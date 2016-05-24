Почему Луческу – неудачный выбор для «Зенита»

Мирча Луческу – один из ветеранов тренерского цеха, получивший заслуженное признание не только в Румынии, Италии, Турции и Украине, где он работал и завоевывал трофеи, но и во всей Европе. По числу титулов и достижений в современном европейском футболе из числа работающих специалистов с ним вряд ли кто может сравниться – 32 трофея за 36 лет тренерской карьеры!

«Зенит» может стать новым вызовом для 70-летнего специалиста, который 12 последних лет отдал донецкому «Шахтеру». Но есть целый ряд сомнений на предмет того, способен ли Луческу стать успешным и в «Зените».

Луческу совсем не молод

Мирча минувшим летом отпраздновал свое 70-летие. И хоть внешне он как будто не менялся за последние 20 лет, организм румынского тренера уже не раз подавал сигналы о том, что пора сосредоточиться на менее нервной работе. В 2009 году Луческу перенес инфаркт, через три года создал условия для ДТП в Бухаресте, в котором пострадал сам, после чего ему снова настоятельно рекомендовали покой и минимум переживаний.

Когда Луческу говорил о том, что пришла пора покинуть «Шахтер», подразумевалось, что он переберется в теплые края – в Турцию, где его уважают и любят с тех времен, когда Мирча сделал чемпионом «Галатасарай» и «Бешикташ» как раз перед переездом в Донецк. Говорили о сборной Румынии и возвращении на Родину, но никак не о клубе с уровнем амбиций питерского «Зенита».

В 70 лет сложно начинать все заново, а в «Зените» нет ни одного игрока, который бы раньше работал с Луческу. Как нет и привычной команды помощников, спортивного директора Сергея Палкина, выстроенной годами клубной структуры «Шахтера», в которой все относились с максимальным уважением и пиететом к Мирче.

Луческу не говорит на русском

Мирча Луческу учил русский язык еще в школе, вполне способен бегло изъясняться на нем, но принципиально не разговаривал на русском с футболистами, боясь сказать какую-то глупость. Все дело в том, что на одной из первых тренировок «Шахтера» новый тренер вместо слова «карточка» выдал "картошька», чем вызвал бурный смех игроков. Больше всего Мирча не любит выглядеть смешным, потому после того случая он больше не использовал школьный багаж знаний и общался с командой только через переводчика.

Луческу никогда не давал пресс-конференций на русском, используя его только для общения с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Захочет ли Луческу что-то менять в 70 лет? Вряд ли. Значит, основным языком «Зенита», как и при Виллаш-Боаше, будет португальский. Благо, носителей его в «Зените» хватает – Халк, Данни, Нету, Маурисио. Знакомы с португальским и Витсель с Гараем. Наверное, учитывая этих игроков, Луческу и принимал решение о подписании контракта с «Зенитом».

«Шахтер» строился годами

Тот «Шахтер», который мы хорошо знаем – выигрывавший Кубок УЕФА, постоянно игравший в Лиге чемпионов и совсем недавно сражавшийся с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы, строился годами. Луческу набивал шишки в Лиге чемпионов, создавал особый стиль «Шахтера», основанный на бразильской атаке и украинской обороне, делал это с толком и расстановкой, не спеша.

Будет ли у румынского тренера столько же времени для строительства «Зенита»? Есть ли у самого Луческу силы и желание начинать все с начала? Даже если допустить, что начинать с нуля не придется – все равно эта работа серьезно отличается от той, которую Луческу с блеском выполнял в «Шахтере».

Там у него была привычка давать полгода-год адаптации для новоприбывших бразильцев, которые мариновались в резерве до тех пор, пока не проникнуться философией клуба и стиля игры «Шахтера». В «Зените» ничего подобного не будет, так как на это нет времени ни у клуба, ни у самого Луческу. А работать в спешке он не очень-то любил и в молодости, не говоря уже о том, чтобы спешить и суетиться сейчас.

В Украине Луческу мог сосредоточиться на еврокубках

Не секрет, что в последнее десятилетие «Шахтер» Луческу находился в очень выгодном положении в чемпионате Украины. Не будем говорить о том, что донецкому клубу благоволили арбитры – это утверждение Луческу оспорит с традиционным для себя бросанием шапки оземь, но уж то, что дончан не обижали – факт.

Но главное преимущество было в том, что в украинской Премьер-лиге был целый ряд команд-сателлитов «Шахтера», которые отдавали ему очки без лишних претензий. Матчи с донецким «Металлургом», «Зарей», «Ильичевцем», «Олимпиком», рядом других клубов, принадлежавшим зависящим от Рината Ахметова структурам, были конкурентными только в случае, если это позволял «Шахтер» и его турнирное положение.

«Заря» вообще наполовину состоит из арендованных игроков «Шахтера» – нечто подобное было и в случае с мариупольским «Ильичевцем» в годы его существования в Премьер-лиге. Такое положение вещей давало возможность Луческу сосредотачиваться на противостоянии с «Динамо», «Металлистом» и «Днепром» (а говоря откровенно – с одним только «Динамо») и делать акцент в подготовке команды на еврокубки.

Будет ли что-то подобное у него в «Зените»? Нынешний сезон показал, что клубу нужно тратить немало сил, чтобы подтверждать свой статус лидера российского футбола в чемпионате. Представить себе, что «Шахтер» Луческу мог опуститься ниже второго места, а значит потерять Лигу чемпионов, в чемпионате Украины не может никто – подобное случалось с «Динамо» в последнее десятилетие, но не с командой Луческу.

Луческу будет сложно привести своих людей

Мирча Луческу не может прийти в «Зенит» с той командой помощников, которая была у него в Донецке, так как это будет некрасиво по отношению к Ринату Ахметову – рушить всю клубную систему, которая нарабатывалась годами. Однако футбольные менеджеры часто оказываются несостоятельными без своего окружения.

Луческу может создать новую команду и позвать в нее, к примеру, Анатолия Тимощука, но бывшему капитану «Шахтера», «Зенита» и сборной Украины будет сложно пойти на такой шаг без риска для собственной репутации в Украине. Сложно себе представить и то, что Луческу заберет из «Шахтера» кого-то из игроков. Во-первых, там сейчас не так уж много футболистов, способных усилить «Зенит», а во-вторых, опять же – это будет некрасиво по отношению к «Шахтеру» и его президенту – безмерно уважаемых Луческу.

Луческу будет сложно выстроить бразильскую диаспору

Допустим даже такой вариант, что Луческу смог договориться с «Шахтером» и выдернуть у него Марлоса, Бернарда, Тайсона – игроков, которые прогрессировали под его руководством. Мог бы вернуть из Китая Алекса Тейшейру, что, в принципе, потянет трансферный бюджет «Зенита». В конце концов, он мог бы воспользоваться наработками скаутов «Шахтера», постоянно изучающих футбольный рынок Бразилии и создать новую бразильскую диаспору на новом месте.

Вы уже знаете следующий вопрос? Как на все это отреагируют болельщики «Зенита»? Марлоса, Бернарда и Тайсона они как раз, скрепя сердце, примут, а вот нового Виллиана им не привезешь. А это уже – искусственное ограничение в работе Луческу, о котором он, возможно, еще ничего не знает как настоящий человек мира, никогда не заглядывавший в паспорт футболистам и уж тем более не обращавший внимание на цвет их кожи.

Луческу не доверяет по умолчанию местным кадрам

К слову, насчет паспорта футболиста все же есть один момент, достойный внимания. Многие считают, что в своей работе в «Шахтере» Луческу предвзято относился к украинским футболистам, считая их достойными только места в воротах и возле них. Если бы не ограничение в виде лимита, Мирча с радостью использовал бы на чужой половине поля одних только бразильцев, а так ему приходилось в чемпионате задействовать целый ряд игроков исключительно для внутреннего использования.

Луческу в нынешнем сезоне оказался в условиях, когда пошел отток бразильцев без обновления извне, так как клуб вынужденно перешел на режим усиления за счет внутренних резервов. Оказалось, что не так уж плохи и украинские молодые вингеры (Коваленко), те же нападающие «только для чемпионата» (Гладкий) и игроки, которых Луческу ранее не считал достоянными основы – Исмаили, Феррейра.

Есть ли у Луческу мотивация?

Ну и под конец самое главное – есть большие сомнения, что румынский тренер вообще воспринимает эту работу серьезно. Кто-то едет зарабатывать себе на безбедную старость в Эмираты или Катар, но кто сказал, что «Зенит» не может стать таким местом для хитрого румынского тренера предпенсионного возраста? В случае с «Шахтером» у Луческу никогда не возникали никакие моменты, связанные с деньгами, а тут его агент четко поставил условие – 5 миллионов в год и никаких гвоздей.

Не будет ли эта работа способом подзаработать денег для внуков мудрого дедушки Мирчи? В конце концов – что может дать самому Луческу «Зенит»? То, чего у него не было в «Шахтере»? Выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» за два года вряд ли получится, в особенности учитывая тот факт, что в следующем сезоне клуб там не играет. Лига Европы? «Шахтер» только недавно играл в полуфинале и в этой связи сложно считать «Зенит» шагом вперед для Луческу. Чемпионат России? Да, такого трофея в коллекции Мирчи нет, но давайте не будем так уж серьезно относиться к нашим местным титулам – совсем не они вдохновляют иностранцев, приезжающих в РФПЛ. А значит – мотивация в деньгах, а это – те же грабли, что и в случае с Андре Виллаш-Боашем.

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