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  • Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»

Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»

Алексей Солосин

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Томь»

Алексей Солосин попал в академию «Спартака» в семь лет, где и пробыл, пока не стукнуло 18. Плотная работа с молодежным и основным составом, долгие выступления за дубль не привели к главному – к игре за первую команду. В рослом игроке, ставшим лучшим голкипером юношеской сборной России на турнире памяти Валентина Гранаткина в 2005 году, москвичи видели долгосрочную перспективу, однако почти сразу же беспрепятственно отпустили его покорять просторы российского футбола.

Здесь весь цвет первого и второго дивизиона, где особенно выделяется челябинский «Спартак». В фарм-клубе красно-белых вратарь настолько полюбился болельщикам, что стал объектом народного творчества:

Чтоб вписаться в нашу рамку,

Паренек оставил мамку,

Вместе с ней покинул папу,

Леха, мы снимаем шляпу.

В следующем сезоне мы можем увидеть Солосина в Премьер-лиге, куда он рвется вместе с «Томью».

Роман Шишкин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Локомотив»

С футболом Шишкин познакомился в родном Воронеже, где занимался в школе «Факела», а уже позднее перебрался в академию «Спартака». Наряду с Дзюбой, Прудниковым, Ребко и Торбинским защитник являлся частью «федотовского пионеротряда» – группы талантливой спартаковской молодежи, которая привлекалась к работе с основным составом Владимиром Федотовым.

«Слышу от Карпина: «Ты даже в 18 не проходишь». Мне было сказано – здесь ловить нечего», – за более чем пять лет Шишкин не выбил себе постоянного места в основном составе москвичей, наслушавшись всякого. Зато из «Спартака» защитник попал в сборную России Гуса Хиддинка, за которую даже дебютировал.

«Футболиста Шишкина для него не существовало», – из-за конфликтов с Валерием Карпиным защитник ушел в «Локомотив». Правда, на москвичей Роман не в обиде: «Я никогда не был зол на «Спартак». Я там вырос, там меня воспитали, клуб дал дорогу в большой футбол. Только спасибо могу сказать». В «Локомотиве» у него все хорошо.

Андрей Семенов

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Терек»

История взаимоотношений с первым «Спартаком» у Семенова даже не началась. Какой уж тут дебют за основу, если в дубле, в котором он пробыл всего неделю, защитника попросту забраковали? А до этого было почти 10 лет обкатки в спартаковской академии – увы, не срослось.

До 2014 года об Андрее Семенове было слышно ничтожно мало. Только после его перехода в «Терек» народ заговорил: «Неужели в России появилась альтернатива братьям Березуцким и Игнашевичу?». В грозненском клубе защитник расцвел, заслужив вызова в сборную России и поездку на ЧМ-2014.

«Есть ли у меня мечта вернуться в «Спартак»? Скорее, имеется просто желание выступать за московскую команду», – отметил защитник. По слухам, москвичи планирует вернуть его себе. Кто знает, может, Семенову и суждено решить вечную проблему красно-белых в защитной линии.

Анри Хагуш

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Арсенал» (Тула)

Абхазский защитник в 14 лет попал в академию «Спартака», но за первую команду не сыграл ни разу. После вояжа в челябинский фарм-клуб на Хагуше попросту поставили крест. «В «Спартаке» меня никто не ждал. Сразу выселили из гостиницы на стадионе имени Нетто. Запрещали тренироваться с дублем и молодежным составом», – столичной команде он не пригодился.

Неудивительно, что оттуда Хагуш уходил, затаив горечь обиды. «Даже если позовут – в «Спартак» больше ни ногой», – защитник категоричен в своих высказываниях. Вызывавший интерес «Зенита» и ЦСКА игрок лучшие годы провел в БАТЭ, где выиграл четыре чемпионства и прикоснулся к Лиге чемпионов. Сейчас же он пылит за тульский «Арсенал» в ФНЛ.

Олег Кузьмин

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Рубин»

«Спартак» остается «Спартаком» при любых обстоятельствах. Внутри я красно-белый, ведь являюсь воспитанником этого клуба», – сказал Кузьмин, несмотря на то, что за первую команду москвичей провел всего-то полчаса. С восьми лет защитник находился в системе «Спартака», бок о бок работал с Олегом Романцевым, выступал за фарм-клуб, но лучшие годы провел в других командах.

«В школе требовали: раз мы представляем эту команду, то должны побеждать», – вспоминает Кузьмин. Эту простую истину защитник «Рубина» переложил под себя, одержав главную победу осенью 2015 года. Победу в бою с самим собой. Вызов на решающие игры сборной России, дебют в 34 года, гол в ворота Черногории, национальный успех – Кузьмин приложил руку к выходу дружины Слуцкого на Евро-2016. Хорошая история для фильма или книги.

Дмитрий Торбинский

Позиция: левый полузащитник

Где сейчас: «Краснодар»

Как и Олег Шатов, Торбинский в детстве занимался мини-футболом, а в 12 лет попал в академию «Спартака», где и получил футбольное образование. «Спартак» для меня – родной клуб. Я горжусь, что являюсь его воспитанником», – отметил полузащитник. Карьера Торбинского в «народной команде» развивалась с переменным успехом, но шла по возрастающей. А потом добралась до пика во времена звездного часа «пионеротряда Федотова».

Но в итоге пути игрока и клуба разошлись. Торбинский, требуя повышенную зарплату (или квартиру, как отмечает бывший партнер Алексей Ребко), со скандалом покинул клуб. «Спартак» для меня – это не хозяин Федун, а нечто гораздо большее. Дело не в количестве нулей, а в унижении. И в том, что так в «Спартаке» относятся к своим ребятам», – выпалил Дмитрий.

Затем были «Локомотив», «Рубин», «Ростов», а сейчас Торбинский играет за «Краснодар», где постепенно осваивается на позиции левого защитника.

Олег Иванов

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Терек»

«Где-то в подкорке у людей сидит мысль о том, что «Спартак» – самая великая команда России», – отрезал Олег Иванов. Стать таким же великим в «народной команде» у него не получилось, как и стать в ней хотя бы основополагающим игроком. Пройдя спартаковскую школу, он сыграл за основной состав всего два матча и отправился на поиски приемлемого места.

Потенциал Иванова был виден еще по спартаковскому дублю – недаром болельщики называли его новым Егором Титовым. С народным мнением согласен Гус Хиддинк, который вызвал полузащитника на триумфальное для сборной России Евро-2008.

Интересно, что нынешний мозг «Терека» никогда не выступал за топ-клуб. Хотя пару сезонов назад мог оказаться в ЦСКА, но сделка в последний момент сорвалась. Теперь же, по слухам, «Спартак» очень хочет вернуть воспитанника в родное гнездо.

Дмитрий Тарасов

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Локомотив»

«Внутри все мы красные. Никогда не отрицал этого и никогда плохо не относился к этой команде», – отмечает Тарасов, который оказался в академии «Спартака» в шестом классе. Выступая за молодежную команду, он так и не протоптал себе дорогу к основному составу, хотя и считался перспективным.

По-настоящему раскрыться ему удалось в «Локомотиве» при Леониде Кучуке, где Дмитрий стал одним из сильнейших опорных полузащитников РФПЛ и заслужил вызов в сборную России. Сейчас Тарасов очень пригодился бы «Спартаку». Причем в стан красно-белых он уже мог вернуться, имея на руках в 2009 году конкретное предложение. Однако тогдашний генеральный директор москвичей Валерий Карпин сказал «нет» этому переходу.

Александр Самедов

Позиция: правый полузащитник

Где сейчас: «Локомотив»

«Я – «мясной»? Это было давно, но правда», – с улыбкой вспоминает Александр Самедов о своем спартаковском прошлом. За спиной у него – пять лет в академии, статус восходящей красно-белой звезды и 47 матчей за первую команду. Правда, со сменой тренерской власти он быстро потерял место в основе, а приход Владимира Быстрова окончательно убедил, что пора отчаливать. «Из «Спартака» я уходил с высоко поднятой головой. Меня оттуда никто не выгонял, я сам сказал, что хочу покинуть команду», – отметил полузащитник.

Уроженец Москвы настолько сильно влюблен в столицу, что кроме местных клубов в его послужном списке ничего нет. «Локомотив», «Москва», «Динамо», но выступлениями за «Спартак» Самедов гордится по-особенному. «Воспитанник спартаковской школы – это на всю жизнь. Я всегда этим гордился», – сказал Самедов. Тем не менее, выступая за «Москву», он показал оскорбительный жест в адрес красно-белых трибун. Видимо, от избытка любви.

О своем возвращении в «Спартак» Самедов пока не задумывается, а вот в реку «Локомотива» он вошел дважды, и выплывать оттуда, похоже, не собирается.

Артем Дзюба

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Зенит»

В «Спартаке» у Дзюбы в игровом плане дела шли неплохо: по крайней мере, время на поле выходцу из спартаковской школы предоставлялось в больших объемах, чем кому-либо из представленной сборной. Их количество, правда, не сравнится с числом скандальных ситуаций, в которые постоянно попадал форвард. То с болельщиками повздорит, то Эмери «тренеришкой» назовет, то у Быстрова (якобы) деньги украдет.

С горем пополам «Спартак» и Дзюба уживались друг с другом с десяток лет. Кульминация наступила в 2015 году, когда нападающий отказался продлевать с москвичами контракт. Требуя денег, Артем разругался с руководством и как свободный агент ушел в «Зенит». «Спартак» для меня уже не родной клуб. Беда в том, что там некрасиво относятся к воспитанникам», – подвел черту Дзюба.

«У меня внутри все перевернулось пятнадцать раз. Я так мечтал об этом», – светился Дзюба от своего гола в ворота «Спартака». Кажется, в «Зените» раззабивавшийся нападающий обрел себя.

Павел Погребняк

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Динамо»

«В ближайшие 10 лет «Спартаку» ничего не светит», – шутливо отозвался Погребняк о турнирном безрыбье москвичей. Воспитанник красно-белой школы может себе позволить выражаться в подобном тоне: с поры его выступлений прошло уже более десятка лет, да и если бы у него получилось заиграть…

С шестилетнего возраста Погребняк постигал азы спартаковского футбола, лихо бурил дорогу в первую команду, а попав туда, не получил толком ничего. «Многие годы меня там не воспринимали всерьез. На все был готов, чтобы покинуть команду. Запросто мог объявить забастовку. Многие футболисты горят желанием попасть в «Спартак», я же мечтал его покинуть», – с обидой вспомнил форвард. Игровой счетчик в «Спартаке» он не намотал и до 20 матчей, хотя забил два гола, и скитался по арендам.

«Спартак» – великий клуб? Хах, он был великим», – съязвил Погребняк. Сейчас, когда пыл молодости поутих, он не исключает возможности вернуться в стан красно-белых, планирует стать их президентом, но до сих пор продолжает сводить счеты с красно-белыми. Дела в «Динамо» у него не клеятся, зато дебютный гол за бело-голубых он забил именно «Спартаку».

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Томь Локомотив Ахмат Арсенал Рубин Краснодар Зенит Динамо Самедов Александр Торбинский Дмитрий Тарасов Дмитрий Дзюба Артем Шишкин Роман Кузьмин Олег Погребняк Павел Иванов Олег Солосин Алексей Хагуш Анри Семенов Андрей
Комментарии (9)
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alexidj
1460798380
Беленова вместо Солосина..а так крутая команда получилась бы..
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Venya88
1460800266
Многие говорят ,да сам себя на этой мысли ловлю, что много хороших воспитаников наших хорошо играют в других клубах (тот же Иванов ,которого нам же чехи за 15 лямов хотят "втюхать" ) и что в Спартаке не бережно относятся к ним Но с другой стороны за 10 лет академия выпустила сотни выпускников ,и как разглядеть 10 15 чел которые через 7-10 лет заиграют ?????
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LuckyPotapov33
1460801289
можно и Прудникова вспомнить - он тоже воспитанник
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88serega88
1460817607
ну состав так то приличный выходит, как раз на середину таблицы
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Strig
1460818051
У нас почему-то во многом если не во всём главное - личные симпатии а не мастерство
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serppion
1460976744
Спартак, как великая команда, кончился на уходе Титова и Тихонова. Потом пошли одни скандалы, денежные аферы, тренерская чехарда, не профессионализм. Будем честны, Спартак лет 15 уже крепкий середняк, никакая не народная команда, а игрушка Федуна. И, хуже всего, при существующем положении дел ему ничего не светит.
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