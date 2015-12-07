Футбольный гороскоп (7 декабря – 13 декабря)

"Бомбардир" продолжает приоткрывать вам ближайшее будущее с помощью футбольного гороскопа. В этот раз расскажем о том, как на вашу жизнь повлияют футболисты, родившиеся с вами под одним созвездием

Овен (21 марта – 20 апреля)

Известные представители знака: Карлес Пуйоль, Ривалдо, Георгий Ярцев, Франк Рибери

Овны будут привычно упрямы и настойчивы. В этом вам поможет Карлес Пуйоль. Иногда вам будет казаться, что вас недооценивает весь мир. Скажется влияние Франка Рибери. Главное для вас - не сдаваться и не бросать дело на полпути, как это сделал в 2005 Георгий Ярцев. Но и не переусердствуйте. Иначе вашу душу придется собирать по кусочкам, как колено Ривалдо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Известные представители знака: Кака, Андреа Пирло, Юрий Семин, Йохан Кройфф

Тельцы будут блистательны в своем созидание. Вы станете той связующей нитью, которая объединяет и структурирует действия остальных людей. Не зря с вами вместе родились Кака и Андреа Пирло. Также вы сможете сплотить вокруг себя настоящую команду, став их ментальным отцом по примеру Юрия Семина. Впрочем, к сожалению, вас продолжат недооценивать, и вы останетесь в тени более раскрученных личностей. Это ярко видно на примере отношений Йохана Кройффа и Марадоны с Пеле.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Известные представители знака: Стивен Джеррард, Мирослав Клозе, Оливер Кан, Эрик Кантона

Отличительной чертой Близнецов на этой неделе станет несгибаемый характер и верность тому, что вы делаете. Ваша харизма будет бить через край так - настолько, что вас будут опасаться любые ваши оппоненты, как побаивались на поле соперники Оливера Кана и Эрика Кантона. И если вы вдруг объявите на работе, что отпахали не один десяток лет и уходите, то люди будут расстроены. Даже будут плакать, не скрывая чувств. Как это делал "Энфилд".

Рак (22 июня – 22 июля)

Известные представители знака: Рауль, Андрей Воронин, Джанфранко Дзола, Хонас Гутьеррес

Раки будут очень комфортно чувствовать себя в привычных для них ситуациях. Стандартные положения вашей жизни будут приводить к нужному результату, как удары Дзолы со штрафных. Да и силы духа вам не занимать. Все-таки вы родились под одной звездой с Хонасом Гутьерресом. Но бойтесь богатых недоумков. Они в любой момент могу выкинуть вас на улицу по собственной прихоти. Только для того, чтобы заменить смазливым мальчиком из Португалии.

"Динамо" на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту

Лев (23 июля – 23 августа)

Известные представители знака: Федор Черенков, Филиппо Индзаги, Хосе Чилаверт, Штефан Эффенберг

Львов ожидает сумбур. В любой момент вас могут заставить выполнять непривычные для вашей должности обязанности. Как, к примеру, делал вратарь-голеадор Чилаверт. Но вы с этим справитесь. Ведь у вас есть талант Черенкова, характер Эффенберга и удача Индзаги. Вместе эти черты смогут сделать вас, кем угодно, но только не обладателем "Золотого мяча".

Дева (24 августа – 23 сентября)

Известные представители знака: Фабио Каннаваро, Робсон, Эйдур Гудьонссен, Ивица Олич

На этой неделе вас будет непреодолимо тянуть на Север. Даже если вы привыкли к жаре и песку, как бразилец Робсон. Вам предстоит общаться с людьми в атакующей манере, но это будет действенно только против средненьких ментальных оборон. А вот ваша личная защита будет сродни граниту. Не исключено, что вы даже можете совершить что-то великое и историческое. Как это сделал Фабио Каннаваро, который стал всего лишь третьим защитником, которому вручили "Золотой мяч".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Известные представители знака: Лев Яшин, Франческо Тотти, Александр Бубнов, Виктор Онопко

На стороне весов на этой неделе будут великие футболисты и прекрасные люди. А еще Александр Бубнов. Главную опасность для вас в ближайшие семь дней будут представлять ваши волосы. Вы можете их банально лишиться, как это сделали Александр Викторович и Виктор Савельевич. Также ваша вторая половина может начать опасаться за вашу верность. Но это легко исправить. Приведите ей в пример карьеры Льва Яшина и Ческо Тотти. Она сразу все поймет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Известные представители знака: Диего Марадона, Луиш Фигу, Эдвин ван дер Сар, Томас Вермален

Скорпионам ни в коем случае нельзя на этой неделе находиться в Петербурге. Иначе местные пенсионеры могут исковеркать вашу фамилию до неузнаваемости. Как это часто приключалось с "Эдвином дер вас саром" (вратарь сборной Голландии на Евро 2008 по словарю Орлова). Также велика вероятность получения травмы. От летящей в вас свиной головы. Как душевной, так и физической. Все-таки в каждом Скорпионе есть частичка Вермалена.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Известные представители знака: Александр Кержаков, Всеволод Бобров, Жереми Нжитап, Сантьяго Канисарес

Стрельцы будут привычно экстравагантны в своем имидже. Ваши родственники, видимо, уже даже не удивятся, если вы уйдете из дома брюнетом, а вернетесь высветленным блондином или вообще с синими волосами. Впрочем, такое непостоянство личности развило в вас синдром Боброва. Вы хороши практически во всех делах, которые делаете. Также настоятельно рекомендуем вам перечитать Оксфордский словарь. Не появилось ли там новое слово, основанное на вашей фамилии.

Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами

Козерог (22 декабря – 20 января)

Известные представители знака: Олег Романцев, Денис Колодин, Александр Шовковский, Рене Адлер

Козероги проснутся с утра в понедельник и кое-что поймут. Надо срочно ехать на курорты Краснодарского края. Рыбачить. Никто вас не сможет понять, но вы будете уверены в своем выборе. Даже можете отстаивать свое мнение с кулаками. У Козерогов что ни удар, то "пушка страшная".

Водолей (21 января – 20 февраля)

Известные представители знака: Дмитрий Лоськов, Александр Алиев, Питер Крауч, Ангелос Харистеас

В жизни Водолеев продолжает присутствовать роковая женщина, которая методично рушит все, что вы с друзьями строили много лет. Но вы никак не можете на это повлиять. Главное – не ищите правду на дне бутылки. Некоторых ваших друзей это довело до чемпионата Хорватии. И помните, есть люди, которые на вас очень рассчитывают. Они могут хоть по 2 часа бетонировать ваши тылы. Главное, чтобы вы вовремя поработали головой. Как это делал Ангелос Харистеас в пугающем уже далеком 2004.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Известные представители знака: Сергей Семак, Эдгар Давидс, Зепп Блаттер, Оле-Гунар Сольскьяер, Артем Ребров

Рыбы начнут замечать, что друзья стали меньше им доверять. Особенно в денежных вопросах. Да и на работе вам придется ожидать неприятностей. Особенно если вы руководитель. Под вас копают. Постарайтесь не повторить скорбную участь Зеппа Блаттера. В личной жизни же вы, напротив, будете греться в лучах признания. В какую бы компанию вы не пришли, вам везде будут рады. В это вам поможет Сергей Семак. Единственным минусом станет то, что вы будете откладывать все на последний момент. Впрочем, все ваши дела будут сделаны. Пусть и за несколько секунд до конца назначенного времени. Что смог Сольскьяер в 99-ом, сможете и вы.

Футбольный гороскоп (30 ноября – 6 декабря)

Возьми "пять"! Есть ли у российской молодежи будущее?

[poll id=904]