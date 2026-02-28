28.02.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-2-1
1
Волк
4
Шумахов
24
Аларкон
77
Сундуков
17
Джапо
19
Мубарик
16
Мрезиг
21
Аззи
47
Глушков
9
Магомедов
25
Агаларов
3-3-1-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
3
Мальдонадо
51
Рожков
22
Ходжа
12
Арройо
88
Апшацев
8
Йочич
99
Шабанхаджай
43
Сиве
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
77
Сундуков
7
Мастури
7
Мастури
77
Сундуков
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
8
Йочич
98
Лобов
98
Лобов
8
Йочич
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
88
Апшацев
14
Сааведра
14
Сааведра
88
Апшацев
22
Ходжа
7
Грипши
7
Грипши
22
Ходжа
43
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
43
Сиве
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
55
Диаа Эддин Мешид
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
55
Диаа Эддин Мешид
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Франк Артига
Динамо Мх
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
361
244
Сейвы
0
1
Точность передач %
53
32
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Рубина», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»