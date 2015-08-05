«Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями.

Криштиану Роналду о роскоши

«Я не живу роскошно и не хочу, чтобы мой сын жил роскошно. Не хочу, чтобы он ходил в элитную школу. Он должен смешаться с обычными людьми».

Криштиану Роналду о конкурентах

«Иньеста, Хави и Месси играют просто отлично. Но даже если бы я мог подписать любого игрока «Барселоны», я бы не купил никого».

Криштиану Роналду о публичности

«Иногда приходится надевать маску. Нельзя улыбаться всем и все время, это невозможно. Люди меня не знают. Я не хочу, чтобы меня знали только близкие друзья».

Криштиану Роналду о критике





«Я не чувствую давления на себе. Все происходит естественным образом, и мне незачем кому-то что-то доказывать. Футбольное поле является местом, которому я отдаю предпочтение для ответа тем, кто говорит много».

Криштиану Роналду о благотворительности

«Мой отец всегда учил меня, что если ты делаешь добро и помогаешь другим, бог вернет тебе это вдвойне. Так и произошло со мной. Я старался помогать нуждающимся, а Бог помог мне гораздо больше».

Криштиану Роналду о самоотдаче

«Я всегда хочу быть лучшим и не изменюсь никогда. Хочу проводить по 60 хороших матчей за сезон. Я давно понял для себя, что разница между хорошими игроками и звездами – это работа».

Криштиану Роналду о творческих планах

«Если меня попросят записать песню, которая будет проигрываться на «Сантьяго Бернабеу» перед матчами, я соглашусь».

Криштиану Роналду о сексе





«Уверен, что секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира. Дело не в том, что секс — это плохо, однако чемпионат мира проходит только раз в четыре года, чего не скажешь о сексе».

Криштиану Роналду о людях вокруг

«Мне нравятся позитивные люди, довольные жизнью и улыбающиеся, потому что это влияет и на меня».

Криштиану Роналду о зависти

«Люди свистят мне, потому что я красивый, богатый и отличный футболист. Они мне завидуют».

Криштиану Роналду о скромности

«Всем, кому нравится футбол, нравлюсь и я».

Криштиану Роналду о прессе

«Я могу смело назвать себя жертвой прессы, они представляют меня в негативном свете. А в жизни я всегда искренен, и честен в своих эмоциях».

Криштиану Роналду об имидже

«Я слишком серьезен на футбольном поле – поэтому многие считают меня высокомерным. Большинству нравится Лионель Месси, так как у меня плохой имидж».

Криштиану Роналду о другом пути

«Если бы я не стал футболистом, то, скорее всего, пошел бы работать официантом».

Криштиану Роналду о досуге





«Я не курю, не употребляю алкоголь и не трачу много денег. Большую часть своего времени я провожу со своей семьей». «Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями.