Берлускони, а на прощание советует нам побывать в фан-зоне и показывает, как туда пройти.

Минут 20 ходьбы легким шагом и цель достигнута. Перед нами огромный городок. Он расположен на площади между миланским собором и замком Сфорца. У входа встречают гостей фигуры Криштиано Роналду и Фернандо Торреса. Заходишь в фан-зону и сразу попадаешь в потрясающую футбольную атмосферу. Начинается все с того, что можно поиграть с любым желающим в футбол один на один. Идешь дальше и перед тобой две пары маленьких ворот. Задача – попасть в них точным ударом на технику. Если не умеете играть ногами – не беда. К вашим услугам несколько столов для настольного футбола. С помощи ловкости рук можно управлять нападающими и полузащитниками и тоже забивать голы. В этом соревновании не было равным французам. Пьер и Жульен приехали из Парижа. Их ПСЖ не добрался до финала, однако ребята постояли за честь футбольной Франции. Французы вынесли в одну калитку англичан в футболках «Челси», немцев с шарфами «Баварии» и аргентинцев с флагами «Велес Сарсфилда». Последние прилетели специально из Буэнос-Айреса, чтобы поддержать своего соотечественника Диего Симеоне и не сильно огорчились поражению в настольный футбол: «Vamos «Атлетико»! Главное, чтобы команда нашего Cholo выиграла!».

Следующие тематические коридоры были посвящены хозяевам. На стенах, выкрашенных в красно-черные и сине-черные цвета, висели памятные фотографии, напоминающие о победах «Милана» и «Интера» в Лиге чемпионов. Несколько туристов из Португалии сразу же примкнули к огромному портрету Жозе Моуринью и начали фотографироваться на этом фоне. Великий Жозе – пока последний тренер, который выигрывал Лигу чемпионов с миланским клубом. Болельщики «Милана» погрузились в воспоминания 2003-2007 годов, когда за пять лет их команда смогла трижды дойти до финала и дважды победила. Ностальгическое фото Андрея Шевченко и Кахи Каладзе тут же навеяли о тех временах и нам. Не обидели организаторы и других победителей. В голливудском стиле они сделали тропу с упоминанием всех победителей турнира и их эмблемами. Фаны «Реала» не упускали возможность потоптаться на круге с надписью «Барселона», а самые ненавистные даже плевали туда.

Участникам матча был посвящен отдельный стенд. Организаторы решили показать, каков был путь к этому финалу «Реала» и «Атлетико». Болельщики «сливочных», глядя на счета матчей с «Мельде» (8:0) и «Шахтером» (4:3) обсуждали, какими веселыми и забивными получились эти игры. А вот фанаты «матрасников» содрогались при виде изображений выездного матча в столице Казахстана и вспоминали, насколько сложным получился выезд в Астану. Не забыли устроители фан-зоны и про всех остальных участников нынешней Лиги чемпионов. Им был посвящен отдельный стенд. Каждая из 32-х команд, попавших в групповую стадию, была представлена комплектом игровой формы с фамилией игрока. По какому принципу отбирались эти футболки не совсем понятно. От «Зенита» была делегирована футболка Виктора Файзулина, (сыгравшего всего лишь один матч в турнире), а от ЦСКА – Василия Березуцкого.

Посещение фан-зоны сменяется прогулкой в городском парке. Здесь как на пляже люди разбиваются на компании по 7-10 человек и начинают играть с мячом. Только если на пляжах, стоя в кружке, играют в волейбол, то здесь – в футбол. Ребята в футболках «Атлетико» просто перепасовываются, другая компания в майках сборной Португалии передаeт мяч друг другу только по воздуху, а толпа британцев разделилась примерно на равные по количеству команды и старается забить друг другу гол в ворота из пивных банок. Футбольная лихорадка поражает каждую улицу и площадь Милана. И лечиться от нее никто не собирается.

Чем меньше времени остается до начала матча, тем ближе мы подходим к пониманию того, что на матч не попадаем. Спекулянты предлагают билеты по заоблачным ценам: 1000 евро, 1500 евро, 2000 евро. Самое невероятное предложение поступает от араба в белой рубашке и брюках а-ля Остап Бендер. Он приглашает потенциальных клиентов к себе в Фиат и в машине предлагает билет в вип-ложу за 4000 евро. Продавец рассказывает, как здорово смотреть там футбол: и накормят, и напоят, и сувениры подарят, и вид отменный. Заоблачные цены на билеты и забронированные заранее столики в фан-зоне не оставили нам другого выбора, кроме просмотра в баре. И таких как мы – были тысячи. Фанаты «Реала» и «Атлетика» приехали в гораздо большем количестве, чем может вместить «Сан-Сиро». Они понимали, что не попадут на стадион, но ничто не помешало им создать такую же атмосферу в обычном баре на террасе. Вместо поля прямоугольный экран, но все остальное по-настоящему, как на трибунах: атрибутика, песни, кричалки, эмоции, слезы радости и горя.

По статистике, «Реал» – самый популярный клуб мира. Но, на удивление, болельщиков «Атлетико» приехало в Милан гораздо больше. Поэтому когда Серхио Рамос открыл счет в матче, а Гризманн не забил пенальти, на нашей импровизированной арене радостных криков было гораздо меньше в сравнении с точным ударом Янника Феррейра-Карраско. Страсть и накал борьбы абсолютно не отразилась на фанатах «Реала» и «Атлетико». Они не создали ни одной провокационной ситуации, не звучало никаких оскорблений в адрес друг друга, не говоря уже о рукоприкладстве. Легкий троллинг заключался лишь в оригинальных футболках. Несколько «реаловцев» были в футболках Серхио Рамоса с номером 92:48, что лишний раз напоминало фанатам «Атлетико» об упущенной победе в 2014 году. А вот «матрасники» на время надели специальные майки «сливочных» с надписью «Penaldo», намекая на частые голы Криштиано с точки. Это сыграло с ними злую шутку и в этот раз. «Пеналдо» провалил все 120 минут игры, но волею судьбы именно он забил последний пенальти в серии и принес своему клубу 11-й кубок чемпионов.

«Даже не знаю, что обиднее: упустить победу в добавленное время или проиграть по пенальти?», – задается вопросом Вадим из Украины, наш сосед в баре. Вадим живет в Милане более 20 лет. Когда здесь играл Андрей Шевченко, он не пропускал ни одного домашнего матча с участием своего соотечественника. В «Милане» сейчас нет украинских футболистов, но тяга поддерживать своих со времен Шевченко у Вадима осталась: «Завтра утром я полечу в Катанью. Там тоже финал Лиги чемпионов, только по пляжному футболу. Наш чемпион дошел до финала! Представляете, три российских клуба, испанский и португальский чемпионы вылетели, а киевляне в финале!».

На следующий день Вадим испытал те же эмоции, что и суткам раннее болельщики «Атлетико». Чемпион Украины по пляжному футболу «Артур Мьюзик» вел 6:4, но на последних минутах упустил преимущество, позволив сопернику сравнять счет, а потом проиграл финал Лиги чемпионов в серии пенальти. Как же бывает обидно, что в футболе только один победитель!

«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов

Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов