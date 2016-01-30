«Зенит» подписал Кокорина и Жиркова. Дайджест событий дня

Пицци возглавил сборную Чили

Испанский специалист Хуан Антонио Пицци получил должность наставника сборной Чили.

Местная федерация футбола заключила двухлетний контракт с 47-летним испанцем. Таким образом, Пицци будет руководить командой на Кубке Америки-2016, Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.

"Мы очень довольны, что договорились с Пицци. Это настоящий профессионал, которому мы полностью доверяем. У него за плечами солидная тренерская карьера. Он становился чемпионом в Чили и Аргентине, хорошо проявил себя в Европе и Мекиске", — выступил с заявлением президент Федерации футбола Чили Артуро Сала.

Кокорин и Жирков стали игроками "Зенита"​

Футболисты московского "Динамо" - полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин стали игроками "Зенита".

Петербургский клуб сумел договориться о переходе Жиркова и Кокорина в зимнее трансферное окно. Оба игрока присоединятся к "Зениту" на сборе в Португалии.

32-летний Жирков выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 67 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси" и "Анжи". За сборную России сыграл 67 матчей и забил 1 гол. 2-кратный чемпион России, чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

24-летний Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 года, провел за клуб 203 матча и забил 50 голов. Также числился в составе "Анжи", но не провел за клуб ни одного матча. За сборную России сыграл 36 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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Зидан: "Меня устраивает состав "Реала" и без Неймара"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил, что удовлетворен составом команды и его не интересует форвард "Барселоны" Неймар, чье имя в последнее время все чаще связывают с мадридским клубом.

"Я удовлетворен своим составом, в том числе и Каримом Бензема. Я вижу его работу, он в состоянии прибавить еще. Его игра просто феноменальна. Модрич также дает команде очень многое. Я стараюсь не озадачивать его лишний раз, он и сам в курсе, что нужно делать на поле. "Реал" интересуется Неймаром? Мой состав насчитывает 26 человек, которыми я абсолютно доволен. Мне неинтересны эти слухи, хотя их обсуждение вполне нормально. Люди верят тому, чему хотят верить. Трансферы? Конечно, летом подумаем над этим вопросом. Однако на данный момент я доволен своим составом", – сказал Зидан.

ЦСКА отклонил улучшенное предложение "Лестера" по Мусе

Московский ЦСКА отклонил улучшенное предложение английского "Лестера" по трансферу форварда Ахмеда Мусы.

По информации источника, английский клуб увеличил предложение по нигерийцу с 15,1 до 18,7 миллиона фунтов, но и в этот раз "армейцы" ответили отказом. Если верить СМИ, то сам Муса согласен на переход в "Лестер", который ныне возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Как сообщалось ранее, ЦСКА готов продать Мусу за 22,8 миллиона фунтов, так как именно эта сумма отступных прописана в контракте форварда.

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Мутко: "Привозить Месси и натурализовывать его для сборной мы не будем"

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что намеренно привозить игроков из-за рубежа и натурализовывать их для сборной России никто не будет. По его словам, в этом вопросе все должно происходить естественно.

"Все должно быть естественным путем. Вот специально привезти Месси, за деньги натурализовать, чтобы он выступил за сборную – мы это делать не будем. Мы идем по пути обычному, простому. Вот Гилерме столько лет играет в российском футболе, получил гражданство", – заявил Мутко.

Летом Хедира может сменить "Ювентус" на "Баварию"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира является трансферной целью "Баварии" в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован лично Карло Анчелотти, который возглавит немецкий клуб нынешним летом. За покупку 28-летнего хавбека мюнхенцы готовы отдать 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хедира провел за "Ювентус" в Серии А 11 матчей и забил три гола.

МакГиди может доиграть сезон в "Севилье"

"Севилью" заинтересовал бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден МакГиди, который ныне выступает за "Эвертон". По информации источника, испанский клуб хочет арендовать 29-летнего ирландца до закрытия зимнего трансферного окна.

Отметим, что сейчас андалусийским клубом управляет наставник Унаи Эмери, работавший вместе с Айденом в "Спартаке". В нынешнем сезоне МакГиди в чемпионате Англии за "Эвертон" не играл.

Неймар: "Журналист, сообщивший о моем визите в Мадрид, просто бредит"

Форвард "Барселоны" Неймар резко высказался в адрес журналиста Маноло Ламы, сообщившему на днях о визите бразильца в Мадрид, где он якобы до позднего вечера проводил время в ресторане в кругу друзей. Нападающий заявил, что журналист откровенно врет.

"По твоим словам вчера я был в Мадриде. Начни уже говорить правду, ты просто глупец. Этот журналист откровенно бредит", – заявил Неймар.

"Барселона" обыграла "Атлетико"

В центральном матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одержала волевую победу над "Атлетико". Все голы были забиты в первом тайме.

Счет открыл хавбек "Атлетико" Коке, но затем мячи Лионеля Месси и Луиса Суареса принесли победу каталонцам. В этом поединке были удалены два игрока "Атлетико" – Филипе Луис и Диего Годин.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

"Барселона" – "Атлетико" – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Коке, 10; 1:1 – Месси, 30; 2:1 – Суарес, 38.

Удаления: Филипе Луис, 44; Годин, 65.

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