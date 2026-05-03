03.05.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
16
Мухин
5
Кравцов
82
Волков
8
Игнатов
29
Ежов
98
Ильин
4-1-2-2-1
1
Овсянников
18
Муфи
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
23
Кантеро
57
Болотов
65
Иващенко
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
10
Томпсон
30
Гузина
8
Игнатов
18
Васильев
18
Васильев
8
Игнатов
5
Кравцов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Кравцов
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
98
Ильин
11
Мелешин
11
Мелешин
98
Ильин
16
Мухин
78
Корнеев
78
Корнеев
16
Мухин
57
Болотов
33
Квеквескири
33
Квеквескири
57
Болотов
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
65
Иващенко
27
Голыбин
27
Голыбин
65
Иващенко
30
Гузина
19
Жезус
19
Жезус
30
Гузина
10
Томпсон
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
10
Томпсон
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Сочи - Оренбург
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
11
Нарушения
16
13
Офсайды
1
1
Количество передач
389
378
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Оренбурга», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»