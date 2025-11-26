26.11.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
90
Лукин
3
Круговой
5
Вильягра
22
Гайич
17
Глебов
7
Алвес
31
Кисляк
11
Мусаев
3-3-3-1
1
Волк
24
Аларкон
3
Аззи
77
Сундуков
21
Аззи
21
Джабраилов
4
Шумахов
9
Магомедов
53
Гаджиев
47
Глушков
7
Мастури
11
Мусаев
78
Дивеев
78
Дивеев
11
Мусаев
7
Алвес
10
Обляков
10
Обляков
7
Алвес
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
5
Вильягра
9
Алеррандро
9
Алеррандро
5
Вильягра
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
3
Аззи
99
Алибеков
99
Алибеков
3
Аззи
9
Магомедов
19
Мубарик
19
Мубарик
9
Магомедов
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
7
Мастури
11
Миро
11
Миро
7
Мастури
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
39
Тимур Магомедов
ВР
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо» Махачкала, 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»