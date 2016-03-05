Роналду оформил покер. Тотти может стать тренером. Дайджест событий дня

Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионатов Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил четыре гола в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1). Эти мячи позволили португальцу опередить Тельмо Сарру и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Испании. Теперь на счету Роналду 252 гола в Примере, и больше него забивал только Лионель Месси – 304.

Нобоа – третий южноамериканец, проведший 200 матчей в РФПЛ

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа достиг отметки в 200 матчей в РФПЛ. Отметим, что эквадорец стал третьим южноамериканцем, который стал обладателем подобного достижения. Ранее это удавалось Эктору Бракамонте и Леандро Фернандесу. В чемпионате России Нобоа выступает с 2007 года. В его послужном списке значатся «Рубин», «Динамо» и «Ростов».

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«Барселона» продлит контракт с Месси до 2022 года

Руководство «Барселоны» намерена в следующем сезоне заключить новое долгосрочное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Действующий контракт форварда с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2018 года. «Барселона» хочет, чтобы Месси продлил сотрудничество с клубом до 2022 года.

Тренеры смогут проводить по четыре замены

В ходе 130-го совета международных футбольных ассоциаций было принято решение о возможности командам проводить четвертую замену в дополнительное время. Данный эксперимент будет проходить в тестовом режиме. По ходу основного времени замен останется столько же – три. Нововведения вступят в силу с июня 2016 года. О том, в каких соревнованиях будет проводиться данный эксперимент, неизвестно.

Тотти может стать помощником Спаллетти в «Роме»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти имеет три возможных варианта сотрудничества со своим нынешним клубом в следующем сезоне. После открытого конфликта с главным тренером Лучано Спаллетти 39-летний нападающий грозился покинуть столицу Италии, однако в настоящий момент клуб предлагает ему продлить контракт до 2017 года, либо же стать помощником Спаллетти или занять место в структуре клуба.

Матч «Ираклис» – «Олимпиакос» перенесен из-за беженцев

Матч 25-го тура греческой Суперлиги между «Ираклисом» и «Олимпиакосом» был перенесен из-за соображений безопасности. Сообщается, что министр спорта Греции принял такое решение в связи с тем, что на игре не будет должного обеспечения безопасности. Большое число сотрудников полиции направлено в город Идомени, где множество эмигрантов планируют пересечь границу с Македонией.

Моуринью просматривает игроков для «Манчестер Юнайтед»

Известный специалист Жозе Моуринью, известный по работе с «Челси» и «Интером», нашел себе занятие на ближайшее время. Португальский специалист просматривает игроков, которых он хотел бы пригласить в «Манчестер Юнайтед», хотя у «красных дьяволов» по-прежнему есть главный тренер.

Гол Мареза позволил «Лестеру» укрепить лидерство в АПЛ

В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» одолел «Уотфорд» благодаря голу Рияда Мареза – 1:0. После этой победы преимущество «Лестера» над идущим вторым «Тоттенхэмом» выросло до пяти очков. Ранее «шпоры» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

Четыре видео о ничьей в дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала»

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