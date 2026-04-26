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  • «Динамо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Динамо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
Динамо
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
11' К. Тюкавин 52' М. Нгамале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
(К) ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
(К) ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Расулов
55
Осипенко
5
Майсторович
57
Рикардо
7
Скопинцев
24
Чавес
15
Глебов
4
Касерес
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
3
Солдатенков
33
Алвес
28
Магаль
16
Мухин
5
Кравцов
17
Макарчук
29
Ежов
8
Игнатов
98
Ильин
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
15
Глебов
60
Маринкин
60
Маринкин
15
Глебов
5
Майсторович
13
Нгамале
13
Нгамале
5
Майсторович
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
27
Заика
82
Волков
82
Волков
27
Заика
16
Мухин
18
Васильев
18
Васильев
16
Мухин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
29
Ежов
40
Камано
40
Камано
29
Ежов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
Остались в запасе
Динамо
Сочи
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
85
Даниил Силев
ВР
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
Точно не сыграют
Николас Маричаль
ЦЗ
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Сочи
Точно не сыграют
Макар Чирков
ЦЗ
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Неманья Стойич
ЦЗ
Статистика матча Динамо - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
0
4
Количество передач
418
457
Сейвы
1
7
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сочи», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сочи»

«Динамо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо
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