Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Футбольный гороскоп (7 декабря – 13 декабря)

"Бомбардир" продолжает приоткрывать вам ближайшее будущее с помощью футбольного гороскопа. В этот раз расскажем о том, как на вашу жизнь повлияют футболисты, родившиеся с вами под одним созвездием

Овен (21 марта – 20 апреля)

Известные представители знака: Карлес Пуйоль, Ривалдо, Георгий Ярцев, Франк Рибери

Овны будут привычно упрямы и настойчивы. В этом вам поможет Карлес Пуйоль. Иногда вам будет казаться, что вас недооценивает весь мир. Скажется влияние Франка Рибери. Главное для вас - не сдаваться и не бросать дело на полпути, как это сделал в 2005 Георгий Ярцев. Но и не переусердствуйте. Иначе вашу душу придется собирать по кусочкам, как колено Ривалдо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Известные представители знака: Кака, Андреа Пирло, Юрий Семин, Йохан Кройфф

Тельцы будут блистательны в своем созидание. Вы станете той связующей нитью, которая объединяет и структурирует действия остальных людей. Не зря с вами вместе родились Кака и Андреа Пирло. Также вы сможете сплотить вокруг себя настоящую команду, став их ментальным отцом по примеру Юрия Семина. Впрочем, к сожалению, вас продолжат недооценивать, и вы останетесь в тени более раскрученных личностей. Это ярко видно на примере отношений Йохана Кройффа и Марадоны с Пеле.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Известные представители знака: Стивен Джеррард, Мирослав Клозе, Оливер Кан, Эрик Кантона

Отличительной чертой Близнецов на этой неделе станет несгибаемый характер и верность тому, что вы делаете. Ваша харизма будет бить через край так - настолько, что вас будут опасаться любые ваши оппоненты, как побаивались на поле соперники Оливера Кана и Эрика Кантона. И если вы вдруг объявите на работе, что отпахали не один десяток лет и уходите, то люди будут расстроены. Даже будут плакать, не скрывая чувств. Как это делал "Энфилд".

Рак (22 июня – 22 июля)

Известные представители знака: Рауль, Андрей Воронин, Джанфранко Дзола, Хонас Гутьеррес

Раки будут очень комфортно чувствовать себя в привычных для них ситуациях. Стандартные положения вашей жизни будут приводить к нужному результату, как удары Дзолы со штрафных. Да и силы духа вам не занимать. Все-таки вы родились под одной звездой с Хонасом Гутьерресом. Но бойтесь богатых недоумков. Они в любой момент могу выкинуть вас на улицу по собственной прихоти. Только для того, чтобы заменить смазливым мальчиком из Португалии. 

"Динамо" на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту

Лев (23 июля – 23 августа)

Известные представители знака: Федор Черенков, Филиппо Индзаги, Хосе Чилаверт, Штефан Эффенберг

Львов ожидает сумбур. В любой момент вас могут заставить выполнять непривычные для вашей должности обязанности. Как, к примеру, делал вратарь-голеадор Чилаверт. Но вы с этим справитесь. Ведь у вас есть талант Черенкова, характер Эффенберга и удача Индзаги. Вместе эти черты смогут сделать вас, кем угодно, но только не обладателем "Золотого мяча". 

Дева (24 августа – 23 сентября)

Известные представители знака: Фабио Каннаваро, Робсон, Эйдур Гудьонссен, Ивица Олич

На этой неделе вас будет непреодолимо тянуть на Север. Даже если вы привыкли к жаре и песку, как бразилец Робсон. Вам предстоит общаться с людьми в атакующей манере, но это будет действенно только против средненьких ментальных оборон. А вот ваша личная защита будет сродни граниту. Не исключено, что вы даже можете совершить что-то великое и историческое. Как это сделал Фабио Каннаваро, который стал всего лишь третьим защитником, которому вручили "Золотой мяч".

Весы (24 сентября – 23 октября)

Известные представители знака: Лев Яшин, Франческо Тотти, Александр Бубнов, Виктор Онопко

На стороне весов на этой неделе будут великие футболисты и прекрасные люди. А еще Александр Бубнов. Главную опасность для вас в ближайшие семь дней будут представлять ваши волосы. Вы можете их банально лишиться, как это сделали Александр Викторович и Виктор Савельевич. Также ваша вторая половина может начать опасаться за вашу верность. Но это легко исправить. Приведите ей в пример карьеры Льва Яшина и Ческо Тотти. Она сразу все поймет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Известные представители знака: Диего Марадона, Луиш Фигу, Эдвин ван дер Сар, Томас Вермален

Скорпионам ни в коем случае нельзя на этой неделе находиться в Петербурге. Иначе местные пенсионеры могут исковеркать вашу фамилию до неузнаваемости. Как это часто приключалось с "Эдвином дер вас саром" (вратарь сборной Голландии на Евро 2008 по словарю Орлова). Также велика вероятность получения травмы. От летящей в вас свиной головы. Как душевной, так и физической. Все-таки в каждом Скорпионе есть частичка Вермалена. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Известные представители знака: Александр Кержаков, Всеволод Бобров, Жереми Нжитап, Сантьяго Канисарес

Стрельцы будут привычно экстравагантны в своем имидже. Ваши родственники, видимо, уже даже не удивятся, если вы уйдете из дома брюнетом, а вернетесь высветленным блондином или вообще с синими волосами. Впрочем, такое непостоянство личности развило в вас синдром Боброва. Вы хороши практически во всех делах, которые делаете. Также настоятельно рекомендуем вам перечитать Оксфордский словарь. Не появилось ли там новое слово, основанное на вашей фамилии.

Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами

Козерог (22 декабря – 20 января)

Известные представители знака: Олег Романцев, Денис Колодин, Александр Шовковский, Рене Адлер

Козероги проснутся с утра в понедельник и кое-что поймут. Надо срочно ехать на курорты Краснодарского края. Рыбачить. Никто вас не сможет понять, но вы будете уверены в своем выборе. Даже можете отстаивать свое мнение с кулаками. У Козерогов что ни удар, то "пушка страшная".

Водолей (21 января – 20 февраля)

Известные представители знака: Дмитрий Лоськов, Александр Алиев, Питер Крауч, Ангелос Харистеас

В жизни Водолеев продолжает присутствовать роковая женщина, которая методично рушит все, что вы с друзьями строили много лет. Но вы никак не можете на это повлиять. Главное – не ищите правду на дне бутылки. Некоторых ваших друзей это довело до чемпионата Хорватии. И помните, есть люди, которые на вас очень рассчитывают. Они могут хоть по 2 часа бетонировать ваши тылы. Главное, чтобы вы вовремя поработали головой. Как это делал Ангелос Харистеас в пугающем уже далеком 2004.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Известные представители знака: Сергей Семак, Эдгар Давидс, Зепп Блаттер, Оле-Гунар Сольскьяер, Артем Ребров

Рыбы начнут замечать, что друзья стали меньше им доверять. Особенно в денежных вопросах. Да и на работе вам придется ожидать неприятностей. Особенно если вы руководитель. Под вас копают. Постарайтесь не повторить скорбную участь Зеппа Блаттера. В личной жизни же вы, напротив, будете греться в лучах признания. В какую бы компанию вы не пришли, вам везде будут рады. В это вам поможет Сергей Семак. Единственным минусом станет то, что вы будете откладывать все на последний момент. Впрочем, все ваши дела будут сделаны. Пусть и за несколько секунд до конца назначенного времени. Что смог Сольскьяер в 99-ом, сможете и вы. 

Футбольный гороскоп (30 ноября – 6 декабря)

Возьми "пять"! Есть ли у российской молодежи будущее?

[poll id=904]

Россия. Премьер-лига Европа Спартак Зенит Ливерпуль Бавария Ребров Артем Кан Оливер Пирло Андреа Джеррард Стивен Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дима1960
1449518884
"комфортно чувствовать себя в привычной для них ситуации"(рак) вы полные дебилы?Займитесь футболом!!! Р.s.К кому нельзя это применить!(о раке)Не сходите сума!!!
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+