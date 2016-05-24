Почему Луческу – неудачный выбор для «Зенита»

Мирча Луческу – один из ветеранов тренерского цеха, получивший заслуженное признание не только в Румынии, Италии, Турции и Украине, где он работал и завоевывал трофеи, но и во всей Европе. По числу титулов и достижений в современном европейском футболе из числа работающих специалистов с ним вряд ли кто может сравниться – 32 трофея за 36 лет тренерской карьеры!
«Зенит» может стать новым вызовом для 70-летнего специалиста, который 12 последних лет отдал донецкому «Шахтеру». Но есть целый ряд сомнений на предмет того, способен ли Луческу стать успешным и в «Зените».
Луческу совсем не молод
Мирча минувшим летом отпраздновал свое 70-летие. И хоть внешне он как будто не менялся за последние 20 лет, организм румынского тренера уже не раз подавал сигналы о том, что пора сосредоточиться на менее нервной работе. В 2009 году Луческу перенес инфаркт, через три года создал условия для ДТП в Бухаресте, в котором пострадал сам, после чего ему снова настоятельно рекомендовали покой и минимум переживаний.
Когда Луческу говорил о том, что пришла пора покинуть «Шахтер», подразумевалось, что он переберется в теплые края – в Турцию, где его уважают и любят с тех времен, когда Мирча сделал чемпионом «Галатасарай» и «Бешикташ» как раз перед переездом в Донецк. Говорили о сборной Румынии и возвращении на Родину, но никак не о клубе с уровнем амбиций питерского «Зенита».
В 70 лет сложно начинать все заново, а в «Зените» нет ни одного игрока, который бы раньше работал с Луческу. Как нет и привычной команды помощников, спортивного директора Сергея Палкина, выстроенной годами клубной структуры «Шахтера», в которой все относились с максимальным уважением и пиететом к Мирче.
Луческу не говорит на русском
Луческу никогда не давал пресс-конференций на русском, используя его только для общения с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым. Захочет ли Луческу что-то менять в 70 лет? Вряд ли. Значит, основным языком «Зенита», как и при Виллаш-Боаше, будет португальский. Благо, носителей его в «Зените» хватает – Халк, Данни, Нету, Маурисио. Знакомы с португальским и Витсель с Гараем. Наверное, учитывая этих игроков, Луческу и принимал решение о подписании контракта с «Зенитом».
«Шахтер» строился годами
Тот «Шахтер», который мы хорошо знаем – выигрывавший Кубок УЕФА, постоянно игравший в Лиге чемпионов и совсем недавно сражавшийся с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы, строился годами. Луческу набивал шишки в Лиге чемпионов, создавал особый стиль «Шахтера», основанный на бразильской атаке и украинской обороне, делал это с толком и расстановкой, не спеша.
Будет ли у румынского тренера столько же времени для строительства «Зенита»? Есть ли у самого Луческу силы и желание начинать все с начала? Даже если допустить, что начинать с нуля не придется – все равно эта работа серьезно отличается от той, которую Луческу с блеском выполнял в «Шахтере».
Там у него была привычка давать полгода-год адаптации для новоприбывших бразильцев, которые мариновались в резерве до тех пор, пока не проникнуться философией клуба и стиля игры «Шахтера». В «Зените» ничего подобного не будет, так как на это нет времени ни у клуба, ни у самого Луческу. А работать в спешке он не очень-то любил и в молодости, не говоря уже о том, чтобы спешить и суетиться сейчас.
В Украине Луческу мог сосредоточиться на еврокубках
Не секрет, что в последнее десятилетие «Шахтер» Луческу находился в очень выгодном положении в чемпионате Украины. Не будем говорить о том, что донецкому клубу благоволили арбитры – это утверждение Луческу оспорит с традиционным для себя бросанием шапки оземь, но уж то, что дончан не обижали – факт.
Но главное преимущество было в том, что в украинской Премьер-лиге был целый ряд команд-сателлитов «Шахтера», которые отдавали ему очки без лишних претензий. Матчи с донецким «Металлургом», «Зарей», «Ильичевцем», «Олимпиком», рядом других клубов, принадлежавшим зависящим от Рината Ахметова структурам, были конкурентными только в случае, если это позволял «Шахтер» и его турнирное положение.
«Заря» вообще наполовину состоит из арендованных игроков «Шахтера» – нечто подобное было и в случае с мариупольским «Ильичевцем» в годы его существования в Премьер-лиге. Такое положение вещей давало возможность Луческу сосредотачиваться на противостоянии с «Динамо», «Металлистом» и «Днепром» (а говоря откровенно – с одним только «Динамо») и делать акцент в подготовке команды на еврокубки.
Будет ли что-то подобное у него в «Зените»? Нынешний сезон показал, что клубу нужно тратить немало сил, чтобы подтверждать свой статус лидера российского футбола в чемпионате. Представить себе, что «Шахтер» Луческу мог опуститься ниже второго места, а значит потерять Лигу чемпионов, в чемпионате Украины не может никто – подобное случалось с «Динамо» в последнее десятилетие, но не с командой Луческу.
Луческу будет сложно привести своих людей
Мирча Луческу не может прийти в «Зенит» с той командой помощников, которая была у него в Донецке, так как это будет некрасиво по отношению к Ринату Ахметову – рушить всю клубную систему, которая нарабатывалась годами. Однако футбольные менеджеры часто оказываются несостоятельными без своего окружения.
Луческу может создать новую команду и позвать в нее, к примеру, Анатолия Тимощука, но бывшему капитану «Шахтера», «Зенита» и сборной Украины будет сложно пойти на такой шаг без риска для собственной репутации в Украине. Сложно себе представить и то, что Луческу заберет из «Шахтера» кого-то из игроков. Во-первых, там сейчас не так уж много футболистов, способных усилить «Зенит», а во-вторых, опять же – это будет некрасиво по отношению к «Шахтеру» и его президенту – безмерно уважаемых Луческу.
Луческу будет сложно выстроить бразильскую диаспору
Допустим даже такой вариант, что Луческу смог договориться с «Шахтером» и выдернуть у него Марлоса, Бернарда, Тайсона – игроков, которые прогрессировали под его руководством. Мог бы вернуть из Китая Алекса Тейшейру, что, в принципе, потянет трансферный бюджет «Зенита». В конце концов, он мог бы воспользоваться наработками скаутов «Шахтера», постоянно изучающих футбольный рынок Бразилии и создать новую бразильскую диаспору на новом месте.
Вы уже знаете следующий вопрос? Как на все это отреагируют болельщики «Зенита»? Марлоса, Бернарда и Тайсона они как раз, скрепя сердце, примут, а вот нового Виллиана им не привезешь. А это уже – искусственное ограничение в работе Луческу, о котором он, возможно, еще ничего не знает как настоящий человек мира, никогда не заглядывавший в паспорт футболистам и уж тем более не обращавший внимание на цвет их кожи.
Луческу не доверяет по умолчанию местным кадрам
К слову, насчет паспорта футболиста все же есть один момент, достойный внимания. Многие считают, что в своей работе в «Шахтере» Луческу предвзято относился к украинским футболистам, считая их достойными только места в воротах и возле них. Если бы не ограничение в виде лимита, Мирча с радостью использовал бы на чужой половине поля одних только бразильцев, а так ему приходилось в чемпионате задействовать целый ряд игроков исключительно для внутреннего использования.
Луческу в нынешнем сезоне оказался в условиях, когда пошел отток бразильцев без обновления извне, так как клуб вынужденно перешел на режим усиления за счет внутренних резервов. Оказалось, что не так уж плохи и украинские молодые вингеры (Коваленко), те же нападающие «только для чемпионата» (Гладкий) и игроки, которых Луческу ранее не считал достоянными основы – Исмаили, Феррейра.
Есть ли у Луческу мотивация?
Ну и под конец самое главное – есть большие сомнения, что румынский тренер вообще воспринимает эту работу серьезно. Кто-то едет зарабатывать себе на безбедную старость в Эмираты или Катар, но кто сказал, что «Зенит» не может стать таким местом для хитрого румынского тренера предпенсионного возраста? В случае с «Шахтером» у Луческу никогда не возникали никакие моменты, связанные с деньгами, а тут его агент четко поставил условие – 5 миллионов в год и никаких гвоздей.
Не будет ли эта работа способом подзаработать денег для внуков мудрого дедушки Мирчи? В конце концов – что может дать самому Луческу «Зенит»? То, чего у него не было в «Шахтере»? Выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» за два года вряд ли получится, в особенности учитывая тот факт, что в следующем сезоне клуб там не играет. Лига Европы? «Шахтер» только недавно играл в полуфинале и в этой связи сложно считать «Зенит» шагом вперед для Луческу. Чемпионат России? Да, такого трофея в коллекции Мирчи нет, но давайте не будем так уж серьезно относиться к нашим местным титулам – совсем не они вдохновляют иностранцев, приезжающих в РФПЛ. А значит – мотивация в деньгах, а это – те же грабли, что и в случае с Андре Виллаш-Боашем.
Видео дня. Как «Зенит» простился с Виллаш-Боашем
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