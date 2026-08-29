29.08.2026, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-2-1-2-1
1
Митрюшкин
3
Фассон
14
Джикия
23
Монтес
47
Годяев
45
Сильянов
6
Бабкин
19
Руденко
77
Пиняев
11
Раков
4-1-1-2-2
1
Расулов
4
Касерес
57
Рикардо
55
Осипенко
8
Рубенс
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
11
Гомес
33
Сергеев
91
Гладышев
14
Джикия
85
Морозов
85
Морозов
14
Джикия
75
Еремеев
8
Коваленко
8
Коваленко
75
Еремеев
47
Годяев
7
Бакаев
7
Бакаев
47
Годяев
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
11
Раков
63
Голубев
63
Голубев
11
Раков
33
Сергеев
2
Маричаль
2
Маричаль
33
Сергеев
21
Миранчук
24
Чавес
24
Чавес
21
Миранчук
11
Гомес
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Гомес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
Точно не сыграют
Динамо
Точно не сыграют
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
461
462
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 6-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»