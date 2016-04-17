Римский император спасает клуб

Игра с «Аталантой» изначально обещала «Роме» праздник. Команда уверенно выигрывала со счетом 2:0. Однако потом что-то пошло не так. Три пропущенных мяча поставили под сомнение успех римской команды. В свете победы «Интера» над «Наполи» подопечным Спаллетти уступать в этой игре было никак нельзя. Коллектив спас тот, кто и должен был по всем законам жанра. Франческо Тотти вышел на замену на 76-й минуте, а уже через 10 минут сравнял счет в матче. Ничейный результат позволил «Роме» сохранить приличную фору над «Интером», теперь составляющую четыре очка. В борьбе за попадание Лигу чемпионов важен каждый набранный балл.