Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Роналду оформил покер. Тотти может стать тренером. Дайджест событий дня

Роналду оформил покер. Тотти может стать тренером. Дайджест событий дня

Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1). Эти мячи позволили португальцу опередить Тельмо Сарру и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Испании. Теперь на счету Роналду 252 гола в Примере, и больше него забивал только Лионель Месси – 304.

Нобоа – третий южноамериканец, проведший 200 матчей в РФПЛ

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа достиг отметки в 200 матчей в РФПЛ. Отметим, что эквадорец стал третьим южноамериканцем, который стал обладателем подобного достижения. Ранее это удавалось Эктору Бракамонте и Леандро Фернандесу. В чемпионате России Нобоа выступает с 2007 года. В его послужном списке значатся «Рубин», «Динамо» и «Ростов».

Шапка Семина, ремень Карпина и другие вещи из гардероба российского футбола

«Барселона» продлит контракт с Месси до 2022 года

Руководство «Барселоны» намерена в следующем сезоне заключить новое долгосрочное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Действующий контракт  форварда с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года. «Барселона» хочет, чтобы Месси продлил сотрудничество с клубом до 2022 года.

Тренеры смогут проводить по четыре замены

В ходе 130-го совета международных футбольных ассоциаций было принято решение о возможности командам проводить четвертую замену в дополнительное время. Данный эксперимент будет проходить в тестовом режиме. По ходу основного времени замен останется столько же – три. Нововведения вступят в силу с июня 2016 года. О том, в каких соревнованиях будет проводиться данный эксперимент, неизвестно.

Тотти может стать помощником Спаллетти в «Роме»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти имеет три возможных варианта сотрудничества со своим нынешним клубом в следующем сезоне. После открытого конфликта с главным тренером Лучано Спаллетти 39-летний нападающий грозился покинуть столицу Италии, однако в настоящий момент клуб предлагает ему продлить контракт до 2017 года, либо же стать помощником Спаллетти или занять место в структуре клуба.

Матч «Ираклис» – «Олимпиакос» перенесен из-за беженцев

Матч 25-го тура греческой Суперлиги между «Ираклисом» и «Олимпиакосом» был перенесен из-за соображений безопасности. Сообщается, что министр спорта Греции принял такое решение в связи с тем, что на игре не будет должного обеспечения безопасности. Большое число сотрудников полиции направлено в город Идомени, где множество эмигрантов планируют пересечь границу с Македонией.

Моуринью просматривает игроков для «Манчестер Юнайтед»

Известный специалист Жозе Моуринью, известный по работе с «Челси» и «Интером», нашел себе занятие на ближайшее время. Португальский специалист просматривает игроков, которых он хотел бы пригласить в «Манчестер Юнайтед», хотя у «красных дьяволов» по-прежнему есть главный тренер.

Гол Мареза позволил «Лестеру» укрепить лидерство в АПЛ

В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» одолел «Уотфорд» благодаря голу Рияда Мареза – 1:0. После этой победы преимущество «Лестера» над идущим вторым «Тоттенхэмом» выросло до пяти очков. Ранее «шпоры» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

Четыре видео о ничьей в дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала»

[cr]

Испания. Примера Италия. Серия А Европа Реал Тоттенхэм Арсенал Барселона Рома Манчестер Юнайтед Ростов Нобоа Кристиан Месси Лионель Роналду Криштиану Тотти Франческо Марез Рияд Моуринью Жозе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+