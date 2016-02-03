Роналдиньо отверг предложение «Лестера». Дайджест главных событий дня

Де Йонг продолжит карьеру за океаном

Найджел Де Йонг недолго просидел без контракта. После разрыва соглашения с "Миланом" по обоюдному согласию голландский хавбек принял решение продолжить карьеру в клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". 31-летний футболист в этом сезоне перестал попадать в основной состав, потому решил покинуть "россонери" в поисках игровой практики.

ФИФА выделит для россиян особую категорию билетов

Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал об организационных моментах Кубка Конфедераций, который пройдeт в России в 2017 году.

"Первый матч Кубка конфедераций-2017 пройдет в Санкт-Петербурге. Так как это самый крупный стадион по вместимости, там же состоится и финал.

Продажа билетов откроется после жеребьевки, мы рассчитываем на конец декабря. Стоимость – прерогатива ФИФА. Но мы смогли обеспечить четвертую категорию билетов, которая будет распространяться только среди граждан России и по приемлемым ценам.

Будет упрощен въезд в Россию, будут действовать гарантии о безвизовом въезде. Между аэропортами и городами мы создадим шаттлы, посадочные места будут обеспечены и на воздушных судах. Мы делаем много уступок для футбольного сообщества. Вскоре Правительство будет контролировать цены на гостиницы, чтобы их не задирали".

Представлена эмблема Кубка конфедераций-2017

В Москве была представлена официальная эмблема Кубка конфедераций-2017, который состоится в будущем году в России.

"Данная эмблема – предшественник логотипа чемпионата мира. Поэтому мы сделали ее на базе эмблемы ЧМ. В ней мы использовали культуру, образы нашей страны. Жар-птица символизирует движение, мудрость и силу. Восемь точек – участников турнира", – поделился мнением президент РФС Виталий Мутко.

Форвард "Лорьяна" может усилить "Локомотив"

Один из лучших бомбардиров Лиги 1 Бенджамин Муканджо, на счету которого 11 мячей в 15 матчах этого сезона, может продолжить карьеру в московском "Локомотиве". Форвард "Лорьяна" ведeт активные переговоры с представителями "железнодорожников" и уже в ближайшее время может подписать контракт с клубом. Предполагаемая сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.

Таски получил травму на первой тренировке в "Баварии"

Не лучшим образом начал свои выступления за мюнхенский клуб новичок "Баварии" Сердар Таски. Футболист, арендованный немецким грандом у "Спартака" до конца сезона, получил повреждение уже на первой же тренировке в новом клубе. К счастью, оказалась она несерьeзной – защитник отделался сотрясением мозга и пропустит всего несколько дней. Из-за полученного повреждения Таски не смог присутствовать на собственной презентации.

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Роналдиньо отклонил предложение "Лестера"

"Лестер" в это трансферное окно вeл предметные переговоры о переходе в их клуб бразильца Роналдиньо, однако 35-летняя звезда мирового футбола отказалась подписывать контракт с лидером АПЛ. По слухам, Роналдиньо продолжит карьеру в чемпионате Китая и уже находится в пути для того, чтобы подписать контракт с местной командой.

В "Баварии" разгорается скандал

Журналисты, сопровождавшие мюнхенскую "Баварию" во время сборов в Катаре, опубликовали материалы, в которых рассказали, что полузащитник команды Артуро Видаль злоупотреблял алкоголем, возвращаясь с затяжных вечерних прогулок в нетрезвом виде. Главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола обвинил чилийца в непрофессиональном отношении к делу, однако тот свою вину признавать категорически отказывается.

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Джексон Мартинес – самый дорогой игрок в истории Азии

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" провернул самую крупную сделку в истории азиатского футбола, приобретя форварда мадридского "Атлетико" Джексона Мартинеса за 42 миллиона евро. Самому игроку была положена зарплата в 12 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне колумбиец не является игроком основного состава. В 15 матчах он забил лишь два года, в связи с чем "матрасники" без лишних сомнений приняли решение расстаться с 29-летним футболистом.

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"Терек" подписал бразильца

Грозненский "Терек" усилился бразильским полузащитником Педро Кеном. Кен пребывал в статусе свободного агента, потому достался российской команде бесплатно. После десятидневного просмотра было принято решение подписать с ним контракт на 2,5 года. Сумма контракта не раскрывается. Ранее бразилец выступал за такие команды, как "Куритибу", "Крузейро", "Аваи", "Витория" и "Васко да Гама".