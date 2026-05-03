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  • «Сочи» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Сочи» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 13:20
Сочи
03.05.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
7' К. Кравцов 33' К. Кравцов 67' К. Кравцов
69' А. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
(К) ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
(К) ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Дамиан Пуэбла
АП
27
Ренат Голыбин
АП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
16
Мухин
5
Кравцов
82
Волков
8
Игнатов
29
Ежов
98
Ильин
4-1-2-2-1
1
Овсянников
18
Муфи
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
23
Кантеро
57
Болотов
65
Иващенко
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
10
Томпсон
30
Гузина
8
Игнатов
18
Васильев
18
Васильев
8
Игнатов
5
Кравцов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Кравцов
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
98
Ильин
11
Мелешин
11
Мелешин
98
Ильин
16
Мухин
78
Корнеев
78
Корнеев
16
Мухин
57
Болотов
33
Квеквескири
33
Квеквескири
57
Болотов
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
65
Иващенко
27
Голыбин
27
Голыбин
65
Иващенко
30
Гузина
19
Жезус
19
Жезус
30
Гузина
10
Томпсон
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
10
Томпсон
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Сочи
Точно не сыграют
Макар Чирков
ЦЗ
Артем Макарчук
ЛЗ
Александр Солдатенков
ЦЗ
Неманья Стойич
ЦЗ
Статистика матча Сочи - Оренбург
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
11
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
389
378
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Оренбурга», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Оренбург»

«Сочи» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи
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