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  • ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 16:50
ЦСКА
26.11.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Динамо Мх
68' М. Попович 90' М. Попович
8' А. Аларкон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
90
Лукин
3
Круговой
5
Вильягра
22
Гайич
17
Глебов
7
Алвес
31
Кисляк
11
Мусаев
3-3-3-1
1
Волк
24
Аларкон
3
Аззи
77
Сундуков
21
Аззи
21
Джабраилов
4
Шумахов
9
Магомедов
53
Гаджиев
47
Глушков
7
Мастури
11
Мусаев
78
Дивеев
78
Дивеев
11
Мусаев
7
Алвес
10
Обляков
10
Обляков
7
Алвес
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
5
Вильягра
9
Алеррандро
9
Алеррандро
5
Вильягра
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
3
Аззи
99
Алибеков
99
Алибеков
3
Аззи
9
Магомедов
19
Мубарик
19
Мубарик
9
Магомедов
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
7
Мастури
11
Миро
11
Миро
7
Мастури
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
39
Тимур Магомедов
ВР
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Махачкала, 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Махачкала

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх ЦСКА
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