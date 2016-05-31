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  • Билет за 4 тысячи евро, плевки в «Барселону», Файзулин – лучший от «Зенита». Репортаж с миланского финала Лиги чемпионов

Билет за 4 тысячи евро, плевки в «Барселону», Файзулин – лучший от «Зенита». Репортаж с миланского финала Лиги чемпионов

Изначально я планировал смотреть матч «Реал» – «Атлетико» по старинке на центральной площади родного города. Был запасной вариант с каким-нибудь кабаком или пабом, на случай отмены этого мероприятия в центре. Но судьба подарила мне шанс, от которого не отказываются. Знакомые ехали по работе в Милан на машине и предложили с ними прокатиться за компанию.

Почти две тысячи километров пролетели как один миг. Двое суток тяжелого и изнурительного пути и все ради присутствия в день матча в городе, где пройдет финал. В попадание на «Сан-Сиро» верилось с большим трудом. Срок подачи аккредитаций для журналистов уже давно истек, а купить билет на финальный матч по приемлемой цене в день игры – миссия невыполнимая. С последними словами всегда готов поспорить Томас из Берлина. В толпе прохожих он выделяется своей белой футболкой с черной надписью: «I need a ticket». «Я стараюсь посещать все финалы еврокубков. Найти билеты по нормальной цене сложно, но можно. Всегда бывает, что кто-то заболел или не доехал», – делится своим опытом немецкий путешественник. «В Базеле мне очень повезло. За 20 минут до начала матча «Ливерпуль» – «Севилья» нашел билет у одного испанца. Его девушка только что прислала ему СМС, что хочет расстаться. Парень не выдержал такого психологического удара, ему уже было не до футбола. Он продал мне билет по номиналу, а сам пошел заливать горе в бар». В голове мелькнула мысль, что может быть повезет и нам.

Хотя само нахождение в этом чудесном городе и великолепной праздничной атмосфере уже можно считать большим везением. Болельщики «Реала» и «Атлетико» творят все возможное, чтобы Милан в этот день стал частичкой Мадрида. Город, словно, разделился на две части – с одной стороны его захлестывает белая волна, с другой – красная. Ближе к обеду эти две волны смешиваются воедино. Испанцы дружно фотографируются на фоне исторических миланских достопримечательностей, обмениваются дружескими объятьями, рукопожатиями и шутят, что в любом случае Кубок будет их.

На фоне всеобщего испанского ликования, местные тиффози «Милана» и «Интера» наблюдают за всем не без доли зависти. «В 2003-м два наших клуба играли в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда я был горд за родной город», – рассказывает местный житель Массимо, поддерживающий сразу два миланских клуба. «В этом году мы опозорились. Ни «Милан», ни «Интер» даже в еврокубки не попали. Итальянский футбол в большом кризисе! Я по-хорошему завидую жителям Мадрида и всей Испании. Их команды забирают все еврокубки!», – жалуется миланец. Массимо рассказывает на ломанном английском несколько интересных историй про Сильвио Берлускони, а на прощание советует нам побывать в фан-зоне и показывает, как туда пройти.

Минут 20 ходьбы легким шагом и цель достигнута. Перед нами огромный городок. Он расположен на площади между миланским собором и замком Сфорца. У входа встречают гостей фигуры Криштиано Роналду и Фернандо Торреса. Заходишь в фан-зону и сразу попадаешь в потрясающую футбольную атмосферу. Начинается все с того, что можно поиграть с любым желающим в футбол один на один. Идешь дальше и перед тобой две пары маленьких ворот. Задача – попасть в них точным ударом на технику. Если не умеете играть ногами – не беда. К вашим услугам несколько столов для настольного футбола. С помощи ловкости рук можно управлять нападающими и полузащитниками и тоже забивать голы. В этом соревновании не было равным французам. Пьер и Жульен приехали из Парижа. Их ПСЖ не добрался до финала, однако ребята постояли за честь футбольной Франции. Французы вынесли в одну калитку англичан в футболках «Челси», немцев с шарфами «Баварии» и аргентинцев с флагами «Велес Сарсфилда». Последние прилетели специально из Буэнос-Айреса, чтобы поддержать своего соотечественника Диего Симеоне и не сильно огорчились поражению в настольный футбол: «Vamos «Атлетико»! Главное, чтобы команда нашего Cholo выиграла!».

Следующие тематические коридоры были посвящены хозяевам. На стенах, выкрашенных в красно-черные и сине-черные цвета, висели памятные фотографии, напоминающие о победах «Милана» и «Интера» в Лиге чемпионов. Несколько туристов из Португалии сразу же примкнули к огромному портрету Жозе Моуринью и начали фотографироваться на этом фоне. Великий Жозе – пока последний тренер, который выигрывал Лигу чемпионов с миланским клубом. Болельщики «Милана» погрузились в воспоминания 2003-2007 годов, когда за пять лет их команда смогла трижды дойти до финала и дважды победила. Ностальгическое фото Андрея Шевченко и Кахи Каладзе тут же навеяли о тех временах и нам. Не обидели организаторы и других победителей. В голливудском стиле они сделали тропу с упоминанием всех победителей турнира и их эмблемами. Фаны «Реала» не упускали возможность потоптаться на круге с надписью «Барселона», а самые ненавистные даже плевали туда.

Участникам матча был посвящен отдельный стенд. Организаторы решили показать, каков был путь к этому финалу «Реала» и «Атлетико». Болельщики «сливочных», глядя на счета матчей с «Мельде» (8:0) и «Шахтером» (4:3) обсуждали, какими веселыми и забивными получились эти игры. А вот фанаты «матрасников» содрогались при виде изображений выездного матча в столице Казахстана и вспоминали, насколько сложным получился выезд в Астану. Не забыли устроители фан-зоны и про всех остальных участников нынешней Лиги чемпионов. Им был посвящен отдельный стенд. Каждая из 32-х команд, попавших в групповую стадию, была представлена комплектом игровой формы с фамилией игрока. По какому принципу отбирались эти футболки не совсем понятно. От «Зенита» была делегирована футболка Виктора Файзулина, (сыгравшего всего лишь один матч в турнире), а от ЦСКА – Василия Березуцкого.

Посещение фан-зоны сменяется прогулкой в городском парке. Здесь как на пляже люди разбиваются на компании по 7-10 человек и начинают играть с мячом. Только если на пляжах, стоя в кружке, играют в волейбол, то здесь – в футбол. Ребята в футболках «Атлетико» просто перепасовываются, другая компания в майках сборной Португалии передаeт мяч друг другу только по воздуху, а толпа британцев разделилась примерно на равные по количеству команды и старается забить друг другу гол в ворота из пивных банок. Футбольная лихорадка поражает каждую улицу и площадь Милана. И лечиться от нее никто не собирается.

Чем меньше времени остается до начала матча, тем ближе мы подходим к пониманию того, что на матч не попадаем. Спекулянты предлагают билеты по заоблачным ценам: 1000 евро, 1500 евро, 2000 евро. Самое невероятное предложение поступает от араба в белой рубашке и брюках а-ля Остап Бендер. Он приглашает потенциальных клиентов к себе в Фиат и в машине предлагает билет в вип-ложу за 4000 евро. Продавец рассказывает, как здорово смотреть там футбол: и накормят, и напоят, и сувениры подарят, и вид отменный. Заоблачные цены на билеты и забронированные заранее столики в фан-зоне не оставили нам другого выбора, кроме просмотра в баре. И таких как мы – были тысячи. Фанаты «Реала» и «Атлетика» приехали в гораздо большем количестве, чем может вместить «Сан-Сиро». Они понимали, что не попадут на стадион, но ничто не помешало им создать такую же атмосферу в обычном баре на террасе. Вместо поля прямоугольный экран, но все остальное по-настоящему, как на трибунах: атрибутика, песни, кричалки, эмоции, слезы радости и горя.

По статистике, «Реал» – самый популярный клуб мира. Но, на удивление, болельщиков «Атлетико» приехало в Милан гораздо больше. Поэтому когда Серхио Рамос открыл счет в матче, а Гризманн не забил пенальти, на нашей импровизированной арене радостных криков было гораздо меньше в сравнении с точным ударом Янника Феррейра-Карраско. Страсть и накал борьбы абсолютно не отразилась на фанатах «Реала» и «Атлетико». Они не создали ни одной провокационной ситуации, не звучало никаких оскорблений в адрес друг друга, не говоря уже о рукоприкладстве. Легкий троллинг заключался лишь в оригинальных футболках. Несколько «реаловцев» были в футболках Серхио Рамоса с номером 92:48, что лишний раз напоминало фанатам «Атлетико» об упущенной победе в 2014 году. А вот «матрасники» на время надели специальные майки «сливочных» с надписью «Penaldo», намекая на частые голы Криштиано с точки. Это сыграло с ними злую шутку и в этот раз. «Пеналдо» провалил все 120 минут игры, но волею судьбы именно он забил последний пенальти в серии и принес своему клубу 11-й кубок чемпионов.

«Даже не знаю, что обиднее: упустить победу в добавленное время или проиграть по пенальти?», – задается вопросом Вадим из Украины, наш сосед в баре. Вадим живет в Милане более 20 лет. Когда здесь играл Андрей Шевченко, он не пропускал ни одного домашнего матча с участием своего соотечественника. В «Милане» сейчас нет украинских футболистов, но тяга поддерживать своих со времен Шевченко у Вадима осталась: «Завтра утром я полечу в Катанью. Там тоже финал Лиги чемпионов, только по пляжному футболу. Наш чемпион дошел до финала! Представляете, три российских клуба, испанский и португальский чемпионы вылетели, а киевляне в финале!».

На следующий день Вадим испытал те же эмоции, что и суткам раннее болельщики «Атлетико». Чемпион Украины по пляжному футболу «Артур Мьюзик» вел 6:4, но на последних минутах упустил преимущество, позволив сопернику сравнять счет, а потом проиграл финал Лиги чемпионов в серии пенальти. Как же бывает обидно, что в футболе только один победитель!

«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов

Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Лига чемпионов Европа Реал Атлетико Барселона Интер Милан Березуцкий Василий Рамос Серхио Каладзе Каха Роналду Криштиану Шевченко Андрей Файзулин Виктор Гризманн Антуан Карраско Янник Симеоне Диего Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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hellkid
1464772504
" Его девушка только что прислала ему СМС, что хочет расстаться. Парень не выдержал такого психологического удара, ему уже было не до футбола." бесчувственная курица, не могла потерпеть и на след.день сообщить..
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