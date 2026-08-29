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  • «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 18:50
Локомотив
29.08.2026, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
73' М. Осипенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
75
Илья Еремеев
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
63
Владислав Голубев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
3-2-1-2-1
1
Митрюшкин
3
Фассон
14
Джикия
23
Монтес
47
Годяев
45
Сильянов
6
Бабкин
19
Руденко
77
Пиняев
11
Раков
4-1-1-2-2
1
Расулов
4
Касерес
57
Рикардо
55
Осипенко
8
Рубенс
15
Глебов
10
Бителло
21
Миранчук
11
Гомес
33
Сергеев
91
Гладышев
14
Джикия
85
Морозов
85
Морозов
14
Джикия
75
Еремеев
8
Коваленко
8
Коваленко
75
Еремеев
47
Годяев
7
Бакаев
7
Бакаев
47
Годяев
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
11
Раков
63
Голубев
63
Голубев
11
Раков
33
Сергеев
2
Маричаль
2
Маричаль
33
Сергеев
21
Миранчук
24
Чавес
24
Чавес
21
Миранчук
11
Гомес
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Гомес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сандро Шварц
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ
Динамо
Точно не сыграют
Андрей Лунев
ВР
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
461
462
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 6-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
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