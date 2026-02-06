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  • ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 13:50
ЦСКА
06.02.2026, пятница, 15:00
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Динамо
71' М. Воронов
59' М. Осипенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Матия Попович
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Рубенс
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
65
Владимир Джанашия
АП
62
Имран Фиров
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
22
ди Лусиано
23
Абдулкадыров
4
Виктор
27
Мойзес
6
Баринов
22
Гайич
10
Обляков
7
Алвес
37
Кармо
20
Попович
4-1-1-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
8
Рубенс
21
Миранчук
7
Бабаев
70
Тюкавин
27
Мойзес
52
Бандикян
52
Бандикян
27
Мойзес
23
Абдулкадыров
3
Круговой
3
Круговой
23
Абдулкадыров
4
Виктор
67
Бадмаев
67
Бадмаев
4
Виктор
22
Гайич
79
Данилов
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
62
Фиров
62
Фиров
6
Баринов
22
ди Лусиано
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
22
ди Лусиано
7
Алвес
31
Кисляк
31
Кисляк
7
Алвес
20
Попович
17
Глебов
17
Глебов
20
Попович
37
Кармо
11
Мусаев
11
Мусаев
37
Кармо
10
Обляков
97
Воронов
97
Воронов
10
Обляков
7
Бабаев
68
Тихомиров
68
Тихомиров
7
Бабаев
6
Фернандес
55
Осипенко
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
4
Касерес
8
Рубенс
60
Маринкин
60
Маринкин
8
Рубенс
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
7
Скопинцев
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
7
Скопинцев
74
Фомин
13
Нгамале
13
Нгамале
74
Фомин
74
Фомин
33
Сергеев
33
Сергеев
74
Фомин
21
Миранчук
49
Маухуб
49
Маухуб
21
Миранчук
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
65
Владимир Джанашия
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
65
Владимир Джанашия
АП
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Динамо ЦСКА
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