Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»

Алексей Солосин

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Томь»

Алексей Солосин попал в академию «Спартака» в семь лет, где и пробыл, пока не стукнуло 18. Плотная работа с молодежным и основным составом, долгие выступления за дубль не привели к главному – к игре за первую команду. В рослом игроке, ставшим лучшим голкипером юношеской сборной России на турнире памяти Валентина Гранаткина в 2005 году, москвичи видели долгосрочную перспективу, однако почти сразу же беспрепятственно отпустили его покорять просторы российского футбола.

Здесь весь цвет первого и второго дивизиона, где особенно выделяется челябинский «Спартак». В фарм-клубе красно-белых вратарь настолько полюбился болельщикам, что стал объектом народного творчества:

Чтоб вписаться в нашу рамку,

Паренек оставил мамку,

Вместе с ней покинул папу,

Леха, мы снимаем шляпу.

В следующем сезоне мы можем увидеть Солосина в Премьер-лиге, куда он рвется вместе с «Томью».

Роман Шишкин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Локомотив»

С футболом Шишкин познакомился в родном Воронеже, где занимался в школе «Факела», а уже позднее перебрался в академию «Спартака». Наряду с Дзюбой, Прудниковым, Ребко и Торбинским защитник являлся частью «федотовского пионеротряда» – группы талантливой спартаковской молодежи, которая привлекалась к работе с основным составом Владимиром Федотовым.

«Слышу от Карпина: «Ты даже в 18 не проходишь». Мне было сказано – здесь ловить нечего», – за более чем пять лет Шишкин не выбил себе постоянного места в основном составе москвичей, наслушавшись всякого. Зато из «Спартака» защитник попал в сборную России Гуса Хиддинка, за которую даже дебютировал.

«Футболиста Шишкина для него не существовало», – из-за конфликтов с Валерием Карпиным защитник ушел в «Локомотив». Правда, на москвичей Роман не в обиде: «Я никогда не был зол на «Спартак». Я там вырос, там меня воспитали, клуб дал дорогу в большой футбол. Только спасибо могу сказать». В «Локомотиве» у него все хорошо.

Андрей Семенов

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Терек»

История взаимоотношений с первым «Спартаком» у Семенова даже не началась. Какой уж тут дебют за основу, если в дубле, в котором он пробыл всего неделю, защитника попросту забраковали? А до этого было почти 10 лет обкатки в спартаковской академии – увы, не срослось.

До 2014 года об Андрее Семенове было слышно ничтожно мало. Только после его перехода в «Терек» народ заговорил: «Неужели в России появилась альтернатива братьям Березуцким и Игнашевичу?». В грозненском клубе защитник расцвел, заслужив вызова в сборную России и поездку на ЧМ-2014.

«Есть ли у меня мечта вернуться в «Спартак»? Скорее, имеется просто желание выступать за московскую команду», – отметил защитник. По слухам, москвичи планирует вернуть его себе. Кто знает, может, Семенову и суждено решить вечную проблему красно-белых в защитной линии.

Анри Хагуш

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Арсенал» (Тула)

Абхазский защитник в 14 лет попал в академию «Спартака», но за первую команду не сыграл ни разу. После вояжа в челябинский фарм-клуб на Хагуше попросту поставили крест. «В «Спартаке» меня никто не ждал. Сразу выселили из гостиницы на стадионе имени Нетто. Запрещали тренироваться с дублем и молодежным составом», – столичной команде он не пригодился.

Неудивительно, что оттуда Хагуш уходил, затаив горечь обиды. «Даже если позовут – в «Спартак» больше ни ногой», – защитник категоричен в своих высказываниях. Вызывавший интерес «Зенита» и ЦСКА игрок лучшие годы провел в БАТЭ, где выиграл четыре чемпионства и прикоснулся к Лиге чемпионов. Сейчас же он пылит за тульский «Арсенал» в ФНЛ.

Олег Кузьмин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Рубин»

«Спартак» остается «Спартаком» при любых обстоятельствах. Внутри я красно-белый, ведь являюсь воспитанником этого клуба», – сказал Кузьмин, несмотря на то, что за первую команду москвичей провел всего-то полчаса. С восьми лет защитник находился в системе «Спартака», бок о бок работал с Олегом Романцевым, выступал за фарм-клуб, но лучшие годы провел в других командах.

«В школе требовали: раз мы представляем эту команду, то должны побеждать», – вспоминает Кузьмин. Эту простую истину защитник «Рубина» переложил под себя, одержав главную победу осенью 2015 года. Победу в бою с самим собой. Вызов на решающие игры сборной России, дебют в 34 года, гол в ворота Черногории, национальный успех – Кузьмин приложил руку к выходу дружины Слуцкого на Евро-2016. Хорошая история для фильма или книги.

Дмитрий Торбинский

Позиция: левый полузащитник

Где сейчас: «Краснодар»

Как и Олег Шатов, Торбинский в детстве занимался мини-футболом, а в 12 лет попал в академию «Спартака», где и получил футбольное образование. «Спартак» для меня – родной клуб. Я горжусь, что являюсь его воспитанником», – отметил полузащитник. Карьера Торбинского в «народной команде» развивалась с переменным успехом, но шла по возрастающей. А потом добралась до пика во времена звездного часа «пионеротряда Федотова».

Но в итоге пути игрока и клуба разошлись. Торбинский, требуя повышенную зарплату (или квартиру, как отмечает бывший партнер Алексей Ребко), со скандалом покинул клуб. «Спартак» для меня – это не хозяин Федун, а нечто гораздо большее. Дело не в количестве нулей, а в унижении. И в том, что так в «Спартаке» относятся к своим ребятам», – выпалил Дмитрий.

Затем были «Локомотив», «Рубин», «Ростов», а сейчас Торбинский играет за «Краснодар», где постепенно осваивается на позиции левого защитника.

Олег Иванов

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Терек»

«Где-то в подкорке у людей сидит мысль о том, что «Спартак» – самая великая команда России», – отрезал Олег Иванов. Стать таким же великим в «народной команде» у него не получилось, как и стать в ней хотя бы основополагающим игроком. Пройдя спартаковскую школу, он сыграл за основной состав всего два матча и отправился на поиски приемлемого места.

Потенциал Иванова был виден еще по спартаковскому дублю – недаром болельщики называли его новым Егором Титовым. С народным мнением согласен Гус Хиддинк, который вызвал полузащитника на триумфальное для сборной России Евро-2008.

Интересно, что нынешний мозг «Терека» никогда не выступал за топ-клуб. Хотя пару сезонов назад мог оказаться в ЦСКА, но сделка в последний момент сорвалась. Теперь же, по слухам, «Спартак» очень хочет вернуть воспитанника в родное гнездо.

Дмитрий Тарасов

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Локомотив»

«Внутри все мы красные. Никогда не отрицал этого и никогда плохо не относился к этой команде», – отмечает Тарасов, который оказался в академии «Спартака» в шестом классе. Выступая за молодежную команду, он так и не протоптал себе дорогу к основному составу, хотя и считался перспективным.

По-настоящему раскрыться ему удалось в «Локомотиве» при Леониде Кучуке, где Дмитрий стал одним из сильнейших опорных полузащитников РФПЛ и заслужил вызов в сборную России. Сейчас Тарасов очень пригодился бы «Спартаку». Причем в стан красно-белых он уже мог вернуться, имея на руках в 2009 году конкретное предложение. Однако тогдашний генеральный директор москвичей Валерий Карпин сказал «нет» этому переходу.

Александр Самедов

Позиция: правый полузащитник

Где сейчас: «Локомотив»

«Я – «мясной»? Это было давно, но правда», – с улыбкой вспоминает Александр Самедов о своем спартаковском прошлом. За спиной у него – пять лет в академии, статус восходящей красно-белой звезды и 47 матчей за первую команду. Правда, со сменой тренерской власти он быстро потерял место в основе, а приход Владимира Быстрова окончательно убедил, что пора отчаливать. «Из «Спартака» я уходил с высоко поднятой головой. Меня оттуда никто не выгонял, я сам сказал, что хочу покинуть команду», – отметил полузащитник.

Уроженец Москвы настолько сильно влюблен в столицу, что кроме местных клубов в его послужном списке ничего нет. «Локомотив», «Москва», «Динамо», но выступлениями за «Спартак» Самедов гордится по-особенному. «Воспитанник спартаковской школы – это на всю жизнь. Я всегда этим гордился», – сказал Самедов. Тем не менее, выступая за «Москву», он показал оскорбительный жест в адрес красно-белых трибун. Видимо, от избытка любви.

О своем возвращении в «Спартак» Самедов пока не задумывается, а вот в реку «Локомотива» он вошел дважды, и выплывать оттуда, похоже, не собирается.

Артем Дзюба

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Зенит»

В «Спартаке» у Дзюбы в игровом плане дела шли неплохо: по крайней мере, время на поле выходцу из спартаковской школы предоставлялось в больших объемах, чем кому-либо из представленной сборной. Их количество, правда, не сравнится с числом скандальных ситуаций, в которые постоянно попадал форвард. То с болельщиками повздорит, то Эмери «тренеришкой» назовет, то у Быстрова (якобы) деньги украдет.

С горем пополам «Спартак» и Дзюба уживались друг с другом с десяток лет. Кульминация наступила в 2015 году, когда нападающий отказался продлевать с москвичами контракт. Требуя денег, Артем разругался с руководством и как свободный агент ушел в «Зенит». «Спартак» для меня уже не родной клуб. Беда в том, что там некрасиво относятся к воспитанникам», – подвел черту Дзюба.

«У меня внутри все перевернулось пятнадцать раз. Я так мечтал об этом», – светился Дзюба от своего гола в ворота «Спартака». Кажется, в «Зените» раззабивавшийся нападающий обрел себя.

Павел Погребняк

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Динамо»

«В ближайшие 10 лет «Спартаку» ничего не светит», – шутливо отозвался Погребняк о турнирном безрыбье москвичей. Воспитанник красно-белой школы может себе позволить выражаться в подобном тоне: с поры его выступлений прошло уже более десятка лет, да и если бы у него получилось заиграть…

С шестилетнего возраста Погребняк постигал азы спартаковского футбола, лихо бурил дорогу в первую команду, а попав туда, не получил толком ничего. «Многие годы меня там не воспринимали всерьез. На все был готов, чтобы покинуть команду. Запросто мог объявить забастовку. Многие футболисты горят желанием попасть в «Спартак», я же мечтал его покинуть», – с обидой вспомнил форвард. Игровой счетчик в «Спартаке» он не намотал и до 20 матчей, хотя забил два гола, и скитался по арендам.

«Спартак» – великий клуб? Хах, он был великим», – съязвил Погребняк. Сейчас, когда пыл молодости поутих, он не исключает возможности вернуться в стан красно-белых, планирует стать их президентом, но до сих пор продолжает сводить счеты с красно-белыми. Дела в «Динамо» у него не клеятся, зато дебютный гол за бело-голубых он забил именно «Спартаку».

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