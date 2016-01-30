«Интер» подписал Эдера. Оланаре интересует ЦСКА. Дайджест событий дня

Эдер – игрок «Интера»

Сегодня пройдет официальная презентация новобранца «Интера» Эдера, который переходит в миланский клуб из «Сампдории». В активе 29-летнего итальянца 12 голов за 19 матчей в Серии А. За Эдера также боролся «Лестер Сити».

Таблица зимних переходов Серии А

Кокорин и Жирков могут в скором времени перейти в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Александр Кокорин может перейти в «Зенит» до 1-го февраля. В те же сроки на правах аренды клуб может пополнить защитник Юрий Жирков. «Зенит» хочет договориться с игроками до 2 февраля, когда истекает срок дозаявок в Лигу чемпионов. За Кокорина «Динамо» получит от 3,5 до 5 миллионов евро.

Северная Ирландия не сыграет с Россией в июне

Сборная Северной Ирландии не станет проводить товарищескую встречу со сборной России в преддверии чемпионата Европы во Франции. Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная встретится с одной из британских команд. Англия и Уэльс не могут быть задействованы по причине того, что они являются соперниками россиян на Евро-2016, а Шотландия запланировала матч с Францией. У сборной Ирландии есть возможность сыграть с Россией, хотя ирландцы не относятся к Великобритании.

Запрет на трансферы для «Реала» и «Атлетико» приостановлен

«Реал» и «Атлетико» опротестовали решение ФИФА, запрещающее этим клубам регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон. Апелляционный комитет продолжит расследование нарушений, допущенных мадридскими клубами, а на сегодняшний день решение ФИФА имеет предварительный характер. В том случае, если до 1 июля апелляционным комитетом не будет принято иное решение, «Реал» и «Атлетико» смогут регистрировать новых игроков. Кроме того, за свои клубы смогут играть те молодые игроки, переходы которых и послужили причиной для трансферного запрета.

Чего ждать от «Реала» и «Атлетико» до закрытия зимнего трансферного окна

Ройс и Гюндоган подхватили вирус

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о проблемах со здоровьем у некоторых игроков в преддверии матча 19-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта». «Илкай Гюндоган и Марко Ройс подхватили вирус, так что придется подождать, пока они поправятся. Марсель Шмельцер тоже не очень хорошо себя чувствует и, возможно, не будет играть», – сказал Тухель.

Видич завершил карьеру

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич объявил о завершении карьеры игрока. «Пришлось повесить бутсы на гвоздь. Травмы за последние годы взяли свое. Спасибо всем, с кем я играл, и всем тренерам и сотрудникам, с которыми я работал. Большое спасибо болельщикам за их поддержку», – сказал Видич. Последним клубом 34-летнего серба стал миланский «Интер». Видич также защищал цвета «Спартака» и «Црвены Звезды».

«Поеду воевать в Косово». 5 фактов и 5 гифок о Неманье Видиче

Оланаре вновь заинтересовал ЦСКА

Нападающий «Гуанджоу Фули» Арон Оланаре заинтересовал три российских клуба, в том числе ЦСКА, который уже дважды пытался купить нигерийца. Об этом сообщает All Nigeria Soccer. «Вчера узнал об интересе АЕК, но Оланаре в этом не заинтересован. Вероятно, что он покинет «Гуанчджоу», в нем заинтересованы три клуба из России», – сказал агент Атта Анеке.

Китайский клуб предлагает Подольски 9 миллионов в год

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски попал в сферу интересов «Шанхай Шеньхуа». Сообщается, что китайский клуб предлагает футболисту трехлетний контракт, по условиям которого Подольски будет зарабатывать девять миллионов евро в год с уже вычтенными налогами. В нынешнем сезоне Подольски сыграл за «Галатасарай» 24 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.

«Потратим любые деньги на иностранцев». Китай взрывает мировой футбол, покупая во вторую лигу игроков за 11 млн евро