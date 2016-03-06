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Ренасимьенто. Будет ли «Атлетико» снова крутым

«Атлетико» последних недель хорош. Сбросив груз кубка, «матрасники», тем не менее, загружены по максимуму. Две игры в неделю – норма, к которой команда Диего Симеоне привыкает, вырабатывая выносливость и устойчивость в игре против команд любого уровня. Результат: выездная ничья в Лиге чемпионов, победа в мадридском дерби и разгром «Сосьедада». «Атлетико» удерживает вторую строчку в чемпионате, отпинав главного конкурента.

От мадридского дерби на этих выходных ожидали, по традиции, кучи голов и ударов, яростных фолов, драк и крови. То ли Зинедин Зидан решил поосторожничать в первом дерби, то ли «Атлетико» после мидуика в Лиге Чемпионов не готов был радовать болельщиков пиршеством эмоций, то ли «Реал» в процессе поиска «своей игры» забыл, что для победы необходимо забивать голы в чужие ворота. Так или иначе, футбол не получился зрелищным. Но главный вывод из игры сделать можно: «Атлетико Мадрид» изменился. Сохранив главное, Симеоне вместе со своей командой перешел на новый, «взрослый» уровень. Теперь сильная сторона «матрасников» – не разрушение футбола соперника, тактические фолы и контратаки. Точнее, все это осталось, но стало частью большой системы, ключевое звено которой – планирование и идеальное понимание соперника.

В дерби «матрасники» первый тайм отбегали без мяча. При этом, не пуская «Реал» в штрафную, и практически не нарушая правил в опасной близости ворот. Примечательно, что первый угловой «королевскому клубу» позволили подать лишь на последней минуте первого тайма. В начале второй половины игры «Атлетико» слегка потерял контроль над игрой, но уже на 53-й минуте Гризманн забил гол. Оставалось только не пропустить. И «Атлетико» не пропустил. В итоге «сливочные» попрощались с победой в чемпионате, так и не сумев побороться с отрядом Симеоне.

Новый «Атлетико». Плюсы

Команда не любит владеть мячом, значит, любит много бегать. И «Атлетико» научился контролировать силы как никто другой в мировом футболе. Пока гиганты футбола с первых минут стараются сломать соперника быстрыми атаками, «матрасники» сохраняют силы до кульминации игры – первой половины второго тайма, когда противник только сбавляет обороты или бежит в атаку, забыв об обороне, «индейцы» чувствуют эту трещину и грамотно реализуют моменты.

«Атлетико» строит игру на искусственных офсайдах и реализации угловых и штрафных. Строил и раньше. И не мог не строить: в команде габаритные защитники вроде Година и Хименеса, которые способны образцово играть на втором этаже. Но мадридская команда довела этот аспект своей игры до образцового.

Ротацию состава Симеоне проводит грамотно. Команда, как и раньше, живет продажей «выращенных» игроков. Но костяк сохраняет. Поэтому и показывает отличную сыгранность. Каждое действие четко спланировано тренером и отработано на тренировках. Как результат: количество брака минимально, и даже самый слабые или неопытные игроки четко понимают роль на поле.

Новый «Атлетико». Минусы

Непонятно, насколько долго «Атлетико» сможет продержаться в такой форме. Впереди у команды (скорее всего) регулярные матчи в Лиге Чемпионов, к которым требуется особая подготовка, и национальный чемпионат, где на пятки до конца сезона будет наступать «Реал». Весна – тяжелый этап для коллективов, претендующих на Олимп европейского футбола, на еще на этом Олимпе не утвердившихся. Сохранять оптимальные кондиции своих игроков как можно дольше – главная задача для Симеоне.

Хорошо, когда ты можешь ловить соперников на искусственных офсайдах. Но еще лучше, когда ты сам не попадаешь в них. С этим у «Атлетико» серьезные проблемы. В том же мадридском дерби Фернандо Торрес только и делал, что собирал «вне игры» при выходах в контратаку. Если эту проблему устранить, то реализация повысится.

Команде не хватает таранного нападающего. Утонченный Гризманн приносит много пользы, но в какой-то момент может передумать, устать и расстроиться. До мадридского дерби Антуан не забивал в шести матчах к ряду. А быть зависимым от такого непостоянного игрока – уязвимо. «Атлетико» не хватает пробивного и забивного Диего Косты. Пришедший как бы ему на смену Торрес не выдерживает изнуряющего ритма, выбранного командой. Поэтому проблема с нападающим может сыграть с «матрасниками» очень злую шутку на финише сезона.

За «Барселоной» не угнаться. И вряд ли главной задачей «Атлетико» является чемпионство в Испании. Однако не пустить вперед «Реал» – вполне осуществимая цель и, по-видимому, ключевая. Параллельно можно заработать деньги в Лиге Чемпионов, где нужно обязательно проходить ПСВ, а дальше надеяться на удачную жеребьевку, которая может дать возможность побороться за полуфиналы.

Симеоне осталось сделать несколько шагов для возвращения на самые высокие футбольные вершины. И если команда их сделает, то мы увидим новый «Атлетико». Преобразовавший свою экспрессивную игру в рационально выстроенную машину по уничтожению соперников.

Трогательный поступок Фернандо Торреса

Комментарии (2)
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Венчик
1457282553
Чемпионат Атлетико точно не выиграет, но в полуфинал ЛЧ могут выйти, согласен. Спасибо, автор
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krovostok95
1457451453
жду ,когда Россия начнет подниматься с колен ,как Атлетико
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