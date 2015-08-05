«Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем

«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром
Чёт так задумался товарищ в Красном пиджаке
«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром
Дай Бог, что всё, что говорит КР7 было так и никак по-другому
А вообще, очень достойно
Вкладывает в себя как в дорогой актив, ну, или в проект.. как угодно. И реально зарабатывает на этом бабло. Этакая Роналдо Corp.
Криш красава. Не надо ребенка баловать с ранних лет
Криштиану - великолепный игрок, один из лучших своего поколения. Конечно, ему не 23 и он усердно работает над собой, как брендом. И при этом он всегда нацелен на трудную работу, готов полностью отдавать все силы игре.
Ну про Криштиано уже сказано предостаточно, вокруг таких игроков всегда куча слухов, но все таки хочется сказать, что если бы российские футболисты брали с него пример, наш уровня футбола был бы на много выше, спасибо ему за каждый матч и за каждую цитату:) он всем уже все доказал, он сделал себя сам, и хотя бы з это заслуживает огромного уважения!
Мастер. Но не люблю. Как и Месси. )))
Криш великолепный игрок, бесспорно один из лучших в мире, по работе, самоотдаче, но с психологией у него некоторые проблемы.
Уважуха Кришти, сам себя сделал, всего добился упорным трудом и в 30 лет планку не опускает! Думаю, ещё пять лет точно поиграет на самом высоком уровне!
Криштиану хороший футболист. Вокруг больших футболистов всегда много слухов, хотя футболисты часто сами их и создают для своего имиджа.
Чего вы так взъелись на Роналду? Чем он вам не нравится? И Месси, и Роналду симулируют, но одни видят одно, а вторые - другое. Вы бы лучше радовались тому, что воочию видите игру таких футболистов.