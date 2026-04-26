26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-4-1-1-1
1
Расулов
55
Осипенко
5
Майсторович
57
Рикардо
7
Скопинцев
24
Чавес
15
Глебов
4
Касерес
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
3-4-2-1
35
Дегтев
27
Заика
3
Солдатенков
33
Алвес
28
Магаль
16
Мухин
5
Кравцов
17
Макарчук
29
Ежов
8
Игнатов
98
Ильин
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
15
Глебов
60
Маринкин
60
Маринкин
15
Глебов
5
Майсторович
13
Нгамале
13
Нгамале
5
Майсторович
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
27
Заика
82
Волков
82
Волков
27
Заика
16
Мухин
18
Васильев
18
Васильев
16
Мухин
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
29
Ежов
40
Камано
40
Камано
29
Ежов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
Остались в запасе
Динамо
Сочи
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
85
Даниил Силев
ВР
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
Точно не сыграют
Сочи
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
0
4
Количество передач
418
457
Сейвы
1
7
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Сочи», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»