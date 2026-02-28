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  • «Динамо» Махачкала – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 18:20
Динамо Мх
28.02.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
25' Г. Агаларов (П) 90' Х. Мастури (П)
35' Д. Шабанхаджай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
55
Диаа Эддин Мешид
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Назми Грипши
АП
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
3-4-2-1
1
Волк
4
Шумахов
24
Аларкон
77
Сундуков
17
Джапо
19
Мубарик
16
Мрезиг
21
Аззи
47
Глушков
9
Магомедов
25
Агаларов
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
3
Мальдонадо
51
Рожков
22
Ходжа
12
Арройо
88
Апшацев
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
77
Сундуков
7
Мастури
7
Мастури
77
Сундуков
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
8
Йочич
98
Лобов
98
Лобов
8
Йочич
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
88
Апшацев
14
Сааведра
14
Сааведра
88
Апшацев
22
Ходжа
7
Грипши
7
Грипши
22
Ходжа
43
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
43
Сиве
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
55
Диаа Эддин Мешид
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
55
Диаа Эддин Мешид
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Франк Артига
Динамо Мх
Точно не сыграют
Александр Сандрачук
ПЗ
Джемал Табидзе
ЦЗ
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
361
244
Сейвы
0
1
Точность передач %
53
32
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Рубина», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Рубин»

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Мх
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