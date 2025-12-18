18.12.2025, четверг, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Суперкубок Италии, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
96
Francisco Barido
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
5
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
4
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
20
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
4-1-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
7
Эступиньян
14
Яшари
8
Лофтус-Чик
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
18
Нкунку
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
21
Политано
30
Маццокки
30
Маццокки
21
Политано
20
Эльмас
77
Ланг
77
Ланг
20
Эльмас
7
Нерес
26
Вергара
26
Вергара
7
Нерес
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
16
Де Винтер
24
Атекаме
24
Атекаме
16
Де Винтер
14
Яшари
10
Модрич
10
Модрич
14
Яшари
22
Салемакерс
19
Фофана
19
Фофана
22
Салемакерс
Остались в запасе
Наполи
Милан
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
96
Francisco Barido
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
28
Maximilian Ibrahimović
ЦФ
44
Emanuele Borsani
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
96
Francisco Barido
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
42
E. Sala
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
28
Maximilian Ibrahimović
ЦФ
44
Emanuele Borsani
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Милан
2
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
1
Количество передач
394
563
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 1/2 финала Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»