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  • ​Роналду сыграет против «Манчестер Сити». Косово приняли в УЕФА. Дайджест событий дня

​Роналду сыграет против «Манчестер Сити». Косово приняли в УЕФА. Дайджест событий дня

«Лестер» обогатит Раньери на пять миллионов

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери принес своему клубу чемпионский титул в Англии, за что получит очень приятный бонус в размере пяти миллионов фунтов стерлингов. В июле прошлого года итальянец заключил контракт с «Лестером» на три года, согласно которому именно такую сумму руководство обязалось выплатить ему на случай победы в АПЛ. Напомним, вчера «Лестер» оформил чемпионство благодаря ничейному результату в матче 36-го тура «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

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Роналду объявил себя особенным

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул: он – особенный футболист, которому нашлось место в истории. «Всегда ощущал, что являюсь особенным, даже когда только начинал карьеру в «Спортинге». У меня нет сомнений, что я войду в историю футбола. Нравится это людям или нет, числа говорят за себя. Я буду стоять в одном ряду с легендами. Кому-то это нравится, кому-то нет, но что бы там ни говорили, уверен, я уже обеспечил себе видное место в истории футбола». В общем,  изрядно позлил своих ненавистников португалец прямо перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Особенный – готов к полуфиналу

Тем временем, Криштиану Роналду восстановился от своей травмы и на 100% готов к игре с «Манчестер Сити». Информацию подтвердил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По словам французского специалиста, Роналду точно должен принять участие в матче, в отличие от Карима Бензема, которому не суждено будет появиться на поле из-за травмы. Еще одна потеря «сливочных» – полузащитник Каземиро. Напомним, что полуфинальная встреча в Лиге чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра (4 мая) в Мадриде.

Куртуа может перейти в «Реал» или «Барселону»

Если Роналду не покинет свою нынешнюю команду, то его одноклубником может стать голкипер «Челси» Тибо Куртуа. Агент бельгийского вратаря предложил услуги своего клиента сразу двум испанским командам – «Реалу» и «Барселоне». Куртуа сам желает покинуть «Челси» из-за неучастия английского клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Новый главный тренер «синих» Антонио Конте не собирается препятствовать желанию футболиста.

Косово – в УЕФА

По итогам сегодняшнего конгресса УЕФА в Будапеште было решено включить Федерацию футбола Косово в Союз европейских футбольных ассоциаций. 28 голосов было отдано за членство Косово, 24 – против. Еще два бюллетеня признали недействительными. Таким образом, Федерация Косово стала 55-м членом УЕФА. Комментарии излишни.

Карпин назвал главную проблему российского футбола

И порадовал всех тех, кто любит считать чужие деньги. «Я не против больших денег. Я только за то, чтобы футболисты получали огромные деньги. Виноват: не получали, а зарабатывали. А они сейчас получают – вот и все. Это самая большая проблема российского футбола», – считает главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин.

«Кубань» нашла себе главного тренера

Бороться за выживание с «Кубанью» призван Игорь Осинькин – новый тренер клуба, работавший ранее с 2013 года в молодежной команде. Задача – сохранение клубной прописки в РФПЛ. Напомним, что недавно в отставку ушел Сергей Ташуев. «Кубань» же сейчас находится на предпоследнем месте в таблице российского чемпионата.

Бывший игрок «Днепра» может перейти в «Спартак»

Защитник «Наполи» Иван Стринич попал в сферу интересов московского «Спартака», который планирует приобрести этого футболиста уже в летнее трансферное окно. 28-летнего хорвата не устраивает роль запасного в неаполитанской команде – за весь текущий сезон он лишь пять раз выходил на поле в составе «Наполи». Ранее Стринич выступал за дубль «Ле Мана», «Хрватски Драговоляц», сплитский «Хайдук» и днепропетровский «Днепр».

Лига чемпионов Лига чемпионов Лестер Реал Манчестер Сити Барселона Кубань (ЛФЛ) Спартак Наполи Роналду Криштиану Бензема Карим Стринич Иван Куртуа Тибо Раньери Клаудио Осинькин Игорь Карпин Валерий
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y-ago
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Это радует, но главное, чтобы он правильно настроился на игру. Удачи ему и команде, Ну, и - победы!
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