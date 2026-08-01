01.08.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
26
Эсковаль
2
Роча
5
Джурасович
15
Лончар
22
Марадишвили
69
Дмитриев
9
7
Беншимоль
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
71
Самошников
23
Безруков
11
Грипши
10
Даку
2
Роча
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
2
Роча
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
69
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
69
Дмитриев
71
Самошников
18
Игнатьев
18
Игнатьев
71
Самошников
4
Нижегородов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
8
Йочич
8
Йочич
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
23
Безруков
Остались в запасе
Акрон
Рубин
32
Игнат Тереховский
ВР
98
Roman Volochay
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
N. Platon
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
43
Жак Сиве
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
98
Roman Volochay
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
N. Platon
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
43
Жак Сиве
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Франк Артига
Акрон
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Акрон - Рубин
1
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
7
Офсайды
3
0
Количество передач
471
266
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»