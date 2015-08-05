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    «Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем


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    Голосов: 3
    05.08.2015 16:05
    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями.
    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями.
    Криштиану Роналду о роскоши
    «Я не живу роскошно и не хочу, чтобы мой сын жил роскошно. Не хочу, чтобы он ходил в элитную школу. Он должен смешаться с обычными людьми».
    Криштиану Роналду о конкурентах
    «Иньеста, Хави и Месси играют просто отлично. Но даже если бы я мог подписать любого игрока «Барселоны», я бы не купил никого».
    Криштиану Роналду о публичности
    «Иногда приходится надевать маску. Нельзя улыбаться всем и все время, это невозможно. Люди меня не знают. Я не хочу, чтобы меня знали только близкие друзья».
    Криштиану Роналду о критике
    «Я не чувствую давления на себе. Все происходит естественным образом, и мне незачем кому-то что-то доказывать. Футбольное поле является местом, которому я отдаю предпочтение для ответа тем, кто говорит много».

    Криштиану Роналду о благотворительности
    «Мой отец всегда учил меня, что если ты делаешь добро и помогаешь другим, бог вернет тебе это вдвойне. Так и произошло со мной. Я старался помогать нуждающимся, а Бог помог мне гораздо больше».
    Криштиану Роналду о самоотдаче
    «Я всегда хочу быть лучшим и не изменюсь никогда. Хочу проводить по 60 хороших матчей за сезон. Я давно понял для себя, что разница между хорошими игроками и звездами – это работа».
    Криштиану Роналду о творческих планах
    «Если меня попросят записать песню, которая будет проигрываться на «Сантьяго Бернабеу» перед матчами, я соглашусь».
    Криштиану Роналду о сексе
    «Уверен, что секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира. Дело не в том, что секс — это плохо, однако чемпионат мира проходит только раз в четыре года, чего не скажешь о сексе».

    Криштиану Роналду о людях вокруг
    «Мне нравятся позитивные люди, довольные жизнью и улыбающиеся, потому что это влияет и на меня».
    Криштиану Роналду о зависти
    «Люди свистят мне, потому что я красивый, богатый и отличный футболист. Они мне завидуют».
    Криштиану Роналду о скромности
    «Всем, кому нравится футбол, нравлюсь и я».
    Криштиану Роналду о прессе
    «Я могу смело назвать себя жертвой прессы, они представляют меня в негативном свете. А в жизни я всегда искренен, и честен в своих эмоциях».
    Криштиану Роналду об имидже
    «Я слишком серьезен на футбольном поле – поэтому многие считают меня высокомерным. Большинству нравится Лионель Месси, так как у меня плохой имидж».
    Криштиану Роналду о другом пути
    «Если бы я не стал футболистом, то, скорее всего, пошел бы работать официантом».
    Криштиану Роналду о досуге
    «Я не курю, не употребляю алкоголь и не трачу много денег. Большую часть своего времени я провожу со своей семьей».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Реал Мадрид I Deadspin.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:57

      Чёт так задумался товарищ в Красном пиджаке

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > 3eмлянин 11 августа 2015, 19:01

      Vесси задумался? что золотой мяч ему к лицу =D

      0
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      Рейтинг: +12

      Katt 5 августа 2015, 22:04

      Дай Бог, что всё, что говорит КР7 было так и никак по-другому
      А вообще, очень достойно

      1
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      Рейтинг: +21

      siberon 5 августа 2015, 21:33

      Вкладывает в себя как в дорогой актив, ну, или в проект.. как угодно. И реально зарабатывает на этом бабло. Этакая Роналдо Corp.

      1
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      Рейтинг: +10

      Seenshade 5 августа 2015, 21:06

      Криш красава. Не надо ребенка баловать с ранних лет

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 5 августа 2015, 19:59

      Криштиану - великолепный игрок, один из лучших своего поколения. Конечно, ему не 23 и он усердно работает над собой, как брендом. И при этом он всегда нацелен на трудную работу, готов полностью отдавать все силы игре.

      3
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 5 августа 2015, 19:31

      Ну про Криштиано уже сказано предостаточно, вокруг таких игроков всегда куча слухов, но все таки хочется сказать, что если бы российские футболисты брали с него пример, наш уровня футбола был бы на много выше, спасибо ему за каждый матч и за каждую цитату:) он всем уже все доказал, он сделал себя сам, и хотя бы з это заслуживает огромного уважения!

      7
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 августа 2015, 17:57

      Мастер. Но не люблю. Как и Месси. )))

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 17:39

      Криш великолепный игрок, бесспорно один из лучших в мире, по работе, самоотдаче, но с психологией у него некоторые проблемы.

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 5 августа 2015, 17:09

      Уважуха Кришти, сам себя сделал, всего добился упорным трудом и в 30 лет планку не опускает! Думаю, ещё пять лет точно поиграет на самом высоком уровне!

      2
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      Рейтинг: +18

      AK--47 > Busta Rhumes 5 августа 2015, 17:32

      Криштиану хороший футболист. Вокруг больших футболистов всегда много слухов, хотя футболисты часто сами их и создают для своего имиджа.

      0
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      Рейтинг: +10

      Big_Devil 5 августа 2015, 16:48

      Чего вы так взъелись на Роналду? Чем он вам не нравится? И Месси, и Роналду симулируют, но одни видят одно, а вторые - другое. Вы бы лучше радовались тому, что воочию видите игру таких футболистов.

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